Se il fitness è la tua passione ma ti ritrovi spesso a fare i conti con dolori muscolari o contratture, la tua alleata numero uno potrebbe diventare la pistola per massaggi. Ecco di cosa si tratta e come scegliere quella che fa per te

Pistola per massaggio: cosa è e come funziona

Dolori muscolari, contratture o irrigidimenti: capita spesso di ritrovarsi a fare i conti con questi disturbi, specie quando si pratica sport. E se non sempre è possibile concedersi una vera e propria seduta di massaggio, si può pensare a una valida alternativa di self-help: la pistola per massaggi, fondamentale accessorio per il massaggio fai da te.

Le pistole per massaggio, dette anche pistole a percussione, sono speciali dispositivi elettrici che consentono di massaggiare diverse parti del corpo, attraverso un movimento meccanico particolare, ovvero picchiettando la zona interessata con rapidi colpi ravvicinati.

Dotate di diverse testine interscambiabili, possono essere utilizzate efficacemente su collo, spalle, schiena ma anche sulla zona inferiore del corpo, come gambe e piedi, per alleviare i dolori muscolari e le forme di irrigidimento.

Pistole per massaggio: quando usarle

Le pistole per massaggio non possono sostituire una seduta di fisioterapia e quindi è bene tener presente che sono sconsigliate in casi di disturbi seri che richiedono l’intervento di uno specialista.

Tuttavia possono rivelarsi molto utili prima di una sessione di allenamento sportivo, per limitare il rischio di infortuni, e anche dopo l’attività fisica per migliorare la ripresa muscolare.

In alcuni casi possono rappresentare poi un valido rimedio casalingo anche per i classici irrigidimenti di collo e spalle dopo che si è stati a lungo sedute alla scrivania.

Migliori pistole per massaggio: best seller 2021

Per farti velocemente un'idea dei prezzi e dei modelli più gettonati, ecco la classifica delle pistole per massaggio al momento più vendute e meglio recensite su Amazon:

Come scegliere la migliore pistola per massaggio per le tue esigenze

In commercio esistono diversi modelli, per trovare la migliore pistola per massaggio muscolare e quella più adatta a te, può esserti utile conoscere le principali carattersitiche e differenze:

testine interscambiabili : ogni pistola dispone di diverse testine pensate per adattarsi meglio alla zona da trattare; potrebbe allora essere utile valutare se il modello che vuoi acquistare dispone di una specifica testina per la tua "zona critica";

: ogni pistola dispone di diverse testine pensate per adattarsi meglio alla zona da trattare; potrebbe allora essere utile valutare se il modello che vuoi acquistare dispone di una specifica testina per la tua "zona critica"; velocità : i modelli in commercio dispongono di motori con velocità diverse; tieni presente che i più potenti possono erogare fino a 3500 percussioni al minuto;

: i modelli in commercio dispongono di motori con velocità diverse; tieni presente che i più potenti possono erogare fino a 3500 percussioni al minuto; durata della batteria : anche questo può essere un parametro importante; valuta allora che la pistola scelta ti consenta diversi cicli di utilizzo senza lasciarti “a terra”; in genere si va da una durata di 3 ore a una massima di 8 ore;

: anche questo può essere un parametro importante; valuta allora che la pistola scelta ti consenta diversi cicli di utilizzo senza lasciarti “a terra”; in genere si va da una durata di 3 ore a una massima di 8 ore; altri parametri da valutare possono essere la silenziosità ma anche la forma: se non sei esperta scegli un modello leggero e facile da impugnare che ti semplificherà il massaggio.

Di seguito trovi le pistole per massaggio più vendute su Amazon, di cui abbiamo analizzato anche opinioni e recensioni: potrebbe esserci proprio quella che fa per te!

Pistola per massaggio Abox

Si tratta di una delle pistole per massaggi più vendute su Amazon e quella che ha ottenuto migliori recensioni. Leggera e facile da usare, aiuta ad alleviare la rigidità e il dolore muscolare, accelerando il recupero. Perfetta prima di fare allenamento ma anche prima di una sessione di yoga o pilates. Tra le sue caratteristiche, 20 impostazioni di velocità, 4 testine interscambiabili per gambe, collo, schiena e spalle, oltre a una batteria a lunga durata (3-5 ore). Dotata di maniglia antiscivolo, puoi trasportarla facilmente con la custodia inclusa nella confezione.

Pistola per massaggio Koowaa

Una valida alternativa può essere la pistola proposta da Koowaa. Dotata di 20 velocità e di 6 testine, è indicata per sciogliere la muscolatura e può alleviare efficacemente anche la stanchezza a livello di collo, spalle, schiena oltre che di gambe e piedi. Adatta dopo l'esrecizio fisico, tra le sue caratteristiche annovera anche il display LCD touch-screen che la rende facilissima da usare anche per i meno esperti.

Pistola per massaggi 2NLF

Caratterizzata da un motore molto potente, può erogare fino a 3500 percussioni al minuto. Puoi scegliere inoltre tra 20 livelli di intensità e tra 4 testine interscambiabili, contando su una batteria a lunga durata (6-8 ore) che puoi monitorare grazie al display LCD. Leggera e dal design ergonomico, ha un'impugnatura in silicone pensata per ridurre al minimo le vibrazioni esterne.

Pistola per massaggi Toncur

Se cerchi una pistola che ti aiuti a risolvere tanto i dolori da allenamento quanto l'indolenzimento quotidiano da stress, quella di Toncur può fare al caso tuo. Tra le 5 testine in dotazione, anche quella a forma di doppia sfera pensata per stimolare meglio il tessuto muscolare. Inoltre è facilissima da usare grazie alle due maniglie.

