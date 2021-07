A ddio stereotipi e benvenuta bellezza vera, reale, autentica. Quella che emerge da dentro, al di là dei preconcetti. Una celebrazione dell’unicità di ognuno di noi, che prende la forma di Me As A Masterpiece, il progetto di IBSA Derma che mostra veri e propri capolavori di bellezza: quella delle utenti.

Immagina un mondo dove non esistono stereotipi e dove la bellezza possa essere davvero autentica, resa speciale da ciò che abbiamo dentro. Una rivisitazione del concetto stesso di bellezza, che parte da una semplice consapevolezza: ognuno è un capolavoro. Ed è proprio questa valorizzazione dell’individuo il centro della visione di IBSA Derma, che prosegue la campagna di sensibilizzazione avviata nel 2019 con la mostra digitale Me As A Masterpiece. Dedicato agli utenti e costituito dai loro scatti social, il progetto vuole raccontare una bellezza diversificata, in cui non esistono standard a cui omologarsi, ma solo autenticità.

#MeAsAMasterpiece: la mostra digital e senza filtri

Niente filtri e niente modifiche in post produzione: la mostra digitale di IBSA Derma è un inno alla capacità di raccontarsi attraverso uno scatto. E a rinunciare all’impulso di perseguire una bellezza stereotipata, mettendo da parte sé stessi. Una dimostrazione di coraggio, che IBSA Derma - leader nel campo della medicina estetica e specializzata in acido ialuronico ultrapure - ha voluto catturare attraverso fotografie uniche, proprio come le protagoniste della campagna. Quattro donne, la cui bellezza autentica è stata immortalata dalla ritrattista Debora Barnaba, fotografa di fama internazionale. “Fra centinaia di scatti ho scelto le donne in cui abbiamo riconosciuto la voglia di cercare se stesse. E noi abbiamo dato loro la possibilità di trovarsi, fotografandole come sono veramente, senza filtri, facendo emergere tutta la spontaneità del loro io nascosto”.

Chi sono le protagoniste della campagna IBSA Derma

Una mamma, una creativa, una viaggiatrice, una curiosa e sicura di sé: quattro donne molto diverse fra loro, anche nella rappresentazione della bellezza, proprio come mostrano i loro scatti condivisi sui social. “Per me la bellezza sta negli occhi di chi mi sa apprezzare e risiede in tutto ciò che riesce a contraddistinguersi. IBSA Derma mi ha fatto scoprire qualcosa di me che ancora non conoscevo”. È questa la lezione imparata da @butta_rello, una delle ragazze che hanno preso parte allo shooting, nonché lo scopo della campagna Me As A Masterpiece.

Me As A Masterpiece: la bellezza autentica come l’arte

Ognuno di noi è un capolavoro, che merita di stare in un museo. Ecco perché Me As A Masterpiece vuole valorizzare l’unicità di ognuno paragonandola all’eccezionalità di un’opera d’arte. Troppo spesso, infatti, le donne si rivolgono al medico estetico sperando di poter assomigliare a star e influencer. Ed è proprio per non dimenticare di rimanere fedeli a sé stesse che è necessario celebrare l’individualità della bellezza.

Come racconta il Dottor Antonello Tateo, Specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva, “i trattamenti di medicina estetica possono avere un grande impatto sulla qualità della vita delle persone, la loro autostima e le relazioni”. Ecco perché il ruolo del medico deve essere quello di suggerire la soluzione più adatta a ciascuno. Un approccio che IBSA Derma conosce bene, perché volto a valorizzare l’individuo senza stravolgerlo.