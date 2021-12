Linfedema revolution! Moda e colore accendono l’elastocompressione a trama piatta

S fatiamo i vecchi miti: oggi puoi essere glamour e a tuo agio anche indossando bracciali, guanti o calze per linfedema e lipedema!

Se sei affetta da una malattia linfatica primaria o secondaria (anche in seguito ad un intervento chirurgico) o se soffri di lipedema, le calze compressive, i collant, i bracciali e i guanti medicali a trama piatta fanno parte della tua vita quotidiana.

L’elastocompressione ha l’indispensabile funzione di favorire e migliorare il drenaggio linfatico nella fase successiva al bendaggio e per questo è parte integrante della terapia.

Se già li indossi, lo sai bene: bracciali, guanti, leggins e calze per linfedema vanno utilizzati tutti i giorni, e per tutta la giornata, senza eccezioni… Ma molto spesso non sono affatto piacevoli da indossare!

Gli indumenti elastocompressivi oggi disponibili sul mercato risultano spesso ruvidi al tatto o fastidiosi sulla pelle, soprattutto durante il movimento o nelle calde giornate estive. Anche i colori proposti sono spesso monotoni, spenti e non belli da indossare.

Se sei alla ricerca di qualcosa di nuovo, c’è una buona notizia per te: VenoTrain Curaflow! La nuova generazione di modelli elastocompressivi a trama piatta. Elegante, morbida e super confortevole, Curaflow è pronta a riportare il sorriso in ogni tua giornata

ADDIO VECCHIA ELASTOCOMPRESSIONE PER LINFEDEMA!

Sentirti bene e amare il tuo aspetto è una componente essenziale del tuo benessere!

Questa è la filosofia che ha guidato gli esperti Bauerfeind nella creazione della nuova linea VenoTrain Curaflow, un assortimento completo di modelli elastocompressivi trama piatta dedicati alle donne che soffrono di linfedema, lipedema o lipolinfedema; presidi terapeutici capaci di associare una straordinaria morbidezza ed eleganza ad una perfetta efficacia medicale.

Curaflow di Bauerfeind nasce per rivoluzionare completamente il vecchio mondo dell’elastocompressione a trama piatta: perché ogni donna, di qualsiasi età, possa vivere con maggiore serenità e comfort la terapia compressiva quotidiana.

I punti di forza Curaflow?

la comprovata efficacia terapeutica , confermata da decenni di studi medicali all’avanguardia

, confermata da decenni di studi medicali all’avanguardia una tenuta compressiva elevata nell’arco dell’intera giornata

la perfetta vestibilità e altissima funzionalità durante i tuoi movimenti

l’ ineguagliabile morbidezza e tutto il comfort di una perfetta traspirazione

e tutto il di una perfetta traspirazione una straordinaria e innovativa gamma di colori, che ti lascerà letteralmente a bocca aperta!

SCOPRI LA LINEA VENOTRAIN CURAFLOW

VenoTrain Curaflow di Bauerfeind è una linea completa di modelli compressivi a trama piatta su misura per arti inferiori e superiori, dedicati al trattamento mirato del linfedema (da moderato a grave) e del lipedema.

Nella gamma puoi trovare:

Tutti realizzabili su misura e disponibili in classe di compressione da 1 a 4, i gambaletti, i leggins, le calze, i collant, i bracciali e i guanti Curaflow possono essere acquistati sia in modelli separati che in unico modello (ad es. bracciale più guanto), per soddisfare a pieno le tue personali esigenze nel contesto della terapia.

EFFICACIA SENZA COMPROMESSI

La linea elastocompressiva a trama piatta Curaflow, specificamente studiata per la terapia del linfedema e del lipedema, è già ampiamente conosciuta e affermata in tutta Europa. VenoTrain Curaflow si distingue per l’efficacia medicalmente confermata a livello internazionale che si coniuga ad una morbidezza sulla pelle ed una traspirabilità senza paragoni: la differenza è già percepibile al tatto e ampiamente riconosciuta anche in Italia da specialisti ed esperti del settore.

Grazie ad un’esperienza più che decennale nello sviluppo di prodotti elastocompressivi medicali, oggi Bauerfeind è in grado di offrirti il top di gamma in questo settore.

INSOSTITUIBILI PER ESERCIZI E MOVIMENTO

Nell’ambito del linfedema, la complessa terapia fisica di decongestione aiuta a condurre una vita attiva e con meno disagi. Una parte importante della terapia fisica decongestionante è l'esercizio.

Tutti i modelli compressivi a trama piatta VenoTrain Curaflow sono appositamente progettati per accompagnarti quotidianamente durante la tua autoterapia e i tuoi esercizi: alleviano i dolori da tensione, favoriscono il drenaggio della linfa e sono altamente traspiranti e delicati sulla pelle, grazie alla presenza di morbida microfibra, agli innovativi processi di lavorazione del materiale e alla cura sartoriale nelle rifiniture da parte di personale altamente specializzato.

COMFORT E MORBIDEZZA

Il comfort Curaflow è la vera rivoluzione nel mondo dell’elastocompressione trama piatta!

Le calze e i bracciali per linfedema Curaflow regalano un comfort decisamente unico, anche quando indossati a lungo e durante l'attività.

Le fibre particolarmente morbide con cui sono realizzati e l’elevata percentuale di microfibra li rendono facili da indossare, altamente traspiranti e particolarmente comodi, sia nelle giornate calde che in quelle più fredde.

Le cuciture extra-piatte, le rifiniture anatomiche personalizzate, l’incavo extra morbido del ginocchio e della piega del gomito sono tutti accorgimenti concepiti come vere coccole per la tua quotidianità, per evitare fastidiose sensazioni di sfregamento o costrizione, anche per le pelli più sensibili.

Piacevoli al tatto ed extra-confortevoli, li indosserai come una seconda pelle!

GAMMA DI COLORI GIOISA ED ELEGANTE

Torna finalmente a realizzare i tuoi outfit preferiti con le calze compressive, i collant, i bracciali e i guanti a trama piatta Curaflow di Bauerfeind!

La gamma dei colori spazia dalle tonalità più classiche e sobrie a quelle più forti e accese, per dare un tocco di carattere al tuo stile e renderlo inconfondibile.

Da oggi sarai tu a decidere se vuoi integrare la compressione con discrezione nel tuo abbigliamento o metterla sotto i riflettori con un pizzico di stile in più!

OCEAN E CORAL: OSA IL COLORE!

Perché essere monotona quando sei colorata dentro?

La nostra linea Curaflow brilla di due colori speciali: Ocean & Coral! Sceglili per mostrare quanto sei unica e per raccontare che la tua compressione è una parte di te che non vuoi nascondere!

Usa l’Ocean con i jeans o con un look sportivo, oppure con un elegante outfit da lavoro. Il vivace tono Ocean ricorda l'acqua del mare di una laguna turchese.

Il Coral crea un bel contrasto con i toni del verde scuro e del blu, funziona anche armoniosamente con colori naturali e pastello e può essere perfetto con un casual denim!

Freschi e luminosi, gambaletti, leggins, calze, collant, bracciali e guanti Curaflow possono essere facilmente abbinati ai tuoi outfit preferiti, per un buonumore garantito per tutta la giornata.

Provali subito!

COME ORDINARE IL TUO VENOTRAIN CURAFLOW

Richiedi VenoTrain Curaflow presso la tua sanitaria/ortopedia di fiducia: una volta prese le misure, riceverai il tuo prodotto personalizzato in circa 8 giorni lavorativi. In alternativa, scrivici all’indirizzo info@bauerfeind.it o chiama il numero verde 800 574 644: ti indirizzeremo al Rivenditore Bauerfeind specializzato più vicino a te.