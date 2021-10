A lleato del sonno e del relax, la griffonia è un estratto capace di aumentare i livelli di serotonina nel corpo, alleviando anche le tensioni

La pianta Griffonia Simplicifolia cresce lungo le coste costiere dell'Africa occidentale e centrale e, in misura minore, nelle giungle di quell'area. La combinazione di steli e foglie di questa pianta produce un antisettico naturale e i suoi semi sono stati utilizzati per scopi medicinali in tutto il continente africano per molti anni.

In Occidente, uno dei motivi per cui i semi di griffonia sono riconosciuti e ricercati è perché contengono grandi quantità del principio attivo 5-Idrossitriptofano (5-HTP), precursore chiave nella sintesi della serotonina, la cosiddetta “sostanza chimica della felicità”.

In questo articolo approfondiremo che cos'è l'estratto di griffonia, a cosa serve e come usarlo.

Cos'è l'estratto di semi di griffonia?

L'estratto di semi di griffonia è un integratore naturale derivato dalla pianta Griffonia simplicifolia originaria dell'Africa occidentale e centrale. Arbusto legnoso e rampicante, la pianta raggiunge un'altezza fino a 3 metri e produce baccelli di semi neri.

Questi semi sono la parte più utile della pianta, perché si è scoperto che contengono quantità importanti (fino al 20% in peso) del composto vegetale 5-idrossitriptofano (5-HTP), utilizzato dal nostro organismo per sintetizzare la serotonina, il neurotrasmettitore responsabile del controllo dell'umore e del sonno. È stato scoperto, infatti, che l'aumento dei livelli di 5-HTP nel corpo allevia i pensieri ansiosi, promuove la sensazione di benessere e migliora il sonno.

A cosa serve l'estratto di semi di griffonia?

La serotonina viene sintetizzata utilizzando il triptofano, che si trova naturalmente in molti alimenti ricchi di proteine, come latte, uova, carne rossa, spinaci, fagiolini, noci, aglio e lenticchie. Data la sua natura essenziale per il corpo, molte persone assumono il triptofano anche sotto forma di integratori.

Che provenga da fonti naturali o supplementari, ciò che accade al triptofano nel corpo è che viene scomposto nel fegato in 5-HTP e altri metaboliti. Il 5-HTP viaggia attraverso il flusso sanguigno fino al cervello, attraversando di fatto la barriera emato-encefalica, e lì viene convertito in serotonina.

I semi di griffonia sono una delle rare fonti naturali di triptofano

L'estratto di semi di griffonia produce i suoi effetti benefici, aumentando i livelli di serotonina nel cervello. L'estratto viene rapidamente metabolizzato nel fegato, rilasciando il principio attivo 5-HTP. Quando raggiunge il cervello, il 5-HTP innesca un aumento della produzione di serotonina.

La serotonina viene spesso definita la “sostanza chimica della felicità”, perché come neurotrasmettitore è responsabile dell'invio di segnali di piacere e appagamento tra i neuroni.

Benefici generali dell'estratto di semi di Griffonia

È stato dimostrato che i vantaggi dell'assunzione di integratori derivati dai semi di griffonia includono:

Aumento delle sensazioni di benessere, rilassamento, fiducia e tranquillità

Miglioramento del rilascio della tensione

Alleviamento del dolore da emicrania o fibromialgia

Poiché la serotonina riduce l'appetito, può essere utile come soppressore dell'appetito per la perdita di peso

Poiché l'estratto di semi di griffonia aiuta a controllare i sentimenti impulsivi, è stato utilizzato come trattamento sperimentale per l'ADHD

Può alleviare i sintomi della depressione. Alcuni studi hanno dimostrato che è efficace quanto il Prozac o altri farmaci per la depressione.

Benefici specifici sul sonno

È stato scoperto che la serotonina influenza il sonno e i cicli sonno-veglia. Per esempio, è necessaria affinché il corpo produca l'ormone del sonno, la melatonina, in risposta alla presenza dell'oscurità. Con la sua comprovata capacità di aumentare i livelli di serotonina, l'integrazione di griffonia / 5-HTP fornisce supporto per un processo neuromeccanico che consente un sonno di alta qualità e aiuta a mantenere l'orologio biologico del corpo “in sincronia”. Il suo effetto nel ridurre i sintomi di stress e ansia può essere un ulteriore aiuto per addormentarsi. Meno ansia provi o senti, meglio dormirai.