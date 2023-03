Sette consigli per motivarsi ad andare in palestra

H ai fatto l'abbonamento a un centro sportivo ma non vai mai? Continui a rimandare gli allenamenti? Il rischio è pagare a vuoto e non raggiungere i tuoi obiettivi. Ecco alcuni trucchi per motivarti ad andare in palestra

Ci siamo: come ogni anno a gennaio ti sei iscritta in palestra armata di buoni propositi per il nuovo anno. Hai già iniziato a seguire i corsi e sei piena di entusiasmo. Eppure, già ti chiedi se anche questa volta non andrà a finire come lo scorso anno che, dopo qualche settimana, avevi già perso l'interesse ad allenarti e hai cominciato a rimandare da un giorno all'altro. Fino a non andarci più. Risultato: hai pagato un abbonamento a vuoto e non hai più raggiunto l'obiettivo che ti eri preposta.

L'importanza di scegliere la palestra giusta

Iscriversi in palestra e poi smettere all'improvviso di andarci è piuttosto comune. Non importa se si è appassionati di fitness da anni o se si sta iniziando adesso per la prima volta: i giorni in cui non si ha proprio voglia di allenarsi capitano a tutti. L'importante è non cedere alla tentazione di rimandare. Fortunatamente, esistono alcuni trucchi che possono motivare chiunque ad alzarsi dal divano e andare ad allenarsi. Il primo è scegliere la palestra giusta, che sia il più vicino possibile alla sede del proprio lavoro, se si pensa di andare in pausa pranzo o all'uscita dall'ufficio. Oppure vicino a casa, così non si è costretti a dover attraversare la città per raggiungerla.

Ma come fare se si sta uscendo dall'ufficio e ci si sente troppo stanche, oppure se siamo già arrivate a casa e il divano diventa una tentazione?

La musica può motivarti ad andare in palestra

Un metodo infallibile che può motivarti ad andare in palestra è ascoltare musica. Tutte noi abbiamo una certa canzone che ci rende entusiaste di muoverci e le melodie giuste possono effettivamente darci la carica per affrontare anche gli allenamenti più duri. Crea una playlist di allenamento con le canzoni che ti fanno sentire più “viva”. Se tra queste non c'è la musica dei tuoi artisti preferiti, le loro canzoni ascoltale solo quando ti stai allenando sul tapis roulant o stai per iniziare la tua prima sessione di allenamento.

Trova una compagna di allenamenti

Fare qualsiasi cosa con un'amica, la rende automaticamente più divertente. La palestra non fa eccezione. Trovati un compagno o una compagna di allenamento e datevi appuntamento direttamente nel vostro centro sportivo di riferimento. Se non hai ancora trovato compagnia, sappi che molte palestre prevedono un pass gratuito da dare agli amici per far conoscere il tuo centro preferito. Cogli l'occasione per coinvolgere una collega o l'amica che si lamenta sempre perché non si sente in forma.

Le lezioni di gruppo possono motivarti ad andare in palestra

Se disprezzi assolutamente l'allenamento, è molto probabile che tu non abbia trovato l'attività che funziona per te. I corsi di fitness di gruppo ti consentono di provare una varietà di allenamenti diversi, da zumba a yoga, da pilates alla ginnastica in piscina e così via. Comincia a frequentarle: il fitness di gruppo è un modo divertente per trovare la motivazione ad andare in palestra. In più, ti aiuta a capire qual è lo sport più adatto a te.

Pianifica i tuoi allenamenti come un incontro di lavoro

Ai nostri giorni quasi tutto deve essere pianificato. Persino incontrare gli amici per un aperitivo o una cena: quante volte ti è capitato di programmarlo con settimane di anticipo? Per non parlare degli appuntamenti di lavoro. I tuoi allenamenti non dovrebbero essere diversi. La semplice pianificazione anticipata della palestra elimina la necessità di spostare le montagne quando si tratta di motivarsi per arrivarci. Segna l'ora sul tuo calendario o la tua agenda, in modo da non dimenticartene. Poi crea un allarme o una notifica push che ti ricordi la tua prossima sessione.

Sfrutta le potenzialità dell'area benessere

Se la tua palestra ha un'area benessere fai in modo che la possibilità di frequentarla sia compresa nel tuo abbonamento. Un bagno turco, una sauna, un massaggio oltre a tanti benefici aiutano il fisico a recuperare dopo gli abbonamenti. Inoltre, possono essere da stimolo per recarsi in palestra. Quando sei in ufficio e ti senti già stanca e demotivata, pensa a un bel bagno nell'idromassaggio, ti tornerà la voglia di andare in palestra.

Anche un personal trainer può motivarti ad andare in palestra

Le hai tentate tutte, ma non riesci proprio a trovare la forza per tornare in palestra. Persino la tua compagna di allenamenti adesso non ti accompagna più. È arrivato il momento di ricorrere alle “motivazioni forti”: scegli un personal trainer tra quelli che lavorano già nel tuo centro sportivo. Può aiutarti a creare un allenamento personalizzato e allo stesso tempo ti fornirà ispirazione e motivazione lungo tutto il percorso, rendendo molto più facile attenerti al tuo piano. Non esiste modo migliore per motivarti ad andare in palestra.

Concentrati sui risultati a breve termine

Qualunque sia l’obiettivo che ti sei prefissa, cerca di concentrarti sui piccoli miglioramenti, piuttosto che rimanere focalizzata soltanto sull'obiettivo finale. Vedere che ti avvicini sempre di più alla meta, ti aiuterà a rimanere motivata. Tieni nota degli allenamenti e dei risultati in termini di peso, tempi, costanza e sensazioni. Infine, per motivarti ad andare in palestra, non dimenticare mai di celebrare i tuoi risultati, anche quelli più piccoli.