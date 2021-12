Vitamina D3 IBSA, un modo nuovo per assumere la vitamina D

U n integratore che si scioglie in bocca in pochi secondi. Non ha bisogno di acqua né di altro, permettendo così l'assunzione regolare anche quando si è fuori casa, e si rischia di dimenticarsene

Secondo gli studi raccolti da AME (Associazione Medici Endocrinologi), il 40% della popolazione europea è carente di vitamina D. Il fabbisogno si attesta tra i 25 e i 100 ng/ml, anche se le stesse associazioni riconoscono che al momento non esiste uno screening mirato a determinarne i livelli su scala nazione.

La carenza di vitamina D si manifesta inizialmente in modo silente senza dare particolari segnali. Nel tempo può procurare fragilità ossea con conseguente facilità alle fratture, ma anche debolezza muscolare e difficoltà di articolazione del pensiero.

A cosa serve la Vitamina D?

La vitamina D è fondamentale per l’organismo: contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo.

Sole e alimentazione sono sicuramente importanti per la sintesi di Vitamina D, ma spesso non bastano. Alle nostre latitudini, è sufficiente esporre alla luce del sole circa il 25% della propria superficie corporea, per almeno 15 minuti 2-3 volte alla settimana. Ciò da marzo a novembre. Nei restanti mesi, invece, l'esposizione solare può essere insufficiente a generare la vitamina D, a causa della bassa intensità dei raggi UV.

Ecco perché, soprattuto nei mesi invernali o se si conduce una vita tendenzialmente al chiuso, è bene controllare il proprio livello di vitamina D e valutare con il medico l’eventualità di assumere integratori. La dieta spesso non riesce a coprire il fabbisogno: gli alimenti più ricchi di vitamina D sono l'olio di fegato di merluzzo, i pesci grassi (aringa e salmone), i funghi, le uova e il fegato.

IBSA: integratore di Vitamina D che si assume in modo innovativo

Di solito siamo abituati a immaginare gli integratori sotto forma di capsule, liquidi o bustine. Tutti formati che richiedono un minimo di impegno, non sempre conciliabile con la vita quotidiana. Se si è fuori casa, basta una piccola difficoltà a reperire un bicchiere d'acqua per dimenticarsi l'assunzione regolare di farmaci o integratori.

Per ovviare a questi inconvenienti, IBSA presenta Vitamina D3 IBSA, un integratore alimentare a base di vitamina D in formulazione di film orodispersibile, cioè che si scioglie in bocca. Il merito è della tecnologia brevettata IBSA FilmTec®, che offre un modo innovativo per l’assunzione quotidiana della vitamina D. In cosa consiste? Si tratta di una striscia ultrasottile di dimensioni molto piccole (quanto un francobollo) che si scioglie in bocca a contatto con la saliva in pochi secondi, al gradevole gusto arancia. Questo tipo di formato è comodo da trasportare, poiché è confezionato in monodose, rendendo molto pratica e discreta l’assunzione quotidiana della Vitamina D. Anche fuori casa e senz’acqua.

Inoltre, la tecnologia in film orodispersibile è utile per le persone che presentano difficoltà nel deglutire liquidi e solidi, ma anche per coloro che hanno difficoltà ad assumere le altre formulazioni orali, come bambini e anziani.