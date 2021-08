V uoi partire per un fantastico viaggio on the road? Qui tutti i consigli su ciò che devi sapere/fare prima di partire!

I viaggi in macchina possono essere molto divertenti. Tante strade da provare, tanti paesini in cui fermarsi... l'Italia è il posto perfetto dove girare fra colli, colline e litoranee.

Viaggiare in auto può essere molto piacevole, a tratti anche romantico e intimo. Ascoltare la musica, cantare a squarciagola con le amiche, fermarsi per strada per mangiucchiare qualcosa...insomma, in auto passare il tempo e divertirsi è molto più facile che in treno o in pullman. Però, bisogna sempre far attenzione ad alcune cose.

Una bottiglia d'acqua, sempre

Si potrebbe incappare in qualche coda chilometrica, o in qualche incidente, o anche in piccoli imprevisti della strada. Quindi è fondamentale avere con sé una bottiglietta d'acqua. Sempre. Anche calda, anche bollente.

Rimane sempre molto importante rimanere idratati, anche se la macchina ha l'aria condizionata, rimanere sotto il sole per ore mentre la coda scorre lentamente è già un supplizio: senza acqua, è proprio una tortura!

Una cartina tascabile

Un'altra cosa da avere sempre è una cartina aggiornata a portata di mano. Si, si, è vero che oggi con navigatori satellitari e tutti i dispositivi connessi a internet il mondo delle cartine cartacee è davvero finito, ma per una qualsiasi evenienza, o per la scarsità di connessione, oppure per il telefono troppo scarico, si rischia di perdere tempo e fatica per ritrovare la strada giusta.

Una buona idea è procurarsi in anticipo una cartina delle zone che si intende visitare da tenere sempre nel cassetto del parabrezza: all'occorrenza, vi sarà molto utile!

Un outfit adeguato

Abbigliamento comodo: sempre! Non importa se si dovrà stare seduti molte ore oppure solo 20 minuti fra una tappa e l'altra. Rimanere in macchina significa adattare il proprio corpo anche allo spazio vitale che abbiamo a disposizione...non si può stare sempre super comodi!

Alle volte bisogna adattarsi alla situazione, e in quel caso un paio di short e dei sandali sono proprio l'outfit ideale per viaggiare senza pensieri e senza sudore.

Il kit del pronto soccorso

Può sembrare una stupidata, perché d'altronde se si ha un'incidente in auto...altro che valigetta del pronto soccorso, bisogna chiamare subito un'ambulanza! Ma in realtà, una valigetta con tutto il necessaire per le piccole ferite oppure per i contrattempi fastidiosi è sempre utile. Sarà come avere un piccolo angelo custode sotto al sedile.

Cerotti, garze, forbici, scotch, spago da cucina, mollettine, pinzette, disinfettante, amuchina...insomma, un potpourrì di oggetti più o meno quotidiani che ci salvano da tante situazioni scomode.

Last but not least: qualche snack! Non sia mai che ci colga un attacco di fame nel bel mezzo del viaggio e non abbiamo niente per soddisfare quella fame di golosità...