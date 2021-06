S e sogni qualche momento di relax, ma il tempo di andare alla spa è sempre poco è arrivato il momento di ricrearne una nel tuo bagno. E noi ti spieghiamo come fare.

Come avere una spa in casa

In una vita fatta di corse, appuntamenti, call e lavoro riuscire a trovare qualche momento di relax sembra, a volte, un miraggio. Riuscire a incastrare un appuntamento in una spa, all’interno di tutto ciò che accade in una giornata, può essere davvero complicato e, per questo motivo, poter ricreare un piccolo angolo di relax nel proprio bagno può essere una valida alternativa.

Piccoli oggetti e dettagli che, una volta aggiunti nella propria stanza da bagno, possono davvero cambiare approccio al relax e a quei piccoli momenti che possono rimetterci in pace con noi stessi. Curiosa di sapere come realizzare una spa a casa? Qui troverai i must have per qualche momento per te.

Sali da bagno

Chi ha la fortuna di avere una vasca da bagno è già a buon punto e, in questo caso, immancabili sono i sali da bagno. Una volta aggiunti all’acqua creeranno un mix di profumi e oli che andranno a idratare e coccolare la tua pelle.

Candela da massaggio

Immancabili, per chi cerca qualche momento per staccare la spina, aggiungere una candela che, oltre a fare atmosfera, può trasformarsi in un piacevole olio da massaggio. Questa, al profumo di cocco, sarà perfetta per un massaggio in totale relax con una profumazione esotica.

Mensola da vasca

Una spa in casa non è fatta solo di trattamenti e massaggi, ma può essere fatta anche di piccoli dettagli. La mensola da vasca è proprio uno di questi, perfetto per la tua candela preferita, il tuo libro del cuore e, perché no, anche un buon calice di vino: relax garantito.

Cuscino da vasca

Un’idea da non sottovalutare è il cuscino da vasca perché, quando si cerca di staccare la spina, bisogna farlo al 100%. Un supporto per il collo è accuratamente progettato per fornire il massimo livello di comfort perfetto per una lettura rilassata durante il bagno o per ammorbidire i muscoli tesi e stanchi.

Soffione doccia per cromoterapia

Perché dover rinunciare a un piccolo spazio spa in casa se non si ha la vasca. Grande errore, basta aggiungere un accessorio ad hoc come il soffione che cambia colore sfruttando così la cromoterapia. 7 colori che cambiano in modo casuale oltre a permettere di risparmiare il 30% di acqua.

Diffusore aromi

I profumi hanno la capacità di riportare alla mente ricordi e aiutarti a ritrovare quella pace interiore che troppo spesso fugge. Proprio per questo motivo aggiungere un diffusore per aromi in bagna può aggiungere un tocco in più alla tua spa homemade. Scegli il tuo olio essenziale preferito e goditi qualche momento dedicato solo a te stessa.

Se hai voglia di aggiungere altri elementi alla tua spa casalinga qua trovi una selezione degli oggetti must have da acquistare.

