N on solo creme, ecco dei rimedi per lenire le scottature estive che saranno il nostro "salvavita" durante la bella stagione

Cosa c'è di più bello che trascorrere una giornata di sole in spiaggia o in montagna, o anche solo concedersi una passeggiata in centro per evadere dalla solita routine? Niente, vi direte. Ma attenzione, il pericolo scottature estive è dietro l'angolo ed è importante conoscere trucchi e metodi per lenire questi spiacevoli "imprevisti".

Il primissimo errore da non fare è sottovalutare il problema. Anche se la scottatura è minima, a lungo andare la mancata protezione della pelle dai raggi del sole può causare danni, anche a lungo termine. E non dovremmo mai arrivare a questo punto di non ritorno!

La prevenzione è sempre l'arma migliore che abbiamo a disposizione ma, se proprio dovessimo prendere un po' troppo sole, ecco dei rimedi per lenire le scottature estive che saranno il nostro "salvavita" durante la bella stagione.

Applicare impacchi freddi

Forse vi sembrerà banale, ma sappiate che è il metodo più rapido ed efficace per lenire le scottature estive. Tra l'altro è anche facile da applicare, visto che basta fermarsi in un bar o in qualsiasi posto provvisto di frigoriferi per riuscire a trovare del ghiaccio pronto all'uso.

Quel che dovete fare è prendere questo ghiaccio o anche una lattina o una bottiglietta d'acqua belle fredde, avvolgerle in un panno o anche in un telo pulito (se siamo al mare, non manca in borsa!) e raffreddare la zona interessata dalla scottatura per qualche secondo. Fate così a intermittenza per qualche minuto, finché non sentirete bruciare di meno la pelle.

Non è una soluzione miracolosa per far guarire una scottatura, ma è comunque un modo per evitare di trascinarci il fastidio e il bruciore fino a casa.

Mai e poi mai grattare la pelle scottata

Sappiamo che a volte grattare la pelle possa sembrare l'unico modo per lenire le scottature estive, visto che nei casi più gravi provocano un prurito davvero insopportabile. Ma sarebbe un grosso errore farlo e vi spieghiamo perché.

Innanzitutto è probabile che le nostre mani siano sporche, specialmente dopo una giornata al mare o comunque all'aria aperta. La pelle scottata dal sole è super sensibile, diventa più sottile e basta davvero poco per graffiarla, causando micro lesioni che potrebbero infettarsi. E sì, basta anche grattarla con le unghie.

Senza contare, poi, che spesso nelle aree interessate da scottature solari insorgono bolle e vescicole. Toccarle o (ancora peggio) romperle è il primo passo per peggiorare la situazione.

Usare (delicatamente) una crema lenitiva

Anche in questo caso non parliamo di certo di un metodo miracoloso per far guarire la scottatura, ma è un piccolo gesto d'amore nei confronti della nostra pelle che ci aiuta a lenire le scottature estive in modo semplice e alla portata di tutti.

Le creme per il corpo non sono tutte uguali, questo è certo. Ecco perché per problemi cutanei di questo tipo possiamo affidarci a prodotti delicati (anche quelli per bambini), che contengano sostante che aiutano la pelle a rigenerarsi.

Qualche esempio? Vanno bene le creme a base di ingredienti come oli vegetali, estratti di avena, cera d'api e anche acido ialuronico. Se siete indecise, lasciatevi consigliare dal vostro farmacista di fiducia!

Aloe vera, mon amour

Se parliamo di rimedi naturali per lenire le scottature estive, il nostro pensiero non può andare che a lei: l'aloe vera. Regina indiscussa dai mille utilizzi, questa pianta riesce a essere un vero toccasana quando in estate la pelle si arrossa e ustiona, grazie alle sue proprietà lenitive e cicatrizzanti che favoriscono la rigenerazione cellulare.

Nelle farmacie ed erboristerie potete acquistare l'aloe vera sotto forma di gel, da applicare delicatamente sulla zona ustionata con un massaggio circolare, giusto il tempo che il prodotto venga ben assorbito dalla pelle. Non esagerate mai con l'intensità dei movimenti, ricordate che la pelle scottata è sottile e si danneggia facilmente, perciò occhio!

Per lenire le scottature estive più intense, meglio applicare uno strato abbondante di gel all'aloe vera, lasciando che la pelle lo assimili a poco a poco. E se la zona interessata è troppo esposta a polvere o urti, meglio coprirla con una garza o una benda di cotone (traspirante!).

Per le amanti del giardinaggio casalingo, se avete a disposizione una pianta di aloe vera (e dovreste proprio procurarvene una!) potete estrarne il gel direttamente dalle foglie.

Assumere i cibi giusti

Ripetiamo mille volte come sia importante l'alimentazione per rigenerare l'organismo sia all'interno che all'esterno. E sì, anche nel caso delle scottature solari diventa fondamentale la scelta di ciò che mettiamo a tavola.

In questi casi sarebbe opportuno assumere cibi che contengano grandi quantità di sostanze che stimolino la rigenerazione cellulare, come betacarotene e vitamina E: frutta come melone e albicocche o anche verdure e ortaggi come le carote, gli spinaci e i pomodori. Vedrete la differenza!

Per il resto l'ultimo consiglio che possiamo darvi è di non esagerare con l'esposizione al sole, specialmente nelle ore più calde della giornata. E se avete la pelle scottata, aspettate un po' prima di rimettervi sulla sdraio.

Abbronzatura sì, ma senza mai dimenticare che la salute ha la priorità!