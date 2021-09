Provare per raccontare: il Test & Tell di Vichy per prendersi cura della pelle in menopausa

L a menopausa rappresenta solo un terzo dell’esistenza, da vivere in modo consapevole e attivo, senza dimenticarsi della propria bellezza. Ecco perché Vichy ha pensato a Neovadiol Meno 5 Bi-Serum, il siero viso per riattivare la pelle in menopausa.

È un periodo delicato per ogni donna: la menopausa, d’altra parte, è una fase di cambiamento. O, forse, sarebbe meglio dire, di ridefinizione dei propri ritmi lavorativi, del tempo libero, delle proprie priorità. E la skincare, ovviamente, non fa eccezione. In questa fase di cambiamento sono protagoniste le variazioni ormonali che possono accelerare l’invecchiamento cutaneo, rendere le rughe e le macchie un po’ più visibili e provocare colorito spento e pelle secca. Cambiamenti biologici che i Laboratori Vichy studiano da anni e quindi hanno dato vita al nuovo siero Neovadiol Meno 5 Bi-Serum, un trattamento pensato per riattivare la pelle durante la menopausa. L’effetto è illuminante, rassodante e ringiovanente, con rughe e macchie scure ridotte. Come facciamo a saperlo? La prima a raccontarcelo è stata Debora Villa - attrice, comica e Instagrammer - che ha provato Neovadiol Meno 5 Bi-Serum e ci ha raccontato il suo Test & Tell su donnamoderna.com/chiedoperme.

Neovadiol Meno 5 Bi-Serum: la formula per correggere gli effetti visibili della menopausa sulla pelle

Per attenuare i segni del tempo, Vichy ha creato Neovadiol Meno 5 Bi-Serum. Con la sua potente formula, arricchita con Proxylane, Estratto di semi di Cassia, Vitamine B3 e Cg, E antiossidanti e Omega 6-9 agisce su 5 segni dell’invecchiamento cutaneo: macchie, rughe, perdita di luminosità, densità e lipidi. A completare il trattamento è la sua innovativa texture bifasica: la fase oleosa, infatti, conferisce comfort ed elasticità, mentre quella acquosa regala alla cute preziosi attivi dermo-cosmetici.

Il modo migliore per usare Neovadiol Meno 5 Bi-Serum? Naturalmente in abbinamento agli altri prodotti della linea Neovadiol. Il consiglio degli esperti è un protocollo a due step che abbina al siero i trattamenti in crema specifici per ogni esigenza. L’offerta Neovadiol, infatti, comprende 3 gamme dedicate alle esigenze della pelle nelle diverse fasi della menopausa con Neovadiol Peri-Menopausa, Neovadiol Post-Menopausa e Neovadiol Rose Platinium.

Test & Tell: prima lo provi e poi ce lo racconti

Per provare l’efficacia di Neovadiol Meno 5 Bi-Serum direttamente sulla tua pelle non dovrai far altro che diventare una delle 50 tester che lo riceveranno e potranno inviare il loro parare. Come? Fino al 22 settembre 2021, ti basterà accedere o registrarti su donnamoderna.com/chiedoperme, compilare il form e rispondere - dicendo tutta la verità! - al questionario.

Tra le partecipanti, poi, saranno selezionate 50 tester, che riceveranno Neovadiol Meno 5 Bi-Serum per testarlo e raccontare la loro esperienza attraverso un questionario valutativo, entro il 24 ottobre 2021.

La prima a raccontarsi? Debora Villa

Attrice, comica e Instagrammer, Debora Villa ha già provato Neovadiol Meno 5 Bi-Serum. “Il nuovo siero Neovadiol agisce su 5 segni del tempo. E siccome non mi sono mai fatta mancare nulla, io li ho praticamente tutti. Colorito spento grigio Milano, macchie dell’età che manco un ghepardo, rughe a profusione che un ventaglio è più liscio e ovviamente cedimenti come se piovesse”. Niente di tragico, almeno dopo una bella mescolata. “La formula si presenta con due fasi diverse, ho dato una bella shakerata al flaconcino e invece del mojito ecco qualcosa che mi fa davvero bene. Il prodotto si stende facilmente con assorbimento immediato”.

Quanto ai risultati, Neovadiol Meno 5 Bi-Serum sembra passare il test di Debora Villa. “La pelle si tende che sembra tu l’abbia stirata con l’appretto. Mi spiego: non ho avuto lo stress della pelle che tira, ma una sensazione piacevole di tonicità, anche sotto il mento e sul collo”. Una prima buona impressione, che sembra trovare conferma nell’uso prolungato del siero. “Giorno dopo giorno questo si nota anche visivamente. Il contorno del viso appare più definito e nel tempo la pelle si illumina e il colorito è più sano. Luminoso. Houston non abbiamo più un problema!”.