S ai che anche i complementi d’arredo possono essere utili per mantenere l’ambiente salubre e sanificato? Qui potrai scoprire di più sulle lampade da tavolo sanificanti

Le lampade per sanificare

Conosci davvero il potere sanificante dei raggi UV-C? Forse non ne hai mai sentito parlare, ma devi sapere che questo tipo di raggi vengono utilizzati anche per lampade da tavolo per sanificare l’ambiente.

Dei veri e proprio complementi d’arredo, dall’aspetto diverso in base ai tuoi gusti e al tuo stile, che uniscono il design alla funzione di sanificazione dell’ambiente.

Tutto merito della particolare frequenza della radiazione UV che viene utilizzata dalla tecnologia della lampada stessa che permette di destrutturare il DNA di germi patogeni.

In questo modo virus e batteri non avranno più la possibilità di proliferare rendendo l’ambiente decisamente più sano.

Sul mercato, oggi, sono presenti tantissimi tipi di lampade e, per sceglierle, è bene identificare alcuni fattori come potenza, superficie da sanificare e non solo.

Lampada da tavolo UVC Philips

Tra i brand da prendere in considerazione per l’acquisto di una lampada sanificante c’è sicuramente Philips che unisce tecnologia ed esperienza sul campo. Tra i plus di questa lampada, oltre ai timer integrati da 45, 30 e 15 minuti che aiutano a impostare il giusto tempo di disinfezione per ogni tipo di ambiente, c’è anche una voce guida automatica che aiuta passo dopo passo nell'utilizzo corretto della lampada. Perfetta come primo acquisto.

SanificAria 30 Beghelli

Anche Beghelli propone una lampada per sanificare gli ambienti: SanificAria è adatta ad ambienti ampi fino a 50 metri quadri, e può essere utilizzata anche in presenza perché non è dannosa per le persone. Per sanificare sfrutta la tecnologia UV-OXY, e ha una cartuccia che dura fino a 12 mesi. Il suo funzionamento è semplice: la lampada aspira l'aria, la sanifica nel passaggio al suo interno grazio alla lampada UV e la ributta fuori sanificata.

Lampada di Disinfezione UV KUWD

Perfetta per chi ama il design minimal e non vuole rinunciarci mai anche quando si parla di lampade da tavolo sanificanti. Questo modello, grazie alla sua forma, permette una sanificazione a 360 ° insieme al materiale al quarzo e alla lunghezza d'onda di 254nm. Attenzione all’uso: quando si accende la lampada è bene lasciare immediatamente il luogo di utilizzo e assicurarsi che non vi siano animali e piante all’interno dell’ambiente.

Lampada Germicida UVC, Byakov

Perfetta per sterilizzare gli ambienti, ma anche le superfici. Questa lampada, infatti, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere spostata facilmente e usata, anche, per eliminare germi da pacchi, telefoni e, perché no, tastiere del telefono. Il plus, da non sottovalutare, è la presenza del sensore che la fa spegnere automaticamente quando una persona passa nelle vicinanze.

Lampada Germicida Ultravioletta da tavolo

Chi lo dice che le lampade sanificanti da tavolo non possano strizzare l’occhio anche al mondo del design? Ne è una dimostrazione questo modello che, oltre ad arredare con stile, è dotato di una lampada a led ad anello utile per studiare e lavorare.

Lampada con clip

Così piccola da poter essere portato ovunque e in qualsiasi situazione. Questa lampada a raggi UV per sanificare ambienti e superfici ti tornerà molto utile grazie al supporto a molla che ti permetterà di posizionarla dove più ti sarà comoda.

Ma la selezione non è finita. Qui trovi altri modelli che si sposeranno perfettamente con il tuo stile e il tuo budget.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.