P er rilassarti ma anche alleviare il senso di gonfiore alle gambe e tornare a stare bene, può essere utile un pratico massaggia piedi: dai classici rulli ai dispositivi hi tech, ecco quali scegliere per una pausa rigenerante

Pratici da usare e utilissimi per ritagliarsi un momento di relax anche a casa, i massaggia piedi sono tra gli strumenti di benessere che non puoi lasciarti scappare se ami prenderti cura della tua salute e della tua bellezza.

Il massaggio ai piedi, infatti, è una pratica che ci apporta una serie di vantaggi, vediamoli in ordine:

alleviare il senso di stanchezza ;

; calmare il senso di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori, tipico di chi sta molto in piedi;

e pesantezza agli arti inferiori, tipico di chi sta molto in piedi; riattivare la circolazione;

distendere la muscolatura del corpo;

del corpo; rilassarti e tenere sotto controllo lo stress accumulato durante il giorno;

e tenere sotto controllo lo stress accumulato durante il giorno; ridurre la ritenzione idrica ;

; migliorare il sonno.

Sui piedi, infatti, risiedono terminazioni nervose che coinvolgono l’intero organismo: per questo secondo i principi della riflessologia plantare, un massaggio ai piedi può risolvere molti disturbi anche a carico di altri organi.

Massaggia piedi: quale scegliere

Per beneficiare di tutti questi vantaggi, però, il massaggio ai piedi deve essere eseguito a regola d’arte. Come fare?

Una soluzione può essere quella di imparare le principali tecniche di massaggio così da ricorrere al fai da te. Troppo complicato?

Niente paura: in commercio puoi trovare moltissimi accessori pensati proprio per riprodurre meccanicamente lo stesso effetto di un massaggio plantare.

Dai classici rulli ai dispositivi hi tech, noi abbiamo trovato alcuni massaggia piedi che potrebbero fare al caso tuo. Per un messaggio a tutto benessere anche mentre guardi la tv! Eccoli!

Il rullo in legno

Se cerchi un attrezzo semplice ed economico ma comunque efficace per un massaggio ai piedi, punta sul classico rullo in legno. Puoi utilizzarlo contemporaneamente con entrambi i piedi e sarà un ottimo alleato di benessere perché aiuta a riattivare la circolazione, alleviando dolore e gonfiore.

Il kit con rullo e palline

Altrettanto semplice ma sempre efficace, anche il set con diversi accessori per il massaggio plantare. Sia il rullo che le palline sono infatti pensati per riattivare la circolazione sanguigna, stimolare i nervi e rivitalizzare l'intero corpo. Realizzati in pvc, questi accessori sono pratici e super leggeri: puoi portarli sempre con te e usarli anche per fare yoga.

Il massaggiatore elettrico per lo shiatsu

Se invece preferisci un dispositivo elettrico, puoi puntare su un modello come quello di HoMedics. Si tratta infatti di massaggiatore plantare dotato di 12 testine massaggianti pensate per rilasciare calore e stimolare in profondità talloni e piante dei piedi secondo la tecnica shiatsu. Perfetto per alleviare il senso di stanchezza e il gonfiore, è anche molto pratico da utilizzare: il tasto di accensione e regolazione del calore, infatti, può essere attivato senza fatica anche col piede.

Il massaggiatore con compressione d'aria

Cerchi un dispositivo dai risultati professionali? Quello che fa per te potrebbe essere il massaggiatore di RENPHO. Caratterizzato da un design ergonomico con calzari integrati, il dispositivo offre un profondo massaggio shiatsu realizzato attraverso emissione di calore e pressione dell'aria. Dotato di un cuscinetto e di una bacchetta rotanti, il massaggiatore migliora la circolazione sanguigna, allevia il dolore e riduce l'affaticamento fisico tramite il riflesso nervoso plantare.

Il massaggiatore multi funzione

Un massaggio personalizzato che soddisfi al meglio le tue esigenze? Punta sul dispositivo professionale di Naipo. Con questo massaggiatore puoi infatti impostare tre diverse modalità di massaggio e anche modulare l’intensità della compressione dell’aria su 3 livelli: bassa, media e intensa. Dotato di spegnimento automatico (15 minuti, è anche super sicuro perché realizzato con la protezione da surriscaldamento. Il dettaglio in più? I calzari amovibili e lavabili per la massima igiene.

Il massaggiatore plantare

Più economico ma sempre utile per prendersi cura del proprio benessere è il massaggiatore plantare elettrico che sfrutta la tecnologia a impulsi EMS simulando l'effetto di un vero massaggio ai piedi. Il design del tappetino piatto è ideale per qualsiasi tipo di piede ma non solo: il dispositivo offre 6 modalità di massaggio e 9 livelli di intensità per alleviare l'affaticamento muscolare e allentare le tensioni.

Il dispositivo con idromassaggio

Infine, una chicca che ti farà sentire come alla spa: si tratta del massaggiatore per pediluvio con 14 rulli massaggianti su cui muovere i piedi stimolando così tutti i punti di digitopressione. Per goderti al massimo i benefici di un pediluvio a regola d'arte, puoi impostare la temperatura che preferisci e persino aggiungere un po' del tuo olio essenziale preferito.

