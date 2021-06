I benefici che offrono le alghe sono vasti, proprio come le acque da cui provengono. Provarli su di sé vuol dire coccolarsi, e poi vedersi con un girocoscia più sottile e la pelle più soda

È un classico: arriva la bella stagione e, davanti allo specchio, si monitora il proprio livello di cellulite e di compattezza della pelle. E da qui parte la ricerca del rimedio più efficace contro la cellulite. Restando tra i "classici", ai primi posti delle soluzioni contro la buccia d'arancia ci sono i fanghi a base di alghe. Lo si dice tra le amiche, ma lo provano anche i vari sondaggi condotti sul tema.

Fanghi a base di alghe marine per una pelle levigata

Ma perché i fanghi a base di alghe funzionano contro la cellulite? Lo specifichiamo, non la curano, ma migliorano l'aspetto della pelle a buccia d'arancia e rilassata.

Il motivo dipende dal fatto che le alghe, vivendo nel mare, assorbono i componenti utili al nostro benessere con una concentrazione maggiore rispetto ai vegetali che crescono nei terreni. Merito dell'assenza delle radici che fa sì che i nutrienti siano distribuiti equamente su tutta la superficie di queste piante marine. Per questo motivo, le alghe sono ricchissime di vitamine, acidi grassi e proteine che mantengono la pelle idratata. Ma a spiccare è l'alto contenuto di sali minerali (ferro, fosforo, rame, magnesio, manganese e iodio) che contribuiscono a eliminare le scorie, accumulate nell'organismo. È proprio questa azione detox che le rende preziose le alghe come trattamenti anticellulite.

I principi attivi anticellulite delle alghe sotto forma di fanghi

Applicate sotto forma di fanghi, le alghe attenuano gli inestetismi della cellulite. Il motivo? Una volta assorbiti dalla cute, i principi attivi marini stimolano il metabolismo cellulare e la microcircolazione, favorendo l’eliminazione delle tossine, a tutto vantaggio della compattezza della pelle. Essendo prodotti della natura, inoltre, i fanghi di alghe hanno una struttura biologica simile alla nostra: ciò fa sì che i loro componenti siano assorbiti facilmente dal nostro corpo, per essere utilizzati al meglio.

Come si usano i fanghi

I fanghi sono un vero e proprio trattamento da spa home made. Sono prodotti che implicano di un po' di tempo da dedicare a se stesse, ma poi si sarà compensate con risultati visibili già dopo le prime applicazioni. Come si usano? Si applicano su cosce e glutei in uno strato spesso, da massaggiare lievemente. Poi si copre l'intera zona con una pellicola da cucina, avendo cura di non lasciare nessuna parte scoperta. Si lasciano agire per 45 minuti, e poi si sciacquano con acqua tiepida, preferibilmente sotto la doccia.

Fanghi d'Alga Guam, una ricetta originale

Tra i fanghi più famosi in commercio ci sono i Fanghi d'Alga Guam, azienda italiana fondata nel 1986 dal farmacista Egidio Siena, ispirato da un viaggio in Bretagna, nel nord della Francia, dove rimase affascinato dalle lunghe distese di alghe messe a essiccare nei porti. Incuriosito dagli effetti benefici delle alghe, vi preparò una ricetta, a cui aggiunse altri estratti vegetali. Quella formulazione è rimasta la stessa da allora, e in questi 35 anni si è arricchita di altre specialità mirate, per rispondere ai principali inestetismi di tutte le donne.

I diversi Fanghi d'Alga Guam per tutti i tipi di inestetismi

Anticellulite, rassodanti, drenanti, riducenti delle adiposità localizzate: queste le principali funzioni dei Fanghi d'Alga Guam, alle quali si sono aggiunti formule a freddo e a caldo, per sfruttare i benefici delle variazioni di temperature sulla circolazione sanguigna. Tra le novità spicca la formula a base di tormalina minerale e F.I.R. (Raggi Infrarossi Lontani): aumenta la temperatura cutanea e assorbe il calore del corpo, che viene riemesso sotto forma di raggi Infrarossi Lontani a tutto vantaggio di cellule e tessuti.



Nella gallery guarda i diversi Fanghi d'Alga Guam per scegliere quello più adatto a te!

1 di 6 - Fanghi d'Alga Guam "classico"

Riduce visibilmente la cellulite

e le adiposità cutanee. 2 di 6 - Fango d'Alga Guam Dren Plus

Contro gli inestetismi causati da

gonfiore e ritenzione idrica. 3 di 6 - Fango d'Alga Guam F.I.R.

Formula originale contro le adiposità cutanee + Tormalina

per i benefici dei Raggi Infrarossi Lontani 4 di 6 - Fango d'Alga Guam Pancia e Girovita

Riduce visibilmente gli inestetismi localizzati

di pancia e girovita. 5 di 6 - Fanghi D'Alga Guam Formula a freddo

Riduce visibilmente la cellulite

e le adiposità cutanee. 6 di 6 - Fango d'Alga Guam F.I.R. Pancia e Girovita

Formula originale contro le adiposità cutanee + Tormalina

per i benefici dei Raggi Infrarossi Lontani