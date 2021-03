Intollerante al lattosio? Ecco l’integratore alimentare a rilascio prolungato

S ino a 3 ore di copertura dall'assunzione di latte e derivati: è questa la particolarità di Lattasi di Erba Vita. Così gli spuntini imprevisti a base di latticini non saranno più un problema!

In Italia è intollerante al lattosio il 40-70% della popolazione. Un range così ampio è dato dal grado di intolleranza al tipico zucchero del latte che, a sua volta, dipende da un mix di fattori: età di insorgenza, suscettibilità individuale e, non da ultimo, dalla disattivazione dell'enzima preposto alla sua digestione. Sì, perché in realtà si diventa fisiologicamente intolleranti al lattosio, in quanto dal punto di vista antropologico l'alimentazione a base di latte e derivati è relativamente recente: i nostri antenati si cibavano di altro!

Da qui ha origine la fisiologica diminuzione dell'enzima che fa digerire lo zucchero del latte, noto in medicina con il nome di "lattasi". Come abbiamo visto, c'è chi ne va più soggetto di altri: la reazione è del tutto soggettiva.

La soluzione drastica prevede di eliminare completamente i latticini, ma ciò vorrebbe dire privarsi di alimenti importanti dal punto di vista nutritivo. Oltre che gustosi: si pensi ai derivati del latte, come yogurt, formaggi freschi e latticini (i formaggi stagionati, come il Parmigiano Reggiano, invece possono essere mangiati tranquillamente, in quanto naturalmente privi di lattosio).

Per non rinunciare completamente al gusto del latte e derivati, un rimedio efficace è assumere degli integratori che suppliscano al deficit dell'enzima lattasi. Un esempio è Lattasi, il nuovo integratore alimentare di Erba Vita, studiato per gli intolleranti al lattosio.

La particolarità di Lattasi di Erba Vita consiste nella sua compressa a doppio strato, formulata appositamente per garantire un rilascio ritardato. Offre, infatti, una protezione fino a 3 ore dall’assunzione di fonti di lattosio. Ciò permette di essere coperti sia subito dopo i pasti principali che negli spuntini fuori pasto a base di latticini. Anche un gelato gustato senza problemi può fare la differenza!

Erba Vita fa parte del gruppo farmaceutico Valpharma Group, forte di una lunga esperienza nell'innovazione tecnologica e nella nutraceutica. Ciò permette di testare gli integratori in ogni fase del rilascio prolungato attraverso apposite apparecchiature che simulano l’attività dell’apparato gastro-intestinale. E così, con Lattasi di Erba Vita si è sicuri di non incorrere in fastidi imprevisti a causa dell'assunzione "non calcolata" di latte e derivati!