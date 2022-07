Gambe pesanti: consigli utili e due soluzioni concrete efficaci per ritrovare leggerezza

B astano alcuni accorgimenti quotidiani, abbinati a un integratore alimentare appositamente studiato e a una crema specifica per alleviare il problema delle gambe gonfie e pesanti. Ecco come

Il 30% delle donne italiane, contro il 10-15% degli uomini, soffre di gambe pesanti. E tanto più d'estate, dopo i 50 anni, la percentuale femminile sale addirittura al 50%.

Una donna su due, in pratica ha problemi di insufficienza venosa, che significa gonfiore e stanchezza agli arti inferiori, spesso dolore e difficoltà a deambulare.

Secondo gli esperti il caldo è solo un fattore scatenante che accentua una patologia già in atto a carico del sistema vascolare.

Chi accusa gambe pesanti in estate, insomma, è molto probabile che abbia lo stesso problema tutto l'anno, correlato magari a specifici episodi (se è stato troppo in piedi o, al contrario, seduto; uso eccessivo di scarpe con tacchi alti o di pantaloni troppo stretti, etc.).

Si tratta dunque di un campanello d’allarme importante, che si può tenere sotto controllo con alcuni accorgimenti.

Gambe pesanti, dove trovare sollievo

Contro il fastidioso e spesso doloroso problema delle gambe pesanti ci sono alcuni accorgimenti che se adottati come abitudini quotidiane possono aiutare a sentirsi meglio: tra questi, seguire un'alimentazione sana, scarsa di sale e ricca di frutta e verdura; fare attività fisica dolce, come lo yoga, il nuoto, camminare; abituarsi a usare acqua tiepida e, in particolare d'estate, fare spesso risciacqui con acqua fredda per alleggerire la pressione sanguigna e godere di un immediato beneficio. E poi, usare regolarmente una crema anti-fatica, che aiuta due volte: per l'efficacia dei suoi componenti specifici e per l'auto-massaggio che richiede la sua applicazione (che già di per sé apporta benefici al microcircolo).

Ecco, in dettaglio, alcuni suggerimenti.

I cibi alleati della circolazione

Nel menu quotidiano non dovrebbero mai mancare cibi ricchi di bioflavonoidi, le sostanze che proteggono le pareti dei vasi e migliorano la circolazione del sangue.

Se ne trovano nelle albicocche, ciliegie, mirtilli e pomodori maturi.

Ideale è anche il pesce azzurro, da consumare almeno tre volte alla settimana: contiene acidi grassi che fluidificano il sangue, facilitandone la circolazione. In più, hanno un effetto antinfiammatorio sulle pareti delle vene.

Ottimi anche i piselli, legumi ricchi di sostanze che combattono la ritenzione dei liquidi. Infine, bere almeno due litri di acqua al giorno contrasta la stasi, cioè il rallentamento del flusso sanguigno.

L'integrazione alimentare

L'alimentazione mirata non basta a risolvere il problema delle gambe stanche e pesanti. Per ottenere risultati migliori è buona norma aggiungere un integratore specifico per il buon funzionamento dei vasi sanguigni.

Le migliori sono le formulazioni a base di diosmina ed esperidina, due molecole di origine vegetale presenti soprattutto negli agrumi. Per potenziarne gli effetti, nell'integratore alimentare Zeflavon Drena i due principi sono stati associati al meliloto, una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Leguminose, dalle virtù drenanti.

L'integratore alimentare Zeflavon Drena, oltre a contrastare i disturbi del microcircolo, stimola il drenaggio dei liquidi, contribuendo a rendere le gambe più sgonfie e quindi leggere.

Attività fisica per il benessere delle gambe

L’attività fisica ossigena i tessuti e il sangue che, diventando più fluido, scorre meglio lungo le pareti dei vasi, evitando così la stasi.

Gli sport più adatti sono la camminata a ritmo veloce e tutte le attività acquatiche, come il nuoto e l’acquagym. Se però non sempre è possibile andare in piscina o al mare, basta fare qualche esercizio che stimoli la circolazione.

Esercizi per la circolazione

Alla scrivania in posizione seduta, appoggiare prima il tallone e poi piano piano tutta la pianta al pavimento, allargando bene le dita. Ripetete per cinque volte, come se i piedi fossero su un dondolo. Potendo - e soprattutto se si sta seduti a lungo -, l'esercizio andrebbe fatto almeno ogni tre ore.

Un altro esercizio prevede di camminare a piedi scalzi prima sulle punte e poi sui talloni. Eseguire dieci passi per volta. Una volta terminato l'esercizio, appoggiare le piante a terra, spingendo forte come se si volesse far sprofondare il piede. E contemporaneamente stringere e rilasciare i polpacci per 15 volte.

La crema contro le gambe gonfie e pesanti

Prima di iniziare la giornata, ma anche la sera, applicare una crema dermocosmetica che rafforzi le pareti dei vasi sanguigni aiuta a migliorare la circolazione.

Anche in questo caso, le molecole più efficaci sono la diosmina e l'esperidina, che vengono abbinate ad altri attivi specifici sulla funzionalità del microcircolo.

Un esempio è la crema Zeflavon Gambe Pesanti che, oltre ai due preziosi componenti (diosmina ed esperidina) contiene escina, un composto vegetale che aumenta la resistenza dei capillari e ne abbassa la permeabilità, riducendo il ristagno di sangue negli arti inferiori e agevolandone il ritorno al cuore.

Basta spalmarla con cura su caviglie e polpacci per avvertire nell'immediato una piacevole sensazione di leggerezza.

Che cambierà di certo la giornata e restituirà piano piano un benessere duraturo.