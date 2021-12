L a bellezza passa anche dalla tecnologia e le maschere led per il viso ne sono la dimostrazione. Ti va di conoscerle insieme a noi?

Maschera led per viso: cosa sono?

Hai già aggiunto una maschera LED viso alla tua beauty routine? Sicuramente anche tu sai quanto sia importante aggiungere una maschera alla tua beauty routine settimanale e, oggi, la tecnologia darà quel boost che manca alla tua pelle che sarà più tonica e young. Merito del processo difotobiostimolazione, ovvero la terapia che sfrutta le proprietà della luce contrastando brufoli, acne, e stimolando la produzione di collagene oltre a migliorare la circolazione sanguigna.

Tutto grazie alle onde di luce a bassa intensità dei LED che agiscono in profondità nel derma e andando anche a schiarire macchi e regolare il sebo prodotto dalla pelle. Da tempo usata in campo professionale per trattare cicatrici o gravi problemi della pelle, oggi queste maschere led possono essere sfruttate anche a casa per un trattamento settimanale.

Quali scegliere e come capire la differenza tra i vari prodotti presenti sul mercato? Ecco qui una selezione delle migliori maschere viso a LED per ogni tipo di trattamento.

Maschera LED a 7 colori

Caratterizzata da 7 colori diversi, questa maschera ha diverse azioni sulla pelle in base al colore:

Luce rossa (630nm) : antirughe e restringere i pori;

: antirughe e restringere i pori; Luce blu (470nm) : cura e lenisce l' acne senza lasciare cicatrici;

: cura e lenisce l' acne senza lasciare cicatrici; Luce viola : una luce bibanda che combina quella rossa e quella blu per riparare la cicatrici da acne;

: una luce bibanda che combina quella rossa e quella blu per riparare la cicatrici da acne; Luce bianca) : da scegliere per schiarire le macchie solari e dal passare dell’età;

: da scegliere per schiarire le macchie solari e dal passare dell’età; Luce verde (520nm) : allevia la pelle dallo stress esterno;

: allevia la pelle dallo stress esterno; Luce gialla (590nm): migliorare la grana della pelle e gli arrossamenti.

Basterà utilizzarla per circa 20 minuti ogni giorno e può ridurre le rughe e rughe attorno al fronte e i vostri occhi in sole 4 – 6 settimane.

Sul mercato sono diverse le maschere a 7 colori che puoi provare e acquistare, qui una selezione delle migliori

Maschera LED a 3 colori

Una maschera a LED che utilizza la più recente tecnologia di irradiazione della luce e materiali di qualità che la rendono sicura, confortevole, naturale e riutilizzabile. Questo modello sfrutta 3 colori:

la luce blu che inibisce la secrezione di sebo;

la luce rossa che elimina le rughe e rivitalizza la pelle;

la luce arancione che ammorbidisce e leviga la pelle.

Adatto a tutti i tipi di pelle e in particolare per la pelle grassa della zona T, si caratterizza anche per un’elevata leggerezza del prodotto stesso.

Qui altre referenze che basano la loro efficacia sulla tecnologia a 3 colori.

Led mask a ponte

Esiste una terza versione della maschera a LED per il viso: la LED mask a ponte. Funziona esattamente come le versioni precedenti, ma in questo caso il tool non viene appoggiato direttamente sul viso. La sua forma a ponte, infatti, permette di sfruttarlo in posizione supina e, per questo, viene spesso usato in strutture professionali.

Qui una selezione di altre versioni della maschera viso a LED a ponte.

