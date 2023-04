Imparare a volersi bene: i rituali per amarsi e aumentare l’autostima

N on pensare a ciò che non va o a quello che non riesci a fare, anzi soffermati sulle tue capacità e sui tuoi punti di forza: impara a valorizzarti e amarti. Alcuni semplici rituali possono fare la differenza

L'insicurezza si rivela a volte la nostra più acerrima nemica, ma combatterla è possibile. Ci sono i periodi "no", in cui tutto sembra andare storto. Non mancano i momenti in cui ci diamo per scontate e non dedichiamo abbastanza tempo a noi stesse. Ci trascuriamo e ci perdiamo nella frenesia di tutti i giorni. Imparare a volersi bene e valorizzare la propria persona è possibile: alcuni rituali possono esserti di grande aiuto.

Ecco come imparare a volersi bene

Forse Nietzsche aveva proprio ragione: "Il peggior nemico che puoi incontrare sarai sempre tu per stesso". Cerchi di allontanare dalla tua vita i rapporti tossici, ma pensi mai al legame che hai instaurato con te stessa? Imparare a guardarti dentro e ascoltarti, migliorando la comunicazione con il tuo "Io", è la prima regola per volersi un po' più bene (e aumentare l'autostima). Quella con noi stesse è la relazione più importante che potremo mai avere: quindi non trascurarla, anzi soffermati su alcuni campanelli d'allarme...

Smettila di criticarti o di focalizzare l'attenzione su quello che non riesci a fare. Al contrario, valorizza i tuoi punti di forza e le tue unicità. Coltivare il rapporto con te stessa è fondamentale per essere serena, vivere meglio e instaurare rapporti migliori. Avere fiducia in sé è fondamentale per accogliere tutte le parti di noi stesse e aumentare così la propria autostima. Giudicarti in continuazione, sviluppando una sfrenata dose di autocritica, può rivelarsi controproducente. C'è il rischio di avere poco rispetto per te stessa e di non amarti a sufficienza. Un dialogo interiore negativo e non efficace si evidenza anche quando tendi a svalutarti senza motivo, con un conseguente senso di frustrazione che non può di certo farti stare bene.

I segnali da non sottovalutare

Se non impari a comunicare con te stessa, rischi di sviluppare un'immagine di te inadeguata e assolutamente non corrispondente al vero. Se vuoi aumentare l'autostima e imparare a volerti bene, non trascurare alcuni segnali.

In particolare, se continui a criticarti (anche quando non ce n'è motivo) non stai migliorando il rapporto con te stessa. Perché devi metterti sempre sotto esame? Alle altre persone però non riservi lo stesso trattamento... Datti tutte le possibilità di recupero che meriti di avere. Ignorare i propri bisogni rappresenta un altro campanello d'allarme da non tralasciare. Smettila di assecondare le necessità degli altri e concentrati di più su di te. Non devi necessariamente soddisfare le aspettative delle altre persone: al contrario, accetta i tuoi limiti, pensa ai tuoi bisogni e dai spazio ai tuoi desideri. Per migliorare la tua persona e portare nella tua vita nuovi propositi, non devi trovare continue giustificazioni o alibi di qualsiasi tipo. Cambia filosofia: è arrivato il momento di pensare positivo. Al contrario, se pensi sempre al peggio sappi che c'è qualcosa che non va. Anche l'invidia danneggia l'autostima e segnala un cattivo rapporto con sé stesse. Capita di non essere soddisfatte, ma ricordati di non esasperare questa condizione. Se l'altro è per te un esempio, nonché una fonte di ispirazione, non c'è niente di sbagliato. Tuttavia, se per l'altro cominci a provare invidia, allora ecco che subentra una condizione disfunzionale che non lascerà spazio ad alcun miglioramento.

I consigli per amarsi di più

Presa consapevolezza dei campanelli d'allarme che segnalano una relazione tossica con te stessa, è il momento di invertire la rotta. Come fare? Alcuni semplici consigli possono rivelarsi estremamente preziosi.

Comincia ascoltando di più i tuoi bisogni. Inoltre, guarda sempre il bicchiere mezzo pieno: non concentrati su qualcosa che è andato storto, ma soffermati sui tuoi successi. Se è il caso, scrivili per tenerteli sempre a mente. In alternativa, raccontali alle persone che ti stanno più vicino. Davanti a ogni traguardo, non dimenticare di premiarti. Non solo: quando più lo desideri, concediti una coccola o un piccolo regalo. Non c'è niente di meglio per consolidare l'amore verso sé stesse. Circondati di persone che ti fanno stare bene: quindi, oltre a cambiare mentalità e pensare positivo, accertati che anche chi ti sta accanto abbia una filosofia di vita tendenzialmente ottimistica. Non vergognarti del tuo malessere e della tua rabbia, anzi dai voce anche ai sentimenti negativi: lasciare spazio a un momento di rabbia significa rispettare noi stesse e darci la giusta importanza.

Per credere di più in te stessa, smettila di concentrarti esclusivamente sui tuoi lati negativi, non sottostimarti e inizia a dare ascolto alla tua voce interiore. Imparare a volersi bene significa anche prendersi cura di sé e del proprio corpo. Un'alimentazione sana ed equilibrata aiuta a sentirsi meglio e anche l'esercizio fisico può essere di grande aiuto. Dedica del tempo alle tue passioni e concediti del relax nel tempo libero, per prendere fiato e staccare dalla solita, frenetica, routine. Prendere del tempo per sé, non a caso, è essenziale per amarsi di più. Insomma, non dimenticarti di mettere al centro te stessa.