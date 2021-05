I mmancabile nella beauty routine quotidiana, la crema corpo è un’alleata preziosa. A patto però di saperla scegliere in base alle proprie esigenze. Ecco allora la nostra guida alle migliori creme corpo idratanti

Come scegliere la crema corpo idratante

Dopo la doccia ma non solo, in estate come in inverno, nutrire la pelle con i prodotti giusti è fondamentale: ma come si fa a scegliere la migliore crema corpo idratante per le nostre esigenze?

Se ti sei fatta spesso questa domanda, capiti a fagiolo: eh sì, perché le creme non sono tutte uguali e benché in commercio se ne possano trovare ormai tantissime di buona qualità, anche a prezzi competitivi, saper scegliere quella più indicata per il proprio tipo di pelle è un punto di partenza imprescindibile.

Ecco allora qualche dritta per fare chiarezza.

Migliori creme corpo idratanti: come sceglierle

La crema idratante svolge una funzione molto importante perché aiuta a ristabilire il film idrolipidico dell'epidermide ma anche a mantenere la pelle elastica e luminosa. Senza contare il potere anti-stress di un massaggio: applicare la crema corpo, infatti, è un gesto che ha benefici effetti anche sull’umore.

Come dicevamo, ormai anche a prezzi contenuti è possibile trovare dei buoni prodotti per prendersi cura della pelle del corpo. Tuttavia bisogna considerare che, in caso di esigenze specifiche, è sempre meglio puntare su formulazioni ad hoc.

Se hai, per esempio la pelle secca e disidratata, ti ci vorrà un trattamento specifico, formulato con sostanze dall’alto potere emolliente, in grado di restituire tono ed elasticità riducendo la sensazione di irritazione.

Pelle delicata? Attenzione agli allergeni che possono essere presenti in molte creme: meglio scegliere, per questo, prodotti senza profumo aggiunto.

Per facilitarti nella scelta, abbiamo individuato le migliori migliori creme corpo idratanti perfette per ogni specifica esigenza.

Creme corpo più vendute su Amazon

Crema idratante profumatissima

Se non hai particolari esigenze e hai una pelle normale, ma hai un debole per le profumazioni questo è il prodotto che fa per te. Se cerchi una crema idratante dalle mille virtù, punta su un prodotto speciale come Elizabeth Arden Green Tea. Alla base un infuso con una miscela di pappa reale e un profumato estratto di tè verde, pensato per lenire e trattare la pelle secca ma anche per rivitalizzare. La chicca in più? La usi anche come profumo grazie alla sua fragranza freschissima.

Iris L'Erbolario

Seconda opzione per chi cerca in una crema idratante anche una gradevole profumazione naturale: la crema di Erbolario può fare al caso tuo. Si tratta infatti di un'emulsione ricchissima e vellutata, perfetta da usare dopo la doccia o il bagno, con un profumo avvolgente e sensuale a base di estratti di Iris e Altea. Il suo segreto? La presenza dell’Olio d’Oliva per un'idratazione ancora più profonda.

Crema idratante e rimpolpante Lierac

Sogni una pelle idratata sì, ma anche più tonica? Ecco la crema che fa per te: il latte di Lierac a doppia azione idratante e rimpolpante. Alla base infatti un complesso che combina due acidi ialuronici: uno ad azione idratante immediata in superficie, l’altro a rilascio prolungato per un’azione rimpolpante. Con una formula arricchita con silicio ed estratti di ibisco dalle proprietà tonificanti e leviganti, vanta anche una texture fresca e leggera.

Crema Aveeno per pelle secca e sensibile

Se il tuo cruccio è la pelle molto sensibile, invece, quello che ti ci vuole è una crema ad alta tollerabilità. AVEENO Daily Moisturising ha una formula senza profumo, clinicamente testata, ricca e cremosa ma non grassa, che offre 24 ore di idratazione per aiutare a prevenire, proteggere e nutrire la pelle secca. Arricchita con avena colloidale prebiotica, è pensata per migliorare il naturale equilibrio cutaneo, lasciando la pelle più elastica sin dal primo utilizzo.

Crema idratante super nutriente Biopoint

Per nutrire la pelle secca, lasciandola luminosa ma anche piacevolmente profumata puoi puntare sulla crema di Biopoint. La sua caratteristica? Una texture soffice, burrosa e ultra ricca che coccola e dona benessere al corpo, riattivando la naturale capacità di idratazione della pelle. Se hai la pelle secca, non potrai più farne a meno.

Crema idratante Dove

Se hai bisogno di regalare al corpo una sferzata di energia, la crema idratante che fa per te è quella di Dove all'Olio di Avocado ed Estratto di Calendula. La sua formula idratante nutre in profondità e rende la pelle morbida, liscia e luminosa, mentre la sua fresca fragranza ti regala una sensazione di benessere immediato.

Reve de miel NUXE

L'idratazione di un olio in una formulazione però speciale: è questo il segreto di Nuxe Reve de Miel, un balsamo setoso che, durante l'applicazione, si trasforma in olio per nutrire intensamente la pelle, alleviando la sensazione di irritazione. Per nulla appiccicoso, ha una texture piacevole ed è a base di miele e oli vegetali preziosi come quello d'Argan.

Nivea: crema idratante leggera

Infine, se cerchi una crema dalla texture leggera, facile e veloce da spalmare anche quando sei di fretta, punta su Nivea Care che ti assicura un nutrimento intenso senza tuttavia lasciare la cute unta e appiccicosa grazie al suo assorbimento rapido. La formula contiene infatti delle Microsfere di Cera a Idrodispersione che, a contatto con la pelle, si sciolgono penetrando negli strati più profondi.

Crema idratante CeraVe

CeraVe è un brand di skincare statunintense che è sempre più popolare anche in Europa e in Italia, e che propone un ottimo rapporto qualità prezzo, con prodotti relativamente economici ma generalmente molto apprezzati. Questa crema idratante adatta a tutti i tipi di pelle, compresa quella molto secca, contiene ceramidi e acido ialuronico, ed è in maxi formato da 340 gr.

