C urarle è decisamente complicato, ma prevenire le smagliature è possibile utilizzando i giusti prodotti: ecco la guida all'acquisto



I migliori prodotti anti smagliature

Le smagliature caratterizzano tantissimi corpi e, nonostante ci si batta per accettarsi sotto tutti gli aspetti, è bene conoscere i migliori prodotti per prevenirle ed evitare il formarsi di queste cicatrici.

Le smagliature, infatti, sono delle vere e proprie cicatrici della pelle: cioè una rottura delle fibre di collagene ed elastina causata da diversi cambiamenti del fisico come la perdita di peso, una gravidanza e non solo. Se per molte non sono motivo di imbarazzo o disagio, per tante altre possono causare una limitazione anche alla vita di tutti i giorni.

Come fare, allora, per contrastare la loro nascita? Il modo migliore è scegliere una crema o un olio da applicare con costanza per aumentare l’idratazione e l’elasticità della cute e prevenire la rottura di collagene ed elastina.

Noi abbiamo selezionato i migliori prodotti anti smagliature da comprare online su Amazon e per dire addio alle smagliature.

Oli anti smagliature

Da usare sulla pelle umida, gli oli anti smagliature sono un’ottima alternativa per chi cerca una coccola corposa e soffre anche di pelle secca o molto secca. Perfetto se ami i massaggi che, oltre a essere piacevoli, permettono anche di drenare i liquidi e ridurre la cellulite.

Bio Oil

Una formula multiuso da usare non solo sulle smagliature, ma anche su cicatrici, colorito della pelle non uniforme, invecchiamento e pelle disidratata. Un mix di 14 oli naturali che si trasformano in una texture leggera e piacevole da massaggiare sulla pelle per un rapido assorbimento.

Olio di mandorle

Un olio vegetale puro al 100%, ottenuto da spremitura a freddo, che nutre protegge e rende morbida la pelle del corpo senza ungere. Perfetto anche durante la gravidanza, aiuterà la pelle a prevenire le smagliature lasciando un gradevole profumo sulla cute.

Olio anti smagliature Weleda

A base di ingredienti 100% naturali certificate come l'olio di mandorle, l'olio di jojoba e l'olio di germe di grano è particolarmente consigliato durante i 9 mesi di gravidanza.

Delicato sulla pelle e adatto la cute sensibile e secca, si unisce perfettamente al film lipidico proteggendola dalla perdita d'acqua senza essere unto.

Body Oil

Un olio rassodante corpo anti smagliature che apporta idratazione e rende la pelle elastica. Una miscela di olio di mandorle, olio di girasole e olio di squalano (ricavato dall'olio d'oliva) che assicurano una pelle liscia e elastica. Il plus è la presenza di tea tree oil che agisce con la sua azione antibatterica eliminando eventuali imperfezioni sulla cute.

Su Amazon, ovviamente, si trovano tantissime referenze riguardo gli oli anti cellulite, qui una selezione.

Creme antismagliature

Se preferisci texture più leggere da massaggiare e arricchite da altri principi attivi contenuti nella stessa formula, le creme anti smagliature sono un valido aiuto. Da applicare sulla pelle asciutta, anche due volte al giorno, ti aiuteranno a ritrovare la giusta elasticità della pelle.

Crema anti smagliature Rilastil

Trattamento specifico contro le smagliature con una texture ricca e cremosa, perfetta per prevenire e contrastare la formazione di nuove smagliature. Inoltre attenua le smagliature rosse esistenti su addome, fianchi, glutei, cosce, seno e braccia, attraverso l'azione di ristrutturazione della matricedermica.

Crema corpo alla bava di lumaca

Una formulazione bio e Made in Italy con Olio di Mandorle dolci e Vitamina E. Ma non solo, questa crema corpo elasticizzante è a base di bava di lumaca pura che oltre a lasciare il corpo morbido e setoso, migliorando anche i segni lasciati dall'acne.

Trattamento smagliature Somatoline

Una crema ad alto potere elasticizzante grazie al complesso bioelasto-complex di origine naturale, che protegge e rinforza le fibre di elastina, nutre ed idrata in profondità i tessuti cutanei. Ma non solo, ha anche un'azione restitutiva che permette di reintegrare la funzionalità della pelle rilassata e sfibrata, favorendone la ristrutturazione.

Crema Mustela

Se non ami le creme caratterizzate da fragranze intense, questa crema di Mustela è la scelta giusta. Una formula con il 96% di ingredienti di origine naturale come burro di karitè, olio di avocado, glicerina, cocco e jojoba, i polifenoli di maracuja, l'estratto di witch hazel. Una crema 3 in 1 è stata appositamente sviluppata per prevenire la comparsa di smagliature idratando durevolmente, rinforzando l'elasticità della pelle e lenisce la sensazione di tensione.

Non hai trovato la formula perfetta per i tuoi gusti e la tua pelle? Ecco altre referenze che puoi acquistare facilmente online.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.