Gua Sha: che cos’è e quali sono i benefici per la salute

U n rito antico cinese di salute e bellezza: stiamo parlando del Gua Sha, che cos'è, quali sono i benefici per la salute e perché non vogliamo più farne a meno

Abbiamo i beauty case invasi da prodotti di bellezza di ogni tipo: creme, sieri, detergenti. E facciamo bene, perché la cura della nostra pelle è importante. Ma forse ci manca qualcosa. Si tratta del massaggio Gua Sha, ma cos’è e quali sono i benefici per la salute?

Si tratta di un oggetto di piccole dimensioni che sta spopolando e che promette di essere molto utile per mantenere un viso luminoso e disteso. Un prezioso alleato per la beauty routine e per dedicarci una coccola ogni giorno, proprio come se fossimo in una spa.

Serve per massaggiare la pelle e ha delle caratteristiche molto interessanti anche per la nostra salute e il nostro benessere.

Tecnica e tool hanno origine nell’antica Cina, dove vengono utilizzati da tantissimo tempo e su tutto il corpo. Oggi il Gua Sha è molto in voga soprattutto come massaggio antiage per viso e collo.

Gua Sha: che cos'è e la sua origine

Il Gua Sha è una tecnica di massaggio e ha la sua origine nell’antica Cina. Di recente ha iniziato a spopolare sui social diventando un accessorio indispensabile da tenere tra quelli utili per la propria beauty routine.

Già dal significato del nome possiamo capire come può essere utilizzato: infatti Gua si può tradurre con strofinare, mentre Sha con calore.

Si tratta dunque di un massaggio che viene fatto su tutto il corpo (ma è più semplice utilizzarlo per il viso e il collo) e che si esegue utilizzando specifici tool realizzati con giada oppure quarzo.

In genere si tratta di pietre piatte lavorate e levigate affinché assumano una determinata forma.

Il Gua Sha, come del resto è accaduto anche con molte altre pratiche di bellezza orientale, sta sempre di più prendendo piede anche da noi diventando di diritto un must have per una skincare routine che si rispetti.

Gua Sha, i benefici per la salute

Prima di concentrarci sul beauty, parliamo dei benefici che il Gua Sha può avere sulla salute delle persone.

Infatti un uso corretto può regalare un maggiore rilassamento della muscolatura, eliminare qualche dolore e stimolare la circolazione. Ovviamente pietra che hai, vantaggi che trovi.

Se il quarzo sembrerebbe essere uno strumento utile per migliorare la circolazione, la giada pare che abbia poteri lenitivi. Quindi nel passato si utilizzava il Gua Sha soprattutto in ambito medico per agire su diversi disturbi. Ma ancora oggi si stanno studiando le sue proprietà per comprendere come impiegarlo al meglio per il benessere delle persone.

E quelli per la bellezza

Maggiore circolazione, rughe distese, borse sotto gli occhi meno accentuate e pelle più tonica e levigata.

Questi sono solo alcuni dei benefici antiage che la pratica del Gua Sha apporterebbe al nostro viso e al collo. Sembrerebbe che questa tecnica di massaggio possa regalare una nuova giovinezza al viso facendoci dire addio (almeno in parte) alla chirurgia estetica.

Inoltre il suo utilizzo è anche calmante, un po’ perché tutti i massaggi garantiscono il rilassamento dei muscoli, un po’ perché ogni cosa che facciamo per noi stesse è un piccolo regalo per il nostro benessere. E allora la tecnica del Gua Sha può diventare un momento di coccole da dedicare tutto a noi.

Ed è bene sapere che possiamo sfruttarlo anche sul resto del corpo, magari su gambe e glutei per riattivare la circolazione e rendere la pelle più tonica. In combo con un buon prodotto idratante promette fantastici risultati.

Quali sono i tool, un po’ di chiarezza

Pietre, roller per il viso… cosa utilizzare? Il Gua Sha si fa solo ed esclusivamente con le pietre (che per ogni parte del corpo hanno una forma diversa: quella per il viso sembra un cuore), ma spesso queste si possono trovare insieme a un roller realizzato con la stessa pietra. Piccola da una parte e più grande dall’altra.

Come possiamo sfruttare entrambi? Con la pietra piatta possiamo dedicarci al Gua Sha sul viso (attenzione: è fondamentale che la pelle sia sempre molto idrata), con il roller tenuto in frigorifero, possiamo procedere dei movimenti più delicati e anche in zone più piccole come sulle palpebre o sotto gli occhi.

Come si esegue il massaggio

Come si esegue il massaggio? Prima regola: non esagerare con la pressione. Seconda regola seguire i consigli degli esperti per farlo al meglio. Ogni lato della pietra è utile per una parte diversa del nostro volto e nella pratica possono essere coinvolti il collo, la fronte, i contorni del volto, gli zigomi, il contorno occhi. Il risultato non è immediato ma nel lungo periodo il Gua Sha dovrebbe dare i suoi frutti.

Spesso riti di bellezza orientali sono stati esportati con successo anche in occidente, basti pensare alla skincare coreana ormai un vero e proprio must per pulire e idratare la pelle del viso.

Non stupisce, quindi, il fatto che il massaggio Gua Sha stia spopolando e i video sulle varie tecniche abbiano riempito i social a partire da TikTok, passando per Instagram e Pinterest.