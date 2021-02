S ono la nuova ossessione delle beauty addicted e se non ne hai ancora uno ti spieghiamo perché è così utile (oltre che bello)

Cosa sono i mini frigo per cosmetici

Piccoli, carini e utili: i mini frigo dedicati ai cosmetici (e non solo) - conosciuti anche come vanity fridge - sono un must per tutte le beauty addicted e non solo. Perfetti per arredare grazie al loro design e il loro stile, questi piccolissimi frigoriferi sono un must per tutte le beauty e skincare lover.

Infatti, conservare a temperature basse i prodotti beauty dedicati alla cura del viso ha una doppia utilità:

i prodotti più delicati si conservano meglio e più a lungo

le creme fredde applicate sulla pelle permettono di restringere i vasi sanguigni per un aspetto più sodo e compatto e riducono borse sotto gli occhi e gonfiore

In più questi mini frigo hanno un aspetto innegabilmente cool che arreda il bagno.

Ovviamente i vanity fridge non sono solo destinati ai prodotti di bellezza, ma sono un perfetto accessorio anche da tenere in camera da letto, in bagno per le emergenze dell’ultimo minuto.

Ma come trovare il modello giusto? Le variabili da tenere a mente sono due:

le dimensioni: inizia guardando quali prodotti hai e quanti usi. Eventualmente puoi scegliere un modello con ripiani rimovibile e per contenere senza problemi anche i flaconi più alti o gli accessori più ingombranti;

inizia guardando quali prodotti hai e quanti usi. Eventualmente puoi scegliere un modello con ripiani rimovibile e per contenere senza problemi anche i flaconi più alti o gli accessori più ingombranti; la temperatura: prestare attenzione a quanto freddo può diventare il frigorifero e, per i prodotti di bellezza, assicurati che il frigorifero non scenda al di sotto degli 0°C in modo che non si congelino.

Retrò

Utile ma anche bello, un mini frigorifero deve anche soddisfare a colpo d’occhio. Questo modello, dallo stile retrò, è perfetto per una vanity table super femminile. Perfetto anche per i viaggi perché può essere azionato tramite l’alimentazione della batteria auto.

A specchio

Il design è la tua passione? Anche in questo caso abbiamo trovato un mini frigo che fa al caso tuo. Questo modello, oltre a contenere e refrigerare tutto al meglio, si trasforma in uno specchio. Elegante e utile.

Total black

Un tocco di eleganza e discrezione non guasta mai neanche negli accessori tech. Questo modello, oltre ad avere un design curato, dispone di un pannello di comando soft-touch dal quale si possono vedere tutte le informazioni oltre a poter regolare la temperatura desiderata tramite i livelli di raffreddamento e riscaldamento.

Non hai trovato il modello perfetto? Qui un'ulteriore selezione dei modelli più hot del momento.

