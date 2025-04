Sarà una settimana all’insegna della creatività, delle idee, del design. Mentre in fiera va in scena il Salone del Mobile, a Milano esplode il Fuorisalone: un viaggio visivo, sensoriale, immersivo tra creazioni e concept pensati per rivoluzionare i canoni dell’abitare e del vivere quotidiano.

Tra visioni pop, contemporanee, futuristiche, sarà come sempre, una Design Week sorprendente e densissima di appuntamenti, installazioni e allestimenti, eventi, mostre, presentazioni, talk, cocktail e feste in programma.

La scelta è ampia. Da non mancare nel Brera Design District, uno dei quartieri più frequentati durante il Fuorisalone, la Cif Infinite House dà vita a una mostra temporanea di oggetti di design accuratamente selezionati dall’architetto Massimiliano Locatelli nell’archivio della Fondazione Castiglioni. L’occasione è la presentazione del nuovo arrivato in casa Unilever: Cif Infinite+Clean Spray, uno spray “universale” per pulire infinite superfici…

“Se è di design puoi pulirlo”

Partendo dalla versatilità di Cif Infinite+Clean Spray e dalla sua capacità pulente su un’ampissima varietà di superfici, la sfida del brand e dell’archistar Locatelli è stata quella di interpretare il concept “Se è di design puoi pulirlo“.

Per creare lo spazio espositivo Locatelli è tornato ai tempi in cui era allievo del celebre architetto e designer Achille Castiglioni. Seguendo il filo dei suoi ricordi, ha selezionato dall’archivio della Fondazione Castiglioni alcuni objets trouvés e ideato una Wunderkammer – letteralmente, una camera delle meraviglie – di suggestioni cromatiche e cronologiche in cui il visitatore si trova immerso tra materiali e superfici diverse, e in cui diventa protagonista, in un’area dedicata, grazie alla possibilità di testare il nuovo Cif Infinite+Clean Spray.

Una soluzione di pulizia avanzata

La Cif Infinite House racconta così l’innovazione di Cif Infinite+Clean Spray, un prodotto multi-uso che aiuta a mantenere le superfici pulite fino a 3 giorni grazie alla tecnologia con probiotici naturali.

Questi batteri buoni producono enzimi che degradano le macchie di cibo e lo sporco, mantenendo le superfici pulite più a lungo e raggiungendo anche gli angoli più nascosti. La loro funzionalità velocizza e facilita la pulizia quotidiana. Inoltre, Cif Infinite+Clean Spray è versatile perché può essere utilizzato su diverse superfici, come cucina, bagno, lavandini, piani cottura, bidoni della spazzatura, vetri, specchi, frigoriferi, elettrodomestici, dispositivi elettronici, schermi TV/computer, telefoni cellulari, consolle, telecomandi, tastiere, tappezzerie e tessuti come divani, tappeti, tende, sofà e interni dell’auto. La tecnologia con probiotici naturali è sicura anche per le aree con cani e gatti.

Cif Infinite+Clean Spray è disponibile in tre fragranze: Clean Lime e Fiori Bianchi, con oli essenziali di agrumi; Fresh Lavanda e Eucalipto, con tecnologia anti-odore e note calmanti di lavanda; Sensitive Fiori di Loto e Sali Minerali, con una fragranza fresca e minerale. Disponibile anche in formato ricarica.

Anche il pack è di design

Il packaging, dal design minimal e funzionale, rende il prodotto un oggetto di design quotidiano. Inoltre, il rivoluzionario dispositivo di erogazione spray, con nebulizzazione continua, garantisce una diffusione ottimale del prodotto e della fragranza senza sprechi, riscrivendo l’esperienza di pulizia quotidiana, rendendola coinvolgente, sensoriale e moderna. Il packaging è prodotto con plastica riciclata ed è riciclabile.

L’opera, che segna il debutto del marchio storico di Unilever alla kermesse milanese del design, sarà visitabile dal 10 al 13 aprile 2025 in Corso Garibaldi, 77, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Più informazioni sul sito.