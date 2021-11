F atto con ingredienti naturali e delicatamente profumato, il sapone di Marsiglia può essere un valido alleato non solo per l’igiene del bucato ma anche per la tua beauty routine. Scopri allora tutto quello che c’è da sapere

Usavi il sapone di Marsiglia solo per il bucato? È arrivato allora il momento di rimediare perché i prodotti a base di questo super sapone hanno una caratteristica davvero interessante, ovvero possono essere impiegati sia per l’igiene degli indumenti e della casa sia come alleati di bellezza.

Delicato e piacevolmente profumato, infatti, il sapone di Marsiglia vanta autentiche proprietà lenitive e può essere un valido rimedio per riequilibrare il Ph della pelle, prevenendo allo stesso tempo irritazioni e allergie.

In commercio, puoi trovarlo in tante forme diverse: dalla classica saponetta per le mani a quella da strofinare sul bucato, fino al sapone liquido o ancora al formato in scaglie, perfetto tanto per il lavaggio degli indumenti che per la tua beauty routine.

Sapevi, per esempio, che il sapone di Marsiglia è ottimo anche per ridare lucentezza ai capelli? Puoi utilizzarlo per realizzare degli impacchi hand made semplicemente sciogliendone una piccola quantità e mescolandola a due tuorli d’uovo, due cucchiai di olio d’oliva e due di olio di mandorle dolci.

Se hai la pelle grassa, inoltre, puoi utilizzare il sapone di Marsiglia anche per la detersione del viso: ti aiuterà a eliminare le impurità e l’eccesso di sebo.

Insomma, non esiste miglior prodotto multitasking da tenere in casa!

Sapone di Marsiglia: i prodotti da provare

Che si tratti allora di un detergente naturale per la pelle, piuttosto che di un detersivo da bucato, abbiamo selezionato i migliori prodotti a base di sapone di Marsiglia.

Eccoli!

La saponetta emolliente

Questo sapone vegetale, dalla piacevolissima schiuma, soffice e delicata, ha ottime proprietà emollienti assicurate dalla presenza di Olio Extravergine di Oliva BIO. Ideale per ogni tipo di pelle, anche quella più delicata, è prodotto nel pieno rispetto della tradizione saponiera artigianale e lascia la pelle morbida, profumata ed idratata.

L'edizione limitata all'olio di oliva

La Savonnerie du Midi ha proposto un'edizione limitata del suo iconico sapone di Marsiglia 'La Corvette'. Realizzato secondo il tradizionale processo di produzione di cottura con calderoni, è 100% di origine naturale, a base esclusivamente di oli vegetali, ed è indicato quindi anche per pelli allergiche, sensibili o irritate. Puoi usarlo sia per il corpo che per il bucato... ad un prezzo super conveniente!

Il detergente per il corpo

Preferisci una formulazione liquida? Ecco quello che fa per te! Bionike Triderm infatti è realizzato in forma liquida ma possiede tutte le virtù e le proprietà benefiche dell’antica tradizione del sapone di Marsiglia. A base di oli vegetali saponificati, deterge in modo equilibrato e delicato. In più puoi usarlo anche su pelle sensibile ed è ideale per lavaggi frequenti.

Sapone di Marsiglia alla rosa

Il sapone di Marsiglia con un tocco in più? Quello composto da un bouquet di rose per conferire femminilità, muschio bianco e legno di cedro. Realizzato al 97% con ingredienti di origine naturale, può essere anche una bellissima idea regalo.

Il sapone da bucato tradizionale

Come facevano le nostre nonne ad ottenere sempre un bucato pulito e piacevolmente profumato? Semplice, usavano il sapone di marsiglia. Quello di Nuncas è adatto per tutti i tessuti e garantisce la massima efficacia pur rimanendo delicato sulle fibre e sui colori. E in più la sua profumazione ti ricorderà proprio il bucato della nonna!

In scaglie... per corpo e bucato

Sapevi che il sapone di Marsiglia in scaglie può essere impiegato in tanti modi diversi? Puoi usarlo per il bucato a mano e in lavatrice ma anche per i piatti e per igienizzare le superfici di casa. Ma non basta: è perfetto anche per la tua beauty routine perché idrata la pelle!

Il sapone per pelli sensibili

Anche Vea Marsiglia è un sapone naturale ottenuto impiegando esclusivamente materie prime di origine vegetale. Il suo segreto? Contiene olio vea (vitamina e acetato allo stato puro) in percentuale elevata, che fornisce alla pelle una barriera protettiva modulando l'azione detergente del sapone e diminuendone l'azione sgrassante: in questo modo la tua pelle rimarrà morbida ed idratata.

Il sapone di Marsiglia extra puro

Infine, se cerchi un prodotto esclusivo, prova il sapone di Marsiglia liquido del Mugello. Realizzato artigianalmente con estratto biologico di foglie d'ulivo e olio di oliva, ha un elevato potere purificante ed è perfetto anche per contrastare i radicali liberi.

