Integratori alimentari: perché assumere i singoli estratti vegetali fitoterapici

G li integratori alimentari composti da un singolo estratto vegetale sono l'ideale per rispondere a esigenze precise

Mangiare correttamente è essenziale per stare bene, ma a volte ciò potrebbe non bastare. In natura esistono, infatti, sostanze benefiche per la salute che non si possono assumere attraverso l'alimentazione. È il caso degli estratti vegetali con principi attivi funzionali che, se integrati, assolvono a funzioni benefiche per l'organismo. Qualche esempio? L'estratto di agnocasto, il cui principio attivo si chiama agnuside, aiuta a regolarizzare il ciclo mestruale; l’escolzia, che è un fiore, contiene un principio attivo che aiuta a conciliare il sonno e il rilassamento; la pilosella è una fonte naturale di vitexina, utile per favorire il drenaggio dei liquidi corporei.

Queste sono solo alcune delle azioni benefiche che si possono ottenere con l'assunzione di estratti vegetali, i cui principi attivi funzionali sono noti da secoli alla tradizione fitoterapica. Oggi la farmacopea riconosce ufficialmente le funzioni benefiche delle piante officinali (in natura sono oltre 100).

Forte della sua esperienza di 40 anni nella fitoterapia, Erba Vita arricchisce di nuove formulazioni la sua linea Monoplanta, composta da integratori alimentari a base di singoli estratti vegetali. La gamma conta 125 referenze, in capsule, tavolette e perle, che offrono un approccio naturale a diverse esigenze. Gli integratori Monoplanta, grazie all’associazione sinergica di alcune piante, possono essere mixati tra loro per creare un percorso di benessere personalizzato.

Perché ricorrere ai Monoplanta

Interazione tra integratori alimentari, sovradosaggio di componenti, "inutilità" di alcune sostanze per il tuo organismo: quante volte ti sei posta queste domande? Soprattutto in caso di assunzione di supplementi composti da mix di sostanze diverse. Con gli integratori alimentari Monoplanta tutte queste domande vengono risolte in partenza perché puntano a un solo obiettivo. O a più di uno se si decide di costruire un proprio percorso di benessere.

Gli integratori della linea Monoplanta si basano sulle riconosciute proprietà di piante che provengono dalla tradizione etnobotanica di tutto il mondo. Disponendo di un catalogo molto vasto, arrivane a coprire tute le esigenze di benessere. Quindi, su consiglio dell’erborista o del farmacista, possono essere abbinate tra loro per creare dei percorsi mirati a una singola problematica o che coprano diverse aree funzionali.

Per esempio? Potresti aver bisogno di depurare l'organismo, affidandoti al cardo mariano; di rafforzare le difese, ricorrendo all'echinacea; oppure potresti sentire l'esigenza di riposare meglio, lasciandoti aiutare dalla passiflora. Tutti questi estratti vegetali sono presenti nel catalogo Monoplanta di Erba Vita. E questa è solo una linea da seguire: te ne aspettano più 120. Nel dubbio, è sempre meglio chiedere consiglio al farmacista o all'erborista oppure scrivere agli esperti di Erba Vita.