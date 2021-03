I gienizzare superfici ed effetti personali è diventato fondamentale: ma come farlo in modo pratico e sicuro? La soluzione è puntare su una lampada disinfettante UV in formato pocket. Ecco come funziona e quale acquistare

Mai come in questo periodo sentiamo la necessità di assicurare la massima igiene a tutti gli oggetti che utilizziamo quotidianamente. Un’abitudine non sempre semplicissima da mettere in pratica ma che può essere facilitata da uno strumento pratico come la lampada disinfettante UV.

Per scoprire di cosa si tratta e come funziona, leggi la nostra guida.

Lampada disinfettante UV: cos’è

Come suggerisce il suo stesso nome, la lampada disinfettante UV è un dispositivo in grado di sterilizzare superfici e oggetti contaminati da virus e batteri.

Questo tipo di lampade sono infatti in grado di sfruttare l’azione germicida dei raggi UV-C, scatenando una reazione fotochimica tale da distruggere la struttura molecolare del DNA o dell'RNA nei micoorganismi presenti sulle superfici.

Totalmente innocue per la nostra salute e per la nostra pelle in quanto i raggi Uv-c non possono penetrare nei tessuti, le lampade disinfettanti sono da anni utilizzate anche in campo medico per sterilizzare strumenti e macchinari destinati alla sala operatoria e non solo.

Per questo motivo oggi questi dispositivi possono rappresentare una scelta strategica per assicurare la massima igiene nella vita di tutti i giorni, disinfettando facilmente smartphone, tablet ma anche chiavi di casa e mascherina oltre a superfici più estese come la scrivania dell'ufficio o gli armadi se sei in hotel.

Lampada disinfettante UV: quale scegliere

In commercio puoi trovare diversi modelli di lampada disinfettante ma quella decisamente più pratica è in formato pocket. Di dimensioni contenute e maneggevole, puoi facilmente metterla in borsa e tenerla a portata di mano tutte le volte che vuoi essere sicura di igienizzare al meglio i tuoi effetti personali.

Per renderti la scelta più facile abbiamo selezionato su Amazon le lampade disinfettanti portatili più apprezzate: eccole!

La bacchetta con 3 led UV-C

Tra i modelli più comodi da tenere nella tua bag, la lampada a bacchetta dotata di 3 led UV-C con radiazione ultravioletta ad alta densità. Perfetta per disinfettare superfici e oggetti, elimina fino al 99,9% di germi, virus e batteri. Tra i suoi vantaggi anche il design ergonomico e la facilità di utilizzo: basta tenerla vicino alle superfici bersaglio e scansionare lentamente l'area avanti e indietro per 5-10 volte. In più è dotata di batteria ricaricabile.

La lampada a 9 led

Questa bacchetta disinfettante è invece alimentata da 9 led UV-C di qualità premium ed è in grado di distruggere la struttura molecolare del DNA o dell'RNA nei virus senza sostanze chimiche nocive. Puoi utilizzarla per disinfettare smartphone, tablet, telecomando ma anche giocattoli, spazzolini da denti o maniglie delle porte. Usarla è semplicissimo: basta premere l'interruttore rotante e tenere la bacchetta a circa 1-2 pollici dalla superficie, spostandola lentamente. L'importante è consentire alla luce di rimanere su ciascuna area per 5-10 secondi così da garantire un'esposizione ottimale.

la lampada disinfettante con torcia

Se sei a caccia di un accessorio super pratico la lampada disinfettante che fa per te è quella che funziona anche come torcia. Dotata di due modalità di illuminazione (luce bianca o gialla), è piccola, maneggevole ma comunque capace di eliminare i germi in pochi minuti. E in più puoi caricarla facilmente tramite USB.

La lampada disinfettante con due modalità

Diversamente dai modelli precedenti, questa lampada può essere utilizzata sia in modalità manuale che automatica, impostando 4 diversi intervalli di durata (da 10 a 60 minuti). Portatile e leggera, puoi sfruttarla in auto, a casa ma anche in ufficio o per disinfettare armadi e servizi quando sei in viaggio. Dotata di spegnimento automatico, la batteria ti assicura un utilizzo di circa due ore consecutive.

La lampada disinfettante super veloce

Tra le lampade disinfettanti più comode ed efficaci, anche quella di Becussitta. Perfetta da tenere in borsa garzie al suo design a stick, ti permette di avere sempre a disposizione un trattamento igienizzante e sterilizzante di soli 30 secondi. La puoi usare per tantissimi oggetti, dallo smartphone alla mascherina, fino a biberon e al ciuccio del bebè.

