Come funzionano gli epilatori laser?

Gli epilatori laser domestici sono entrati ufficialmente nei trattamenti home made. Oggi, infatti, l’epilazione laser è uscita dai centri estetici diventando un trattamento fai da te a casa grazie agli ultimi device tecnologici che permettono di eliminare il pelo in maniera (quasi) definitiva.

Ma come è possibile debellare il pelo? Questa tecnologia laser sfrutta una determinata lunghezza d’onda che attacca direttamente il bulbo pilifero e senza dare alcun fastidio alla cute e al derma presente intorno.

Questa tecnica, estremamente precisa, lavora grazie a un fascio di luce che colpisce in maniera super selettiva il pigmento dei bulbi e riduce la radice dei peli di viso, inguine, ascelle e gambe.

Una volta questo tipo di trattamento era solo ed esclusivamente effettuato nei centri specializzati ma, oggi, grazie agli epilatori laser casalinghi è possibile realizzarlo anche con il fai da te.

Pratici e sicuri, questi device hanno prezzi accessibile e, per acquistarli, basta un solo click. Curiosa di conoscerli meglio? Abbiamo selezionato i migliori per capire se fanno al caso tuo.

Philips

250.000 impulsi di luce. 5 impostazioni di intensità della luce: questo epilatore laser di Philips riduce i peli fino al 92% in soli 3 trattamenti. Da non sottovalutare la presenza accessori ergonomici per ogni area del corpo: 4 accessori per corpo, viso, zona bikini e ascelle.

Inoltre il sensore SmartSkin è una sicurezza aggiuntiva: suggerisce la migliore impostazione per la tonalità di pelle di ognuna.

Braun

Clinicamente testato e dermatologicamente accreditato come sicuro sulla pelle da una delle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle, il modello Braun è uno degli epilatori a luce pulsata più sicuri, rapidi ed efficenti.

Questo device permette una riduzione visibile dei peli fino a 6 mesi. In questo caso il sensore SensoAdapt permette all’epilatore di adattarsi in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle. In soli 5 minuti potrai trattare entrambe le gambe al livello di potenza più basso.

Remington

Per chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo degli epilatori laser casalinghi questo modello è sicuramente il più interessante. Dal prezzo e dalle dimensioni contenute può trattare diverse tonalità di pelle, comprese anche quelle più scure.

Homedics

Piccolo e portatile: il dispositivo Homedics è uno dei più pocket in circolazione e permette di ridurre i peli, di viso e corpo, in modo permanente e a lungo termine. Le tecnologie AFT e IPL permettono di trattare zone diverse in maniera continua o a spot, rendendolo facilmente adattabile a ogni parte del corpo.

Anche in questo caso, il device, è dotato di un sensore che rileva automaticamente il tipo di pelle per risultati sicuri e affidabili oltre all’adattatore regolabile appositamente progettato per diverse zone del corpo e del viso.

