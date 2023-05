Vuoi cambiare la tua vita? Smettila di fare queste cose

P ensi continuamente a quanto ti piacerebbe cambiare la tua vita, ma non fai nulla per riuscirci. Non sei l'unica: tante persone si limitano a fare bei pensieri e poi non li mettono in pratica. Il fatto è che non è facile riuscirci. Ecco 15 cose che dovresti smettere di fare per migliorare le cose

Tutti vorremmo cambiare la nostra vita. Aspettiamo che succeda qualcosa, che arrivi quella “svolta” che sembra non esserci mai. Il fatto è che non è facile. Ma se siamo insoddisfatte di come vanno le cose, tanto vale provarci. Però, bisogna farlo adesso: smettila di aspettare. Non rimandare al primo giorno del mese prossimo, al nuovo anno, a lunedì, a domani o a più tardi. Adesso è l'unico momento per agire. Ecco quindici cose che devi smettere di fare per cambiare la tua vita.

Basta cercare scuse

La maggior parte delle persone cerca scuse invece di mettere in atto azioni concrete, ed è per questo che non riesce a fare nulla. Le scuse funzionano solo se ti stai effettivamente impegnando. Quindi, prima datti da fare per cambiare la tua vita e, solo se non ci riesci, cerca eventuali scusanti.

Vuoi cambiare la tua vita? Vai dritta al sodo

Se vuoi una cosa, prendila subito. Non ha senso fissare obiettivi di medio termine. Per due motivi: il primo è che non sono entusiasmanti, quindi non ti fanno venire voglia di metterti al lavoro per cambiare la tua vita. Inoltre, sono una forma di mancanza di rispetto verso te stessa, perché inconsciamente ti stai dicendo che non sei in grado di ottenere grandi cose.

Smetti di infrangere le promesse che fai a te stessa

Ogni volta che rompi una promessa fatta a te stessa, la tua parola perde valore. Lentamente, non varrà più nulla. È un circolo vizioso. Inoltre, se non rispetti la tua stessa parola, perché dovrebbe farlo qualcun altro?

Vuoi cambiare la tua vita? Smetti di ignorare i tuoi punti deboli

Se vuoi dimagrire e guadagni già abbastanza, rimanere in ufficio per altre due ore per ottenere una promozione non cambierà la tua vita. Usare quelle due ore per andare in palestra, invece, potrebbe farlo.

Non attribuire alla fortuna il successo degli altri

Quando pensi che tutti debbano il loro successo alla fortuna, rinunci al controllo della tua vita. Inizi a sperare di essere fortunata. Cosa che non accade mai, ovviamente. Chiediti, invece, perché mai solo poche rare persone dovrebbero essere fortunate. La verità è che la maggior parte fa la propria fortuna con le proprie mani.

Smettila di pensare che il mondo ce l'abbia con te

Non c'è nessuna cospirazione. Nessuno ce l'ha con te. Il mondo è ingiusto, sì. Per alcuni più di altri. Ma credere che sia così non ti aiuterà in alcun modo. Se vuoi cambiare la tua vita, abbandona la mentalità della vittima e inizia a lavorare per migliorare le cose.

Non aspettarti che accada dall'oggi al domani

Le persone lanciano il loro prodotto e cinque giorni dopo si chiedono perché nessuno lo stia comprando. Scrivono il loro primo post sui social network e si siedono davanti al computer aspettando che diventi virale. Sarebbe bello se fosse così, ma non è reale. Il successo si guadagna nel corso di anni e decenni, e non dall'oggi al domani.

Vuoi cambiare la tua vita? Smettila di parlare al futuro

Inutile continuare a pensare di fare le cose in seguito. Se, per esempio, vuoi dimagrire, cambia la frase «alla fine perderò peso» in «sto perdendo peso in questo momento».

No, non sei la persona più intelligente sulla Terra

Molte persone credono di essere più intelligenti degli altri. Questo rende difficile per loro imparare dagli altri e provare cose nuove. Perché, in un certo senso, pensano di "sapere" già come farlo, di qualunque cosa si tratti.

Vuoi cambiare la tua vita? Non criticare a bordo campo

È facile sottolineare gli errori dall'esterno invece di giocare. Chi lo fa ha un nome: perdente. Criticare impedisce di cambiare la propria vita.

Non dire sì a tutto

Quando Oliver Sacks ha deciso di scrivere un libro, ha affisso un grande poster sul muro con la scritta: «No!». Era la sua parola preferita. Sapeva che dire di sì a tutto, gli avrebbe rubato il tempo per scrivere i suoi libri. Quindi, ha rivendicato il suo potere dicendo di no, no e ancora no.

Smettila di abbandonare le cose troppo presto

Molte persone iniziano un nuovo hobby o un lavoro e tre secondi dopo sono pronte a farla finita. Dicono che "non è la soluzione giusta" per loro. Forse è così. Ma la maggior parte smette prima di poterlo davvero dire. Datti tempo. Solo allora potrai decidere se quella cosa è adatta a te oppure no.

Basta post per dimostrare al mondo che sei felice

La maggior parte delle persone è così ossessionata dall'idea di pubblicare post su Instagram per fare vedere al mondo di essere felice e di vivere al meglio la propria vita, che finisce per dimenticare come è essere effettivamente felici. Non concentrarti sul sorridere per la fotocamera. Concentrati sul sorridere quando nessuno sta guardando.

Vuoi cambiare la tua vita? Non riposare sugli allori

Hai ottenuto qualcosa di eccezionale? Buon per te. Ma muoviti di nuovo. La vita è fatta di miglioramento costante. Non puoi permetterti di riposare sugli allori.

Smetti di leggere questo articolo

E anche tutto il resto su Internet. Leggere, analizzare, pianificare, modificare i propri progetti, e così via, può aiutarti solo se agisci e ti impegni. Quindi, ora smetti di leggere e vai a fare le tue cose.