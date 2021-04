P osture scorrette o colpi di freddo possono provocare fastidiosi dolori a collo e spalle: la soluzione allora può essere un massaggiatore cervicale. Dai modelli a fascia a quelli a cuscino, scopri tutto quello che c'è da sapere

Soffri spesso di dolori nella zona cervicale? Niente panico: la soluzione pratica e smart esiste e si chiama massaggiatore cervicale, un dispositivo utilissimo che diventerà il tuo alleato di benessere numero uno.

Si tratta infatti di un elettrostimolatore, che può avere diverse forme, pensato per eseguire un massaggio rilassante e decontratturante sulla zona cervicale, andando così a sciogliere la tensione. Curiosa? Scopri di più!

Dolore cervicale: cause e sintomi

Il dolore al collo, conosciuto come cervicalgia, è un disturbo molto diffuso che può avere origini diverse. Tra le principali cause, posture scorrette, specie quando si passa molto tempo seduti davanti al pc, ma anche colpi di freddo o eventi traumatici.

Si tratta di un dolore particolarmente fastidioso che può irradiarsi fino alla zona delle spalle e della schiena, e presentarsi anche in concomitanza di forti mal di testa.

Attenzione: se il disagio è molto ricorrente è importante rivolgersi al medico per individuare la causa scatenante e agire di conseguenza.

Ma se si tratta solo di un fastidio episodico, magari collegato a giornate particolarmente stressanti, può essere utile ricorrere a un semplice massaggiatore cervicale.

Massaggiatore cervicale: di cosa si tratta e quale scegliere

Il massaggiatore cervicale è un elettrostimolatore che sfrutta i benefici della vibrazione e del calore per sciogliere la tensione a carico di collo e spalle.

In commercio esistono diverse tipologie di massaggiatori cervicali, che vanno dai modelli a fascia, da posizionare intorno al collo, a quelli a cuscino su cui appoggiare la parte interessata.

La buona notizia? Si tratta di dispositivi non solo molto pratici e facili da utilizzare ma anche decisamente accessibili nel prezzo: i costi variano infatti dai 20 euro per i massaggiatori compatti fino ai 50 euro per quelli multifunzione.

Se hai deciso che è arrivato il momento di sperimentare i benefici di un massaggiatore cervicale ma non sai quale scegliere, qui sotto trovi una pratica guida, con una selezione speciale di massaggiatori diversi tra cui potrai trovare quello che fa per te.

La fascia shiatsu

Goderti un massaggio rilassante dove e quando vuoi? Ecco la soluzione che fa per te: la fascia di Naipo, infatti, include 8 testine massaggianti che lavorano insieme per alleviare i dolori e la tensione muscolare proprio come durante una seduta di massaggio shiatsu. Super ergonomica grazie al suo design ad U, ti offre anche un altro vantaggio: all'occorrenza puoi usarla infatti anche sul girovita, sulle gambe, sulla schiena o sul retro delle ginocchia. Più comodo di così!

Il cuscino massaggiante

Se invece cerchi un massaggiatore in versione cuscino, punta su quello di Nobebird: dotato di otto testine massaggianti a rotazione bidirezionale, imita i movimenti di un vero massaggio, cambiando automaticamente direzione ogni minuto. Puoi usarlo per la cervicale ma anche per la parte superiore della schiena, per le gambe, i polpacci e persino per i piedi. Inoltre puoi regolare l'intensità del massaggio secondo le tue esigenze e con la funzione di riscaldamento, durante la tua seduta di massaggio casalinga, puoi godere anche della terapia del calore.

Il massaggiatore con telecomando

Un massaggiatore cervicale pratico e smart? Ecco la soluzione! Si tratta del dispositivo intelligente di TeamYo: basato su una tecnologia a impulsi a ciclo basso, penetra sotto la pelle per sciogliere i punti di dolore e alleviare il fastidio. Compatto e leggero, include 5 modalità di massaggio e puoi regolarlo su 10 diversi livelli di intensità. Il plus? Il telecomando con cui puoi facilmente selezionare ogni impostazione.

Il massaggiatore leggero e compatto

Se cerchi un massaggiatore pratico e compatto, anche quello di Scobuty può fare al caso tuo. Pensato per favorire la circolazione sanguigna, aiuta i muscoli a rilassarsi e riduce le infiammazioni locali, riducendo così il dolore a carico del collo. Questo dispositivo elettrico dispone infatti di 4 modalità di pressione e 15 impostazioni di massaggio così da poter personalizzare al meglio la sua azione. E in più è dotato di spegnimento automatico.

La fascia riscaldante

Tra i modelli a fascia, anche quello di Triducna, che offre i benefici di un massaggio shiatsu grazie a 8 potenti nodi massaggianti in grado di cambiare automaticamente la direzione ogni minuto. Il dispositivo può essere facilmente regolato su 3 livelli di velocità diversi e grazie alla funzione termica offre un calore benefico sulla zona da trattare. Dotato di funzione di spegnimento automatico di 15 minuti, ti offre un vantaggio in più: la pratica borsa dove riporlo per portarlo con te anche fuori casa.

Il massaggiatore cervicale slim

Infine, ancora più pratico grazie al design slim da mettere in borsetta, anche il massaggiatore per il collo di Pinpoxe può essere una buona soluzione. Dotato di un rivestimento in silicone traspirante e morbido, nonostante le sue piccole dimensioni, vanta 3 opzioni di riscaldamento, 6 modalità a impulsi e 16 impostazioni di intensità per un massaggio personalizzato tutte le volte che vuoi.

Altri rimedi per il dolore cervicale

Oltre al massaggiatore, ecco altri rimedi di benessere che possono aiutarti con il dolore a livello cervicale:

