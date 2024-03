C on il gel in stile wet look, con gli accessori eleganti o divertenti e con gli styling impensabili come chignon e trecce: queste sono solo alcune idee per divertirti con i capelli corti. Più di 20 foto per sbizzarrirti, anche se ti sembra che i tuoi capelli siano troppo corti. E invece...

Se ti sei affacciata su Google alla ricerca di idee e foto di acconciature per capelli corti, sei nel posto giusto. Certo, di primo acchito, si direbbe che le lunghezze short non si prestino a pettinature elaborate, e per molti versi è così. Ma con un po’ di inventiva ci si può divertire ad acconciare i capelli corti in styling che li rendano diversi dal solito. Infatti, uno dei “preconcetti” (si fa per dire) su pixie cut e caschetti è siano sempre uguali a se stessi. In realtà, i look che sfilano in passerella dimostrano il contrario, proponendo acconciature per capelli corti e medio-corti, che faranno cambiare idea anche alla più scettica.

Idee per acconciature con capelli corti

Tra i primi suggerimenti per acconciature con capelli corti c’è quello di giocare con l’illusione di avere una chioma più lunga del reale. Per esempio, puoi realizzare dei micro-chignon, come quelli proposti da Saint Laurent.

Oppure, puoi aggiungere accessori come fasce, cerchietti, fermagli o clip, tutti stratagemmi che danno tocco di fantasia alla tua testa.

Inoltre, anche se hai solo pochi centimetri di capelli, puoi osare con trecce e raccolti invisibili. I capelli sono davvero cortissimi? Il gel è il tuo migliore alleato che ti permette di ottenere styling audaci e grintosi.

Launchmetrics

Suggerimenti pratici per acconciare i capelli corti

Se sei abile con il pettine, perché non provi a dare volume ai tuoi capelli corti cotonandoli leggermente? Otterrai un volume immediato che ti darà l’illusione di avere una chioma più lunga e folta. E questo renderà lo styling più elegante.

Preferisci gli styling più rockettari? Il wet look con gel è sempre un’ottima scelta, soprattutto per serate speciali.

Look più elaborati si ottengono con dei piccoli torchon: basta avvolgere i capelli su sé stessi e fissarli con elastici o mollette per un look frizzante e alla moda.

Acconciature capelli corti semplici

La semplicità è spesso la grande desiderata nelle pettinature per capelli corti. In questi casi, più che di acconciature in senso stretto, parliamo di styling, da ottenere con gel e cere di cui si può scegliere la finitura. Se l’effetto bagnato del gel non ti piace, cerca le mousse dal finish opaco: modellano senza rendere brillante la chioma.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Micro-chignon su capelli corti

Se i capelli sono lunghi quanto un caschetto sino al mento puoi spingerti a realizzare uno chignon sulla nuca dalle dimensioni molto contenuto. Un look di sicuro impatto che cambia il carré dal giorno alla notte.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Accessori sui capelli corti

Il capitolo accessori per capelli è quello più folto quando si parla di acconciature su lunghezze mini. Basta un fiocco, grande tendenza del 2024, per rendere anche l’hairlook più short diverso. E poi si può giocare con il proprio estro creativo, optando per accessori più spiritosi o più eleganti.

Con fasce e cerchietti

In basso alcune idee di fasce e cerchietti sui capelli corti e cortissimi.

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Con fermagli e ferrettini

I fermagli sono i grandi protagonisti degli styling delle ultime stagioni. Quelli più trendy? Le versioni “casalinghe” come i ferrettini semplicissimi in ferro, spesso destinati a supportare in modo nascosto acconciature elaborate. Si portano in bella vista, appuntati un po’ ovunque sulla testa. Di gran tendenza anche i fermagli da salone, quelli dei backstage delle sfilate, tipo becco d’oca (anche più strutturati).

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Launchmetrics

Acconciature per capelli corti con trecce

Le trecce sembrano impossibili sui capelli corti? Se si opta per le treccine afro o le trecce laterali attaccate alla testa, anche il caschetto più corto acquista un’allure da passerella.

Launchmetrics

Con il gel in stile wet look

Il gel è l’alleato numero 1 dei capelli corti, si sa. Ed è per questo che destreggiandosi con le dita si possono creare styling grintosi o eleganti, a seconda dell’occasione.

Launchmetrics

Acconciature capelli medio-corti

Con i capelli corti o medio-corti, puoi giocare con chignon e semiraccolti che danno l’impressione di una chioma più folta. Puoi anche sperimentare con i ciuffi sulla fronte, magari creando onde o ricci con l’ausilio di un buon styler. L’uso di gel e cere ti permetterà di plasmare i tuoi capelli in modo versatile.

Launchmetrics