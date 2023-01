C ombattiamo il freddo invernare a colpi di tisane e infusi fai-da-te buonissimi e con soli ingredienti naturali

Si sa, gli ingredienti genuini che abbiamo in cucina sono il miglior modo per volersi bene. Con le temperature che si abbassano e i sintomi influenzali che prima o poi arrivano, ecco che il mondo dell'home-made corre in nostro soccorso. Ecco quali sono gli ingredienti per tisane fatte in casa utili e gustose.

Tisana al finocchio e arancia

Un'accoppiata vincente! La tisana al finocchio è famosa per le sue proprietà decongestionanti e drenanti, mentre l'arancia ci dona forza e difese immunitarie combattive. Se non volete cedere alle solite bustine di semi di finocchio, pulite e bollite due finocchi interi in un litro di acqua naturale, lasciando in immersione per almeno 20-30 minuti, poi aggiungete un'arancia sbucciata e fate bollire per altri 10 minuti.

Una volta passato questo tempo, lasciate raffreddare per pochi minuti e poi togliete frutta e verdura dall'acqua. Filtrate accuratamente la tisana in un thermos o direttamente nella tazza: voilà. Un infuso dal sapore deciso, però delicato sul palato e salvifico per la gola.

Infuso cannella e chiodi di garofano

Un evergreen durante l'inverno! Il procedimento è molto semplice: versate un litro e mezzo d'acqua in una pentola e immergete subito due stecche di cannella fresca e 10 chiodi di garofano. Lasciate in ebollizione per 30-40 minuti e, a piacere, versate qualche goccia di essenza di vaniglia per addolcire. Quando è pronta, versate con un mestolo la tisana direttamente dentro la tazza.

Cannella e chiodi di garofano sono un vero toccasana per la stagione più fredda: oltre a ricordarci i profumi e i sentori del Natale, hanno anche un forte ascendente su vie respiratorie e sistema immunitario. Sono perfetti se abbinati a copertina e film natalizio.

Tisana ai fiori di Bach

Un bel rimedio rilassante per le serate autunnali e invernali. Il procedimento è semplice ma lento: fate bollire due litri d'acqua in una pentola e aggiungete un po' di zucchero grezzo man mano che l'acqua si riscalda. Poco prima bolla, aggiungete tre fiori di Bach tritati o interi, o anche sotto forma di gocce essenziali (20-25). Lasciate bollire per 40 minuti e poi spegnete il fuoco. Se avete usato i fiori interi o tritati, lasciate in infusione per qualche altro minuto e poi filtrate con un colino. Versate il contenuto in una tazza o nel thermos e gustate la vostra tisana.

I fiori di Bach sono noti per le loro proprietà rilassanti e anti-stress, aiutano la distensione muscolare e agevolano il sonno. Questa tisana è perfetta bevuta la sera prima di coricarsi, ma anche a metà pomeriggio fra un impegno e l'altro.

Infuso limone, zenzero e miele

Una preparazione semplicissima: fate bollire l'acqua (un litro basta) e aggiungete una radice di zenzero tagliata grossolanamente, insieme al succo di mezzo limone o un limone intero a seconda del gusto che si vuole raggiungere. Lasciate bollire per 30 minuti e poi versate con un mestolo direttamente nella tazza. Il miele è un ingrediente facoltativo, ma aiuta molto contro il mal di gola e la tosse secca. Attenzione però: senza alcun tipo di gusto dolce o dolcificante questa è una tisana forte, dal gusto deciso e inebriante: non sempre piace ai palati più sensibili!

Limone e zenzero sono come pane e burro: un'accoppiata perfetta! Il limone è astringente, aiuta la salute della pelle e scioglie le impurità, mentre lo zenzero è disinfettante e salutare: aiuta a prevenire bronchiti e infiammazioni respiratorie, libera le vie aeree e pulisce bene bocca e gengive. Dopo i grandi pranzi e cene di Natale questa tisana è formidabile.

Tisana vaniglia e petali di rosa

Un avvolgente momento di intimità! Ecco come: fate bollire un litro d'acqua insieme a una stecca di vaniglia e 5-6 di rosa essiccati (si acquistano comodamente in erboristeria) oppure insieme a 10 gocce di essenza edibile di rosa. Lasciate bollire per 20 minuti e poi filtrate con cura in un'altra pentola o direttamente nella tazza.

Questa tisana ha speciali proprietà benefiche sull'umore e regala un gusto piacevole, dolce e delicato. I petali di rosa favoriscono la digestione e alleviano dal senso di gonfiore, mentre la vaniglia aiuta a combattere i raffreddamenti dell'inverno e libera i setti nasali. E poi è una squisitezza per il palato!