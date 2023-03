S ai che allenarsi durante il ciclo può essere meglio di un analgesico? E che ci sono cibi che alleviano i disturbi? Scopriamolo con tre esperte

Come ti senti nei giorni del ciclo?

Gonfiori, sbalzi d’umore, voglia irresistibile di dolci. I disturbi prima e durante il ciclo complicano la vita di molte. Ma lo sport e una buona alimentazione possono aiutare a vivere al meglio e con energia. Un’endocrinologa, una trainer e una nutrizionista ci spiegano come.

Quali sono le tre fasi del ciclo?

Ilaria Messuti, endocrinologa

«La prima, detta follicolare, è quella in cui i follicoli maturano e portano alla seconda, l’ovulazione, in cui l’ovulo si incammina verso l’utero. Che nella terza, la luteale, si prepara per un’eventuale gravidanza: l’endometrio si ispessisce e, se il concepimento non avviene, inizia il flusso» spiega l’endocrinologa Ilaria Messuti.

Martina Donegani, biologa nutrizionista

«Nella seconda metà della luteinica si ha più fame, soprattutto di dolci, perché diminuisce il metabolismo della serotonina, l’ormone del buonumore» aggiunge la nutrizionista Martina Donegani.

Il workout cambia nei diversi momenti del mese?

Teresa Cianfaglione, personal trainer Virgin Active

«Nella fase follicolare prediligiamo un allenamento di forza, con sovraccarichi. Nella seconda puntiamo su resistenza e forza, nella terza, la luteare, iniziamo a ridurre carichi e volumi di allenamento prediligendo attività come yoga o pilates» consiglia la personal trainer Teresa Cianfaglione.

Ciclo doloroso: meglio evitare lo sport?

«No, anzi» risponde la trainer. «L’attività fisica, seppur con intensità inferiore rispetto al normale, aiuta a ridurre i dolori, aumentando il livello di endorfine, sostanze chimiche prodotte dal cervello e che hanno un’azione antidolorifica».

E per attenuare i gonfiori?

«Meglio limitare sale, insaccati, tonno in scatola e preferire verdura, cereali integrali, legumi, ricchi di potassio, magnesio ma anche di vitamina B6, che favorisce la sintesi di serotonina e il buonumore» suggerisce la nutrizionista. «Come condimento, semi di finocchio e poi verdure amare come radicchio, cicoria, tarassaco: aiutano a sgonfiare».

