Picnic di primavera: idee per spuntini di salute

Il picnic di primavera è un appuntamento irrinunciabile. Ecco come trasformarlo in un momento di gusto, salute e benessere

Non appena il sole fa capolino, il cielo diventa più terso e l'aria tiepida, possiamo decretare l'inizio della primavera. E con i dolci venti primaverili arriva anche la salutare voglia di vivere di più all'aperto, godendosi la compagnia di chi si ama e gli spazi verdi di campagna o parchi cittadini.Il picnic diventa così una conseguenza naturale delle belle giornate trascorse sui prati, in bicicletta o sulle rive di un ruscello.

Perché il picnic sia un momento di benessere completo, il cestino va riempito con gustosi spuntini all'insegna della salute.Piatti tipici da gita uniti a rivisitazioni salutari di alcuni snack sono la soluzione ottimale per nutrirsi in allegria e a tutto colore, facendo il pieno di vitamine ed energia!Anche l'occhio, però, vuole la sua parte: quindi, il primo step è procurarsi un cestino in vimini degno di questo nome, niente borse in plastica o simili. Il picnic è un pranzo dal fascino vintage e necessita anche di tovaglia a quadri d'ordinanza, plaid e posate vere.

Per preparare al meglio un picnic, è indispensabile puntare su piatti creati ad hoc per un pranzo all'aperto. Qui alcune sfiziose ricette easy e...a portata di cestino.

I frutti rossi, elisir di bellezza

Di solito quando si pensa a salute e benessere, vengono in mente piatti poveri di grassi e zuccheri. Per intenderci, non si contemplano mai i dolciumi. In realtà, esistono frutti che sono talmente dolci, succosi e colorati da eguagliare il piacere provato mangiando un dolcetto o un bonbon: le fragole, i lamponi e le ciliegie sono irresistibili e fanno bene a salute e linea.Nel cestino da picnic non dovrebbe mai mancare la frutta, soprattutto se è così buona e così sana.

I frutti rossi, infatti, sono vere miniere di vitamine e minerali (vitamine A e C, ferro, calcio, potassio e fosforo) e antiossidanti-antitumorali (acido ellagico e acido fenolico). Risultato? La pelle si fa luminosa, la ritenzione idrica se ne va, il sistema immunitario si rafforza e la linea non si appesantisce visto l'irrisorio apporto calorico dei frutti rossi (100 gr di fragole contengono solo 27 calorie!).Per portare i frutti nel cestino senza che si spappolino, è opportuno: lavarli a casa rapidamente, asciugarli con delicatezza tamponandoli e riporli in contenitori ermetici, possibilmente in vetro.

Un'ulteriore accortezza, per non ritrovarsi la marmellata di fragole sparsa tra i cibi: sistemare i contenitori con la frutta in alto rispetto alle altre pietanze.Se si mangiano le ciliegie, una buona idea è conservarne anche i peduncoli: questi filamenti verdi, infatti, si possono poi usare per preparare una tisana drenante anti-cellulite. Basterà farli bollire in acqua per qualche minuto, filtrare e bere!

Torta salata sì, ma integrale e di verdure

La quiche, o torta salata, è un must del picnic. Veloce da preparare, comoda da conservare e pratica da consumare: un pranzo al sacco non può prescindere dalla quiche. Peccato che, nella sua versione tradizionale, la torta salata contempli la pasta sfoglia: questo preparato è ricco di burro (o, se acquistato pronto, di margarina) e uova. Inoltre, spesso il ripieno è nuovamente colmo dei grassi di formaggio e pancetta.

Una versione più salutare della torta salata si può ottenere agendo, innanzitutto, sul ripieno e sostituendolo con formaggi magri come la ricotta, albumi e verdure di ogni tipo (privilegiando crucifere e amare purificanti come broccoli, verza, biete ed erbette).

In più, si potrebbe usare una pasta per pizza (naturale) al posto della sfoglia, ancor meglio se realizzata con metà farina 00 e metà farina integrale. Fare la pasta di pane in casa è semplicissimo: occorrono soltanto farina, acqua, lievito di birra, olio extra-vergine di oliva e un pizzico di sale!

Cereali integrali, pieno di fibre

Un altro grande classico di picnic e colazioni all'aperto, è l'insalata di riso (o di pasta). Piatto freddo, di norma l'insalata di riso viene preparata con riso parboiled, condimenti pronti (sottaceti vari) oppure uova, tonno e maionese.

Diciamo che cotanti ingredienti appesantiscono il pasto e, soprattutto, linea e quota di colesterolo cattivo. Per ottenere un'insalata di riso (o di pasta) sana, ci vuole davvero un minimo sforzo.La prima mossa furba è quella di sostituire riso e pasta bianchi con le loro versioni integrali: si farà così bottino di fibre e minerali.

Un'ulteriore alternativa è quella di utilizzare riso venere (nero): ha un indice glicemico più basso rispetto al riso bianco e un sapore molto gradevole e particolare.Per quanto concerne il condimento, invece, è bene puntare su verdure come pomodori tagliati a pezzetti, peperoni crudi (bombe di vitamina C e betacarotene) e piselli (fonti di fitoestrogeni, protettivi per la salute femminile).

L'apporto proteico, poi, può essere raggiunto con formaggi come la feta, il primosale, la mozzarella o il quartirolo. Per quanto riguarda il pesce, via libera a tonno e alici.Un abbinamento esotico molto gustoso è l'avocado unito ad acciughe (anche in vasetto) e riso basmati integrale: condito con un'emulsione di olio e limone, questo è un esempio di piatto molto saporito e dall'elevato contenuto di grassi buoni.

Frittata con e senza uova

La frittata è una di quelle pietanze che ben si prestano al cestino da picnic. Buonissima sia calda sia fredda, l'omelette (versione italiana, con l'olio) è anche un cibo ricco di proteine nobili.

L'uovo, infatti, è un alimento troppo spesso bistrattato e trascurato e che, in realtà, nutre senza appesantire. Ancor meglio se la frittata è cotta al forno e contiene più albumi che tuorli (il colesterolo è nel tuorlo). Con questi ultimi, conservati in frigo, si potranno poi preparare panature e creme con lo zucchero di canna per i piccoli di casa.

Se il colesterolo cattivo è già elevato, si segue un'alimentazione vegana o si vuol provare un sapore diverso dal solito, è possibile sostituire le uova con farina di ceci e acqua. I ceci, infatti, sono un'altra fonte proteica di tutto rispetto e non innalzano il livello di colesterolo nel sangue. Il sapore, poi, è molto buono soprattutto se si aggiungono cipolle (diuretiche) e asparagi (depurativi di reni e fegato).

Se si apprezzano le scelte culinarie vintage, il panino con la frittata versione benessere può essere preparato con pane integrale (o di farro, con semi di girasole) e frittata di ceci con cipolle e asparagi. Con un piatto così, l'intero organismo viene purificato e il palato gratificato.



Dall'India, la bevanda che riequilibra e rinfresca

Per quanto riguarda le bibite, un picnic dovrebbe sempre comprendere tè o caffè in thermos e magari una bottiglia di vino bianco fresco. E per la salute e l'idratazione? Acqua naturale a volontà, succhi di frutta non zuccherati, frullati e spremute di arancia o pompelmo.

Per un picnic chic e originale, si potrebbe poi aggiungere un salutare tocco indiano: il lassi al mango. Il lassi è una bevanda che si può trovare già pronta sia al supermercato sia nei negozi etnici.

Si tratta di una sorta di yogurt molto liquido arricchito con spezie. Infatti, il lassi è una speciale bevanda fermentata arricchita con frutta fresca e confezionata in comodi barattoli come quello dello yogurt.

Questa bevanda tradizionale indiana ha numerose proprietà, il lassi è infatti ricco di: fermenti lattici vivi, enzimi, calcio, proteine e vitamine del gruppo B (B12, indispensabile per metabolismo e sistema nervoso). Ma, soprattutto, il lassi fa bene alla salute dell'intestino riequilibrandone la flora batterica e rinforzando al contempo l'intero sistema immunitario.

Il sapore di questo dolce nettare, ancor più se arricchito dal succoso mango, è irresistibile e rinfrescante: apprezzato anche da bambini e ideale come dessert a fine picnic.

Dopo il pranzo, via in bici per i prati

Un picnic all'insegna di benessere, bellezza e salute, prevede la presenza della bicicletta. Mezzo sempre più apprezzato anche in città, andare in bicicletta è un modo divertente e rilassante per smaltire calorie, snellire le gambe, dire addio alla cellulite e alzare glutei piatti.Inoltre, il cestino da picnic si sposa alla perfezione con le passeggiate in bicicletta, trovando accanto al manubrio o sul retro il suo posizionamento ideale.

Dopo il pranzo e una siesta sotto gli alberi (anche il riposo fa bene a salute e bellezza) un bel giro in bici è quindi una pausa fitness a costo zero, anche per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente.La bicicletta è ideale non solo come allenamento ma anche per scoprire angoli nascosti di parchi e città e arrivare là dove sarebbe impensabile giungere con l'auto.