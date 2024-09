Il vassoio di sicurezza negli aeroporti, solitamente associato a file interminabili e controlli minuziosi, si è trasformato in un oggetto di tendenza sui social media. Questo strumento, grigio, spesso di plastica e comunemente ritenuto sporco, è diventato il fulcro di una nuova moda, ribattezzata “Airport tray aesthetic”, ovvero “estetica del vassoio dell’aeroporto”. Gli utenti delle piattaforme social curano con attenzione il contenuto del proprio vassoio, esibendo scarpe, accessori, profumi e altri oggetti personali, per poi fotografarlo e condividerlo con i propri follower.

La composizione del vassoio dell’aeroporto

In particolare, la tendenza ha preso piede sotto il nome di “TSA tray aesthetic”, facendo riferimento alla Transportation Security Administration degli Stati Uniti. Le composizioni variano: alcune sono ordinate e minimaliste, con pochi oggetti disposti con cura, come borracce e fermagli per capelli; altre sono decisamente più caotiche, con un mix di accessori che rappresentano uno stile di vita più eclettico e disinvolto.

Perdita di tempo o creatività?

Le reazioni a questa tendenza sono varie. Alcuni utenti trovano questa moda una perdita di tempo, mentre altri la vedono come un modo per mostrare, seppur in modo discreto, prodotti di lusso e oggetti intellettuali. Per altri ancora, è semplicemente un’espressione di creatività personale. Sicuramente non indifferenti al fenomeno sono i brand. Diversi marchi di moda e prodotti sostenibili hanno cominciato a sfruttare l’estetica del vassoio per promuovere i propri articoli. L’editore Faber, per esempio, ha pubblicato una serie di vassoi a tema letterario su Instagram, mentre il brand di borse August Noa ha mostrato i propri modelli circondati da occhiali da sole e mule Chanel, tra gli altri accessori. Questa tendenza si è così evoluta da essere semplicemente un modo per esibire oggetti, trasformandosi in una strategia di marketing.

La “Airport tray aesthetic” al posto del cibo

Per i social questa tendenza non rappresenta una vera e propria stranezza. Già in passato altre mode hanno fatto discutere. Fino a qualche tempo fa su Instagram erano le foto di cibo a dettare legge, oggi invece i vassoi aeroportuali sembrano aver preso il loro posto. Questa moda, secondo gli esperti, unisce l’emozione del viaggio con il desiderio di mostrare uno stile di vita particolare.

Le critiche

Le lunghe code all’aeroporto sono già una fonte di stress per molti viaggiatori, e alcuni commenti sui social esprimono fastidio verso chi si ferma per scattare foto dei propri vassoi. I creatori di contenuti, però, hanno prontamente risposto a queste critiche. Chelsea Henriquez, nota su TikTok come Chelsea As of Late, ha persino creato un tutorial su come gestire il passaggio attraverso i controlli di sicurezza senza disturbare gli altri. Il suo consiglio è chiaro: prendere il vassoio e spostarsi in un’area più tranquilla per sistemare tutto in modo ordinato prima di scattare la foto.