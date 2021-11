P erfetta per curare i malanni di stagione ma anche per depurare l’organismo, la tisana zenzero e limone è la bevanda per eccellenza durante questo periodo dell’anno. Scopri tutti i benefici e quale acquistare

Cerchi una coccola salutare da concederti in qualsiasi momento della giornata? Tra gli alleati di benessere in questa stagione il primo posto spetta sicuramente alla tisana zenzero e limone.

Dalla colazione al momento prima di andare a letto, infatti, questa bevanda può diventare uno dei rimedi migliori per mantenere il corpo in salute.

L’esclusivo mix tra lo zenzero, che rappresenta un antinfiammatorio naturale, e il limone dalle proprietà depurative a antiossidanti, fa di questa bevanda un vero e proprio elisir di benessere. Ecco perché!

Tisana zenzero e limone: i benefici

I benefici della tisana zenzero e limone sono moltissimi. Eccone alcuni:

bevuta al mattino può aiutarti a ritrovare la carica e la giusta energia per affrontare al meglio la giornata;

per affrontare al meglio la giornata; l’unione tra zenzero e limone è perfetta anche per contrastare i classici malanni di stagione , come tosse, raffreddore e mal di gola;

, come tosse, raffreddore e mal di gola; dopo i pasti questa tisana migliora la digestione e contrasta i problemi di stomaco;

e contrasta i problemi di stomaco; se la bevi prima di andare a letto può aiutarti invece ad allentare lo stress e a sciogliere le tensioni muscolari, facilitando il sonno ;

; se sei a dieta, la tisana zenzero e limone è anche una valida alleata per accelerare il metabolismo, favorendo la naturale perdita di peso. Non solo, questa tisana presenta anche ottime proprietà per sgonfiare la pancia.

Tisana zenzero e limone: come prepararla

La tisana zenzero e limone può essere preparata anche in casa. Basta infatti far bollire 200 ml di acqua in un pentolino, aggiungendo un po’ di zenzero fresco grattugiato, insieme a mezzo limone a fette con la sua scorza. Una volta spento il fuoco, si lasciano gli ingredienti in immersione per 10 minuti e la tisana è pronta.

Tisana zenzero e limone: quale acquistare

Ma se non hai il tempo di preparala in casa, niente paura: in commercio puoi trovare moltissime tisane zenzero e limone di ottima qualità. Dai classici infusi alle bevande a freddo, non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Ecco degli esempi!

L'infuso aromatico

A base di zenzero, lemongrass, mirto limone, scorza di limone 7%, liquirizia e cardamomo, la tisana di Pompadour è una delle migliori che puoi acquistare online. Senza lattosio e senza glutine, si presenta nelle classiche bustine da lasciare in infusione 5/8 minuti.

La tisana a freddo

Se le bevande calde non fanno per te, prova la tisana a freddo zenzero e limone di L'Angelica. Perfetta per contrastare la nausea, favorisce la digestione stimolando al meglio le funzioni gastriche e salivari. Per prepararla basta lasciare il filtro per 7 minuti in 200 ml di acqua fredda o a temperatura ambiente.

L'infuso della buonanotte

Se vuoi sfruttare le proprietà rilassanti della tisana zenzero e limone, prova quella Sogni d'Oro. Alla base una miscela dal gusto tonico ed energico grazie alle note agrumate del limone, unite al tocco speziato dello zenzero. La miscela è inoltre creata appositamente per poter essere infusa sia in acqua calda sia in acqua fredda.

Il tè aromatizzato

Sei un amante del classico tè inglese? Provalo allora nella versione zenzero e limone. Dal gusto frizzante e avvolgente, è disponibile in filtri da lasciare in infusione 3-4 minuti e da consumare in qualsiasi momento della giornata: da quanto ti svegli al mattino, per ritrovare la carica, alla sera per favorire la digestione.

La tisana bio

La tisana bio di YogiTea è a base di zenzero 43%, liquirizia , erba limoncina , pepe nero, estratto di agrumi, scorza di limone, menta piperita 4%, ibisco e succo di limone essiccato. Ottenuta solo con ingredienti biologici, è perfetta per fare il pieno di benessere.

Il tè verde limone e zenzero

Infine, se alle proprietà benefiche della tisana zenzero e limone, vuoi unire quelle depuranti del tè verde, ecco il prodotto che fa per te. Le bustine di Star Tea mixano infatti tutta la delicatezza del tè verde con la freschezza del limone e il tocco speziato dello zenzero. Ideali a colazione, una volta provate non potrai più a farne a meno!

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.