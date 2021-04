Hai bisogno di riposo e relax? Gli integratori possono aiutarti

D isturbi del sonno, stanchezza, stress, tensione e altri malesseri fisici e mentali oggi hanno dei nuovi nemici a base di piante officinali. Scopri le novità

Nulla rigenera come un buon sonno ristoratore. E poche cose sono estenuanti come lo stress prolungato. Si tratta di verità empiriche che, nel corso degli anni, si sono arricchite di fondamenti scientifici che, a loro volta, hanno dato adito a nuovi rimedi per il benessere. La letteratura medica conta infatti centinaia di studi sugli effetti del riposo notturno sull'organismo, rilevando i benefici del sonno di qualità di contro alle problematiche connesse all'insonnia.

Dormire bene vuol dire essere più efficienti sia dal punto di vista fisico che cognitivo. Sistema immunitario, apparato cardio-vascolare, regolazione ormonale sono solo alcuni degli ambiti corporei che beneficiano di un sonno di buona qualità. Per quanto riguarda la mente, invece, a trarne giovamento sono, in particolare, la memoria e l'umore.

Da qui si comprende come i disturbi del sonno compromettano notevolmente le attività quotidiane, poiché abbassano la soglia di attenzione, rovinano l'umore e, in genere, inficiano il funzionamento dell'organismo. Se poi alle difficoltà di dormire si aggiunge lo stress prolungato, la situazione si complica. In una parola, ci si può sentire davvero messi alla prova "senza motivo". Perché far finta di nulla? In molti casi, è necessario correre ai ripari, assumendo degli integratori alimentari che aiutino l'organismo a ritrovare una buona qualità di sonno e ad alleviare lo stress.

Lietoson, l'integratore per dormire meglio

Lietoson gocce di Erba Vita è un integratore alimentare a base di estratti vegetali selezionati e vitamine. Aiuta a favorire i naturali processi fisiologici che conciliano il sonno.

Contiene un mix di piante officinali dalle proprietà rilassanti (biancospino melissa, escolzia, tiglio, valeriana) e vitamina B6. La passiflora promuove, inoltre, il benessere mentale.

AntiStress Solution, l'integratore alimentare per essere più efficienti

AntiStress Solution capsule di Erba Vita è un integratore che aiuta l'organismo ad adattarsi meglio agli stimoli stressanti. Non dimenticare che i disturbi indotti dallo stress sono generati da una risposta "adattiva" dell'organismo ai vari eventi ritenuti appunto stressanti (di qualsiasi natura siano). È utile nei periodi di tensione mentale e fisica, fonte di stanchezza, nervosismo e variazioni d’umore.

I benefici di AntiStress Solution sono offerti dall'eleuterococco che migliora le funzioni cognitive. La maca, la rodiola, il magnesio e la Vitamina B12 contrastano la stanchezza fisica e mentale. Piante officinale come giuggiolo, camomilla e biancospino, tiglio e lavanda, promuovono il rilassamento in modo naturale.

New Harmony, l'integratore alimentare per combattere l'ansia

New Harmony menoansia di Erba Vita è un integratore con iperico e griffonia, utili per mantenere un fisiologico tono dell'umore. La passiflora, invece, favorisce il benessere mentale. Per donne in gravidanza e in allattamento, sentire il parere del medico.