Come preparare la torta paesana

I mmancabile nelle case delle nonne brianzole, la torta paesana è perfetta per iniziare la giornata con la giusta carica. Ideale anche per merenda, si accompagna bene a una tazza di te. Ecco una ricetta per scoprire come prepararla.

Ingredienti

200 gr di amaretti

200 gr di uvetta sultanina

2/3 cucchiai di cacao

½ kg di pane raffermo

pane grattugiato q.b.

2 uova intere

50 gr di burro

200-300 gr di zucchero

un pizzico di sale

un pizzico di lievito

½ l di latte

½ limone grattugiato

20 gr pinoli q.b.

una tazzina d’acqua

Preparazione

Mescolate il pane con il latte, sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il burro fuso, gli amaretti tritati e l’uvetta, precedentemente messa a bagno con l’acqua, la scorza del limone, i pinoli, il sale, il cacao e il lievito. Se l’impasto dovesse risultarvi troppo umido, aggiungete un po’ di pane grattugiato (circa un cucchiaio). Cuocete a 180° C per un’ora e poi a 160°C per mezz’ora. A metà cottura, coprite la superficie della torta per non farla bruciare. Controllate la cottura con uno stuzzicadenti.