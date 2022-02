Tisane e infusi fai da te per un sistema immunitario forte

L e erbe naturali arrivano in nostro sostegno per farci superare l'inverno con un sistema immunitario forte e capace di proteggerci. Ecco come utilizzarle per preparare tisane e infusi utili per la salute

Tisana alla citronella

Sebbene sia nota come repellente per le zanzare, la citronella ha anche delle efficaci doti di protezione per il sistema immunitario. Ne bastano poche foglie in acqua bollente direttamente nella tazza, lasciate in infusione per circa 10-15 minuti. Si può aggiungere un cucchiaino di miele o di zucchero a piacere, ma il sapore di questa tisana è decisamente forte e avvolgente anche da solo.

Tarassaco e fiori di borraggine

Questo è proprio un decotto disintossicante: in un litro d’acqua aggiungere circa 10 grammi di radici di gramigna e tarassaco (si trovano in erboristeria!). Portare a ebollizione e fare sobbollire per circa 10 minuti. Poi aggiungere quattro fiori di borragine. Filtrare e bere, possibilmente al mattino a digiuno, per circa due settimane: il sistema immunitario vi ringrazierà.

Tisana d'autunno

Un nome decisamente romantico, un sapore ottimo! La tisana d'autunno si realizza attraverso gli ingredienti naturali della nostra cucina: timo, menta, eucalipto. Un sistema immunitario che si rinforza grazie al potere del verde! Il segreto è immergere le foglie di queste tre piante in acqua bollente per 15 minuti, poi filtrare e bere quando ancora calda. Per un sapore ancora più intenso si possono usare due cucchiaini di miele d'acacia.

Tisana allo zenzero

La tisana allo zenzero è un toccasana per sistema immunitario e vie respiratorie! La particolarità di questa tisana è che è possibile degustarla in tanti modi: lo zenzero può essere sminuzzato, frullato, tagliato a fette o anche lasciato in ammollo e poi mangiato a parte. Ad ogni modo, le sue proprietà disinfettanti e miracolose sono famose in molte culture come un modo per respirare meglio e rinfrescare la bocca. Noi vi consigliamo di tagliare alcune fette della radice e metterle in acqua bollente per 5 minuti prima di gustare la tisana.

Tisana cannella, fiori di sambuco e miele millefiori

Questa tisana non solo fa bene al sistema immunitario, ma aiuta anche a prevenire raffreddore e tosse invernale. Lasciare bollire in un pentolino i fiori di sambuco e qualche stecca di cannella in acqua finché i materiali non si saranno un po' sciolti, poi filtrare e versare in una tazza aggiungendo un cucchiaio intero di miele millefiori, che scioglie la tosse e lascia libere le vie respiratorie.