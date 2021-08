S i può vivere il ciclo come qualsiasi altro giorno del mese? Assolutamente sì, parola di Sonia Grispo. La soluzione salvavita per ridurre al minimo i fastidi del ciclo è creare consapevolezza attorno al tema e, magari, farsi aiutare dalle Period Panties. Fino a 12 ore di assorbenza, comfort e libertà di movimento: Lovable ha pensato davvero a tutto. L’obbiettivo? Vivere i giorni del ciclo in modo naturale, dimenticando convenzioni sociali e leggende metropolitane.

È il momento di rendere il ciclo libero di essere vissuto serenamente. Dimenticando convenzioni e leggende metropolitane, le stesse che hanno contribuito a stigmatizzare le mestruazioni. Il ruolo chiave? Secondo Sonia Grispo - content creator e storyteller - quello dei social. Solo attraverso una discussione informata e senza preconcetti, infatti, è possibile rendere il ciclo davvero parte della normalità. Perché comodità e sostenibilità non sono tutto, quando si parla di mestruazioni. Purtroppo, sono ancora moltissime le idee sbagliate riguardo a questo argomento. La soluzione? Parlarne apertamente e con la massima libertà, in modo che le mestruazioni non siano altro che un qualsiasi giorno del mese. Da vivere comodamente e in modo naturale. Un'opinione condivisa anche da Sonia Grispo con la quale abbiamo riflettuto sul rapporto tra mestruazioni e convenzioni errate, per abbatterle definitivamente.

Come mai, ancora oggi nel 2021, si fa ancora così fatica a parlare liberamente di mestruazioni?

"Personalmente, ho notato un grande divario fra chi utilizza i social per seguire profili che fanno informazione o divulgazione e chi è estraneo a questi canali. Credo che la differenza sia dovuta al fatto che alcune persone scelgono un intrattenimento e un'informazione che non ha ancora sdoganato di certi tabù. Ostinandosi ad aggirarli. In sintesi: se non leggi, vedi, senti parlare abitualmente di un certo argomento, nel tuo immaginario questo rappresenta ancora qualcosa di segreto, impronunciabile e, di conseguenza, di cui vergognarsi. Se, invece, aprendo Instagram ogni giorno, senti un’ostetrica parlare di ciclo mestruale o una ragazza qualsiasi parlare apertamente di ciclo - senza definirlo solo come "le mie cose" - quel qualcosa diventa normale. Ed è quella normalità che fa tutta la differenza".

Le superstizioni sono dure a morire: quali sono le leggende metropolitane legate al ciclo mestruale più improbabili che ti è capitato di sentire?

"Una volta si diceva che una donna con le mestruazioni non dovesse toccare le piante o sarebbero appassite, farsi la doccia o avrebbe rischiato di interrompere il ciclo…Sicuramente, nel corso dei secoli, nei modi per mortificare le donne e creare disagio attorno al tema del ciclo la fantasia non è mancata".

Che ruolo hanno i social nell'abbattere i tabù legati alle mestruazioni?

"Fondamentale. Che siano ostetriche, ginecologhe, influencer o donne che si aprono e raccontano le proprie esperienze personali, i social sono un canale senza filtri, nell'accezione più positiva del termine. Normalizzando temi che offline sono ancora un tabù, offrono informazioni, alternative e soluzioni a portata di click, con la possibilità di interagire, confrontarsi e dialogare. Inoltre, sui social, sono molti i brand che si fanno portavoce di informazione e campagne di sensibilizzazione. Questo avvicina ancora di più le donne a temi che, altrimenti, avrebbero tardato ad approfondire".

Vivere il ciclo in maniera libera: quanti passi avanti abbiamo fatto e a che punto siamo?

"Oggi, le mestruazioni sono vissute in modo sereno da molte donne (e, si spera, diventeranno molte di più), senza rinunce o ansie. Il merito è di brand come Lovable con le Period Panties, che offrono delle alternative a quei dispositivi che, per molte donne, non sono sufficientemente confortevoli. Ecco perché l'intimo mestruale rappresenta una rivoluzione, in termini pratici e di sostenibilità ambientale".

Cos'è l'intimo assorbente per il ciclo?

Le Period Panties sono una efficace soluzione da considerare per rendere il periodo delle mestruazioni più comodo, una scelta consapevole e conveniente. Rispetto agli assorbenti tradizionali, infatti, questo sistema consente di ridurre drasticamente il consumo di assorbenti

usa e getta. Le mutande mestruali, infatti, devono solo essere sciacquate, lavate in lavatrice senza ammorbidente, e lasciate asciugare all’aria per essere riutilizzate. All’apparenza potranno anche sembrare semplice biancheria intima, ma sono molto di più: una volta indossati, infatti, gli slip da ciclo assorbenti di Lovable assorbono il sangue mestruale fino a 12 ore, possono essere indossati di giorno o di notte. Il merito è del sistema assorbente: per le Period Panties, Lovable, ad esempio, ha realizzato un sistema a 4 strati con cotone biologico certificato a contatto con la pelle. Lasciano la pelle asciutta e senza il rischio di cattivi odori, regalano un comfort assoluto durante il ciclo.

Period Panties di Lovable: assorbenza scientificamente provata, efficaci e confortevoli

Per garantire una sensazione di naturale delicatezza a contatto con la pelle, Lovable ha creato un sistema a 4 strati che rende l’assorbenza degli slip da ciclo particolarmente duratura: il cotone biologico certificato a contatto con la pelle, filtra e trattiene i liquidi mantenendo la pelle asciutta. Lo strato intermedio e spugnoso cattura le perdite, quello finale, trattiene i liquidi e previene le fuoriuscite, mentre lo strato esterno neutralizza gli odori.

Una struttura unica, per due livelli di assorbenza: medio e abbondante. Le Period Panties di Lovable, infatti, sono adatte ai diversi flussi di mestruazioni. Vista l’unicità di ogni donna, gli slip da ciclo sono stati studiati per adattarsi a un flusso mestruale medio o abbondante, corrispondenti - rispettivamente - a due e a tre tamponi regular.

Le Period Panties di Lovable sono una scelta consapevole e conveniente

Optare per gli slip da ciclo è una scelta che non riguarda solo la propria igiene intima, ma anche il Pianeta. Essendo lavabili e riutilizzabili, infatti, sono l’alternativa ai classici assorbenti usa e getta. Ecco perché le Period Panties sono la perfetta rappresentazione dell’impegno aziendale di Lovable verso la sostenibilità.

Perché è importante? Come sottolinea la dottoressa Valeria Valentino - ginecologa specializzata in fisiopatologia della riproduzione che da anni si occupa delle problematiche femminili - la maggior parte delle donne ha le mestruazioni per circa 2.400 giorni nel corso della propria vita fertile. Questo significa che “una donna può usare tra gli 8.000 e i 17.000 tamponi o assorbenti in tutta la vita”. Numeri che dovrebbero far riflettere, specialmente considerando che gli assorbenti finiscono per essere spazzatura. “Gli slip da ciclo Lovable rappresentano un’alternativa agli assorbenti usa e getta e sono convinta di quanto le piccole scelte che facciamo ogni giorno possano fare la differenza”.

Una soluzione che salva il Pianeta e il portafogli. Lavabili, riutilizzabili e studiati per durare anni - come della normale biancheria intima - le Period Panties di Lovable sono l’ideale in qualsiasi momento della giornata. “Per stare bene con se stesse e con gli altri in ogni momento” continua la dottoressa Valentino “ è importante che ogni donna si senta a proprio agio, sicura e protetta anche nel periodo del ciclo, un momento così delicato e sensibile”. Un vantaggio a cui si aggiunge anche il risparmio economico. Come scoprirlo? Con il saving calculator che trovate sul sito Lovable.it, uno strumento prezioso per misurare l’impatto degli assorbenti usa e getta nella nostra vita.