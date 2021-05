metabolismo lento: sintomi e rimedi

Quando il metabolismo si inceppa, il corpo mostra segnali molto chiari. Dieta ad hoc, rimedi naturali e sport possono aiutarti a risolvere il problema

Metabolismo lento: quali sono i sintomi e quali i rimedi

Quando si ingrassa nonostante la dieta e ci si sente molto stanche, può darsi che il metabolismo si sia inceppato. I segnali fisici caratteristici del metabolismo lento, infatti, sono piuttosto riconoscibili.

Come si fa ripartire un'attività metabolica rallentata? Innanzitutto, modificando il tipo di alimentazione ma anche cambiando attività fisica e aiutandosi con qualche rimedio naturale ad hoc.

Metabolismo lento: i sintomi

Il metabolismo può subire sbalzi a causa dell'età, delle diverse fasi ormonali della vita femminile, di elevati livelli di stress e di cattive abitudini.

Il metabolismo lento si manifesta generalmente con questi segnali riconoscibili:

tendenza all'aumento di peso,

senso di astenia,

sbalzi pressori,

freddo o sudorazione eccessiva.

Aumento di peso

Uno dei primi segnali di un metabolismo lento, è che non si dimagrisce nonostante si segua una dieta ipocalorica.

Spesso, infatti, è proprio la dieta ad aver rallentato l'attività metabolica. Infatti quando il regime è drastico, l'organismo abbassa i suoi consumi e il metabolismo si adegua. Il problema è che, al termine della dieta e dopo aver perso qualche chilo di massa magra, l'attività metabolica resta lenta e si prendono più chili del "normale".

Astenia generale e sbalzi pressori

Oltre alla difficoltà a perdere peso, il metabolismo lento può manifestarsi anche con altri sintomi fisici abbastanza debilitanti. Tra questi, spiccano la stanchezza eccessiva e la tendenza all'ipotensione.

Questi sintomi, però, possono confondersi anche con la fisiologica debolezza da surmenage lavorativo, stress, sindrome premestruale, ciclo, anemia o periodi di convalescenza.

Un'attenta osservazione del proprio stato di benessere e il controllo (non ossessivo) del peso, possono portare a una diagnosi precisa senza pericolo di confondere i sintomi.

Freddo o sudorazione eccessiva

Oltre alla difficoltà a smaltire chili e alla stanchezza, il metabolismo lento potrebbe anche presentarsi con una continua sensazione di freddo. Brividi che possono alternarsi, in alcuni casi, a episodi di sudorazioni eccessiva e apparentemente "inspiegabile".

Di fronte a questi sintomi, però, è sempre consigliabile consultare il medico per escludere la presenza di carenze nutrizionali o alti tipi di patologie.

Cosa fare se si ha il metabolismo bloccato: i rimedi

Per agire sul metabolismo e riportarlo in carreggiata bisogna impegnarsi principalmente su due fronti: l'alimentazione e l'attività fisica. Si tratta di due ambiti fondamentali non solo per il metabolismo, ma per il nostro benessere generale. In più esistono anche alcuni rimedi naturali che possono esserci di aiuto.

Il metabolismo va pensato proprio come un meccanismo e, in quanto tale, va anche allenato a dovere.

I digiuni e gli introiti calorici insufficienti (così come l'assenza totale di grassi e di proteine nella dieta) portano il metabolismo a "sedersi" e a dormire, lo lasciano senza lavoro. Per riattivarlo, è bene seguire una dieta molto varia senza escludere alcun tipo di nutriente (tranne le calorie "vuote" come lo zucchero o i grassi idrogenati).

Inoltre, è importante mangiare almeno cinque volte al giorno e puntare molto sulla prima colazione.

Leggi anche Quali sono i cibi che accelerano il metabolismo?

Se hai la certezza che il tuo metabolismo si sia calmato e che, quindi, abbia bisogno di risvegliarsi, prova a ingannare i muscoli e a svilupparli (in modo armonioso). Infatti, aumentare la massa muscolare (massa magra) è fondamentale per perdere peso più velocemente e per riattivare il metabolismo.

I muscoli fanno bruciare di più e, soprattutto, fanno consumare grassi e calorie anche a riposo aumentando il metabolismo basale. L'attività fisica ideale, per il metabolismo lento, abbina lavoro cardio mattutino (meglio se a digiuno) e tonificazione con i pesi.

Rimedi naturali

Esistono piante e spezie in grado di aumentare l'attività del metabolismo, aiutando a perdere finalmente peso senza troppa fatica.

Tra questi, il tè verde è uno dei più efficaci bruciagrassi: grazie alle catechine, antiossidanti, le foglie di tè verde aiutano a smaltire più calorie e grassi, drenando anche i liquidi in eccesso.

Oltre al tè verde, un buon risultato si ottiene anche con:

l' alga fucus (ricca di iodio),

(ricca di iodio), il caffè verde (grazie all'acido clorogenico),

(grazie all'acido clorogenico), il ginseng e lo zenzero (che, però, possono contribuire ad alzare la pressione sanguigna).

Domande e risposte Come capire se hai il metabolismo bloccato? In genere i sintomi più evidenti del metabolismo bloccato sono astenia, freddolosità, sbalzi di pressione e tendenza a prendere peso Cosa fare quando il metabolismo è lento? Quando si accerta di avere il metabolismo lento bisogna agire principalmente su alimentazione e attività fisica. Quando il metabolismo è lento? Il rallentamento del metabolismo può essere legato a molti fattori diversi, tra i quali anche l'età. Tra quelli su cui possiamo agire ci sono i fattori legati allo stile di vita, come la sedentarietà, l'alimentazione squilibrata e la mancanza di sonno.