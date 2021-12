N on c’è niente di più rilassante di una tazza di tè quando i primi freddi iniziano a farsi sentire. Qui una selezione dei più particolari da gustare per scoprire nuovi sapori.

Cosa c’è di meglio di una tazza di tè fumante mentre fuori piove e le giornate sembrano quasi infinite? Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno è innegabile che aggiungere un tè particolare alla tua routine può aiutare a scaldare sia l’anima che il corpo.

Prima di tutto è bene capire che le varie famiglie del tè si differenziano in base alla lavorazione delle foglie. Le più famose sono il tè nero, cioè quelli fermentati, e i tè verdi, cioè non fermentati.

Ma oltre al tè matcha, al verde e al classico english breakfast quali sono le miscele di erbe più particolari e uniche che dovresti provare e scoprire? Ci abbiamo pensato noi e qui troverai le migliori, sia per chi è alle prime armi sia per chi è una PRO sul tema.

Tè Profumato

Chiamato anche scented tea, questo tipo tè si arricchisce di fiori per aggiungere aroma e profumo. Solitamente vengono impiegati gelsomino e rosa.

Tè aromatizzato

Oli essenziali, spezie e frutta: questi tè si arricchiscono i sapori di vario tipo grazie all’uso di essenze e altre sostanze. Sfruttano, come base, diverse miscele di tè e sono tra le bevande più diffuse sul mercato.

Tè affumicato

Questo tipo di tè, durante la lavorazione di essicazione viene contemporaneamente affumicato con fumo di legno di conifere. Lo smoked tea più noto è il tè nero Lapsang souchong, in Cina, patria del tè, si produce anche tè giallo affumicato.

Miscela

Il termine blend non ti sarà nuovo e devi sapere che appartiene anche al mondo dei tè. Le miscele sono caratterizzate da aggregati di tè di diversa varietà e grado qualitativo.

Tè pressato

Belli da vedere e buoni da gustare. Il tè pressato è sicuramente una scelta diversa deal solito e può essere anche un’ottima idea regalo.Si parte dal tè essiccato che, dopo essere stato lavorato con il vapore per ammorbidirlo, Prodotto prevalentemente con tè verdi, postfermentati e neri.

Fiori di tè

L’ideale per chi cerca un effetto speciale, oltre a un buonissimo tè. Realizzati da tè stabilizzato e fiori freschi, legati, compattati ed essiccati. Da usare con una teiera o una tazza trasparente per godere a pieno l’aspetto visivo e il gioco dei fiori insieme all’acqua calda.

