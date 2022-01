Impacchi per le mani fai-da-te contro il freddo

L 'inverno non perdona! Le mani si screpolano e si arrossano: meglio curarle con impacchi e maniluvio fai-da-te. Ecco come



Mani arrossate e screpolate? Per fortuna esistono rimedi naturali contro gli arrossamenti da grande freddo. Restituiamo alle mani il loro bell'aspetto e doniamo alla pelle una forte difesa contro il gelo e le basse temperature. Con l'inverno le mani perdono di lucidità, la cute diventa più sottile e soggetta a screpolature e prurito, che disagio! Ma noi abbiamo soluzioni per tutto, e ce le regala la natura.

Olio ammorbidente contro i geloni

La prima soluzione arriva dal mondo degli oli essenziali: qualche goccia di olio di lavanda e il gioco è fatto. Se le mani diventano gonfie e si formano piccole ferite o fessure, rischiano di entrare batteri e sporco.

La soluzione migliore è lasciare in ammollo le mani per 10 minuti in acqua tiepida e olio di lavanda, per 2-3 volte al giorno. In pochi giorni le mani appariranno più forti e levigate, e anche le ferite causate dai geloni si cicatrizzeranno più in fretta!

Maniluvio con calendula contro le screpolature

Un altro olio essenziale che non lascia scampo ai disagi del freddo. L'olio di calendula è ottimo per prevenire e curare gli arrossamenti dovuti all'inverno. Il procedimento da seguire è questo: immergete le mani in 300ml di acqua tiepida, poi versate nell'acqua 10 gocce di olio di calendula e lasciate le mani in ammollo per 15 minuti, aggiungendo di tanto in tanto un po' di acqua più calda per non lasciare che quella precedente di raffreddi troppo.

Questo maniluvio può essere fatto 1-2 volte al giorno a seconda delle necessità ed è ottimo anche per chi soffre di pellicine o cuticole infiammate.

Amido di patata contro infezioni e pelle irritata

Se la pelle delle mani è particolarmente sensibile al freddo o allo sbalzo di temperatura, l'amido della patata è quel che ci vuole. Sarà sufficiente cuocere una patata, sbucciarla e renderla purea, poi aggiungere qualche goccia di olio di semi di girasole e fare un impacco per le mani.

Lasciare a riposo sulla pelle per 15-20 minuti, poi risciacquare e ripetere ogni 10-12 ore. In 3-5 giorni gli arrossamenti saranno andati via e la pelle avrà anche acquisito più protezioni contro le infezioni da sporco e batteri.

Olio di rose e bicarbonato per una pelle luminosa

Se la pelle appare opaca e ha perso la sua lucentezza estiva, il rimedio è semplice. Basterà unire due cucchiaini di bicarbonato di sodio, perfetto per ammorbidire e pulire i tessuti, insieme a 15 gocce di olio di rosa, che doneranno elasticità e lucidità alla pelle.

Questo impacco va usato insieme ad acqua calda in questo modo: lasciate l'impacco sulle mani per 5 minuti, poi immergetele in acqua calda per 10 minuti o finché la pelle avrà assorbito i principi attivi del bicarbonato e dell'olio di rosa. Poi risciacquate con acqua tiepida.

Avocado, fiori di fieno e olio di limone per un impacco adatto a tutti i tipi di pelle

Se volete prevenire tutti i malesseri che le mani possono subire in inverno e al tempo stesso avere anche una pelle bella e levigata quel che ci vuole è un impacco formidabile.

Il procedimento è molto semplice: preparate un avocado rendendolo poltiglia con una forchetta, poi versate 5 gocce di olio di limone e intanto preparate una ciotola con acqua calda e fiori di fieno (si trovano anche in erboristeria). Poi fate l'impacco con avocado sulle mani e lasciate a riposo per 20 minuti, dopodiché immergete le mani nell'acqua ormai tiepida e lasciate che i fiori di fieno lavino via tutte le impurità e i rimasugli di avocado in eccesso.

Questo impacco è perfetto per tutti i tipi di pelle, anche i più delicati, ed è ottimale se fatto nelle stagioni più fredde perché previene dal freddo e dai geloni.