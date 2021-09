Distorsione alla caviglia? Scegli sempre una buona cavigliera!

I n caso di distorsione alla caviglia, non sottovalutare mai la situazione!

Senza le giuste attenzioni (e protezioni) nel ritorno al movimento puoi rischiare una continua instabilità e incappare in nuove distorsioni

Un urto improvviso, una caduta, un atterraggio scorretto dopo un salto, un appoggio sbagliato (ma anche le scarpe sbagliate al momento sbagliato) possono causare diverse tipologie di trauma distorsivo alla caviglia, uno degli infortuni più diffusi fra sportivi e non. Se ne contano oltre 4000 casi al giorno solo in Italia!

Dolore localizzato, edema e gonfiore si possono manifestare con differente intensità a seconda del livello di gravità della distorsione alla caviglia.

Proteggiti da nuove distorsioni

Ciò che accomuna ogni tipo di distorsione alla caviglia è la necessità di adottare immediatamente la giusta terapia: un ritorno frettoloso al movimento e alle tue attività quotidiane senza aver rinforzato adeguatamente la muscolatura e la stabilizzazione dell’articolazione può causare problemi ricorrenti, e una instabilità della caviglia che ti renderà suscettibile di nuove distorsioni!

La cavigliera compressiva ad altissima innovazione MalleoTrain di Bauerfeind, è stata appositamente concepita per accompagnare ogni fase della riabilitazione di tutti gli stati infiammatori dell'articolazione tibio tarsica: riduce immediatamente il dolore e accelera il riassorbimento di edemi nella prima fase; migliora la stabilità dell’articolazione e rinforza la muscolatura, in fase di ritorno al movimento!

Rispetta i tempi di recupero

I tempi di recupero dipendono sempre dalla gravità della lesione, variando da un periodo di qualche giorno, sino ad oltre un mese per quelle più gravi o nel caso di interventi chirurgici. In una prima fase è necessario dare sollievo al dolore (ad esempio con il ghiaccio o con l’utilizzo della cavigliera MalleoTrain di Bauerfeind in grado di ridurre sensibilmente il dolore già nelle prime ore di utilizzo) e proteggere la caviglia da nuovi carichi tenendola a riposo e possibilmente in posizione elevata, favorendo così anche una progressiva riduzione dell’infiammazione.

Saranno poi il medico specialista o il fisioterapista a scegliere la giusta terapia da seguire, che non termina certo al momento della scomparsa del dolore!

Soprattutto nei casi di lesioni più importanti, infatti, è necessario dedicare qualche attenzione alla “rieducazione” della tua caviglia, per migliorarne la mobilità, aumentare la forza muscolare e stabilizzare completamente l’articolazione. Questo ti aiuterà a non incorrere in dolori che riaffiorano periodicamente o, ancora peggio, nell’instabilità della caviglia, un fenomeno che si manifesta con la sensazione più o meno frequente di “cedimenti” della caviglia e che ti esporrà automaticamente al rischio di nuove distorsioni.

Una buona fisioterapia, i giusti esercizi e un modello avanzato di cavigliera come MalleoTrain di Bauerfeind saranno i tuoi migliori alleati per riportare in piena forma e salute la tua caviglia!

La cavigliera compressiva MalleoTrain di Bauerfeind

In caso di distorsione indossa subito MalleoTrain di Bauerfeind: è la cavigliera compressiva ideale per il trattamento di tutti i tipi di infiammazione dell'articolazione tibio-tarsica: riduce dolore e gonfiore, stabilizza l’articolazione e favorisce un rapido e sicuro recupero!

Ad ogni movimento, il tutore per la caviglia MalleoTrain esercita un delicato massaggio a pressione intermittente che aiuta a combattere il dolore, stimola la circolazione sanguigna e allevia la tensione, favorendo un recupero funzionale sicuro e veloce.

Riduzione del gonfiore e degli ematomi

MalleoTrain è dotata di due speciali inserti viscoelastici massaggianti dal design anatomico, i MalleoPads, posizionati in prossimità del malleolo mediale e laterale. La loro funzione è di trasmettere la pressione esercitata dal tessuto a maglia dai malleoli ai tessuti molli circostanti, accelerando la riduzione del gonfiore ed il riassorbimento di edemi ed ematomi.

Riattivazione della muscolatura e stabilizzazione dell'articolazione

L’innovativo tessuto a maglia strutturato Train, elastico e ben aderente, esercita un massaggio a pressione differenziata ad ogni movimento, stimolando la circolazione e tutti i recettori presenti nella pelle e nei muscoli della zona interessata. Quest’azione scioglie al tempo le tensioni, favorisce la riattivazione della muscolatura della gamba e i processi di stabilizzazione dell’articolazione tibio-tarsica.

Grazie alla lavorazione 3D del tessuto, MalleoTrain dona più stabilità nella vita quotidiana e riduce al minimo il rischio di torsioni inaspettate della caviglia.

Recupero sicuro ed efficace

Discreta da indossare, confortevole, traspirante e perfettamente aderente a piede e caviglia, MalleoTrain non scivola e resta in posizione perfetta per ore, anche durante l’attività sportiva, regalando la sicurezza necessaria per muoverti in modo corretto e senza timore.

App gratuita con esercizi mirati

Scegli MalleoTrain e scarica gratuitamente sul tuo smartphone la Bauerfeind Therapy App! Per un ritorno al movimento in forma ottimale e con una perfetta stabilità dell’articolazione, grazie agli esercizi elaborati dai nostri medici e fisioterapisti ed al training adattato in modo mirato alle tue esigenze!

