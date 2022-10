G li hobby sono tutti un toccasana ma ne esistono alcuni particolarmente indicati per migliorare il benessere di corpo e mente

Avere uno o più hobby è sempre un fatto positivo perché dedicarsi ad attività che piacciono e consentono di staccare la spina per un po’ dalle incombenze quotidiane è fondamentale.

Qualunque passatempo al quale si decide di dedicare tempo è quindi fonte di benessere ma ne esistono alcuni più indicati di altri per favorire quello psicofisico, tenendo allenato il cervello e alleviando lo stress. Alcune sono attività manuali che stimolano la creatività, altre mentali che aiutano a tenere allenata la memoria, l’intuito e altre funzioni celebrali, altre ancora consentono di rilassare corpo e mente in modo completo.

Fermo restando che ognuna debba trovare la propria via, questi hobby sono tra i più consigliati se il tuo benessere psicofisico ti sembra un po’ acciaccato e senti l’esigenza di ripristinarlo.

Ascoltare musica

La musica, oltre ad essere piacevole, è un toccasana per mente e corpo perché aumenta il buon umore, la sensazione di gioia e vitalità e fa venire voglia di muoversi.

Scegliere come hobby l’ascolto dei propri brani preferiti quindi è un’ottima idea, anche perché non necessita sempre di avere tanto tempo a disposizione o di apparecchiature particolari. La musica è particolarmente indicata a persone che soffre di ansia o stress.

Fare meditazione

Il primo passo per arrivare al benessere psicofisico è quello di mettere in pausa le preoccupazioni della vita di tutti i giorni e rilassarsi. Per farlo dedicare ogni giorno qualche minuto alla meditazione è sicuramente un ottimo modo.

Questo hobby è adatto a tutti ma in particolare a chi svolge un lavoro che prevede un carico mentale importante e quindi necessita di svuotare la mente.

Meditare infatti serve a focalizzarsi non sulle cose pratiche da fare ma su di sé, sui propri pensieri ed emozioni, lasciandole fruire senza freni o condizionamenti esterni. Così facendo si può ripulire la mente dalle scorie e allenarsi alla calma, per poi ripartire e intraprendere un nuovo modo di vivere, più leggero e consapevole.

Fare giardinaggio

Fiori e piante stimolano la mente a produrre pensieri positivi. Se non hai il pollice verde puoi quindi limitarti a lunghe passeggiate in mezzo alla natura, che sprigionando endorfine sono un toccasana per la salute psicofisica e per la preservazione del buon umore.

Se però ti piace l’idea di sporcarti le mani e cimentarti con qualcosa di più pratico il giardinaggio è l’hobby che fa per te, visto che si tratta di un’attività fisica che la scienza ha ufficialmente certificato abbia influssi molto positivi sulle funzioni cerebrali.

Questo hobby può essere svolto da tutti e non è necessario avere un giardino immenso per farlo. Basta anche un piccolo terrazzo o un davanzale sul quale far crescere piantine verdi, erbe aromatiche o fiori, da curare con amore. Ovviamente anche le specie da interni vanno benissimo perché ciò che conta non è l’oggetto della propria attività ma l’attività stessa.

Fare giardinaggio e prendersi cura di una pianta da quando la si mette nel vaso a quando la si vede crescere, offre grandi sensazioni di rilassatezza di cui la mente riesce a giovarsi tantissimo, rafforzata anche dalla vista di qualcosa di bello che cresce grazie alle cure che le dai.

Inoltre, adattarsi ai ritmi della natura dona la sensazione di essere fortemente connesse al ciclo della terra e delle stagioni e aiuta a rimettere corpo e mente in armonia.

Imparare una nuova lingua

Il benessere psicofisico non si raggiunge solo con il rilassamento ma anche praticando hobby che stimolino il cervello a rimanere attivo e a sforzarsi sempre un po’ di più per migliorare. Tra gli hobby migliori per questo scopo c’è lo studio di una nuova lingua.

Oltre ad essere un’attività che unisce l’utile al dilettevole e che può rivelarsi una carta vincente in più per la propria professione e vita in generale, imparare una nuova lingua allena in cervello mantenendolo elastico perché stimola le aree deputate alla logica, al ragionamento, alla risoluzione dei problemi e alla creatività. Cimentarsi con una lingua diversa dalla propria lo obbliga infatti a compiere sforzi extra per pensare e poi formulare frasi non solite.

Questo rappresenta una sorta di ginnastica per i neuroni, che esattamente come succede ai muscoli corporei, si mantengono in forma e invecchiano meno repentinamente, spingendo ad attivare aree che solitamente non vengono molto stimolate o che negli anni successivi alla scuola tendono ad essere meno utilizzata.

In questo caso ogni lingua che non si conosce va bene ma se si punta ad uno sforzo extra quelle con un alfabeto diverso dal proprio sono la scelta più indicata.

Dedicarsi a giochi mentalmente stimolanti

I bambini lo sanno bene, giocare rende felici. Allora perché abbandonare questa abitudine una volta cresciuti? Dedicarsi ad attività ludiche stimola le sinapsi del cervello e sprigiona l’ormone della felicità ma esistono alcuni giochi in grado anche di mantenere in allenamento alcune funzioni cerebrali specifiche come elasticità, memoria e ragionamento. Parliamo di quelli che necessitano di mettere in atto piccoli calcoli e strategie come scacchi, carte e cruciverba.