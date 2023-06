Come realizzare un costume da bagno modello bikini

S e avete un po' di esperienza con la macchina da cucire, un lavoretto che potete realizzare è un costume da bagno modello bikini. Ecco come fare.

Materiali e strumenti

stoffa

gessetto da sarto

forbici

vecchio bikini

spilli

macchina da cucire

ago e filo

fettuccia

Il procedimento

Prendete un vecchio bikini che vi piace per riprodurre il modello del vostro nuovo costume.

Partite dal pezzo di sopra: prendete il reggiseno del vecchio bikini e stendetelo sulla stoffa che avete acquistato, fissandolo con degli spilli. Poi, con un gessetto da sarto, tratteggiate il contorno dei due triangolini sulla stoffa e poi tagliate le due forme così disegnate. Tenetevi larghe, distanziandovi dai bordi di circa un centimetro. Ripiegate i bordini ottenuti, fissateli con gli spilli e cuciteli con la macchina da cucire, servendovi del punto a zig zag e di un ago da maglia. Dopo aver rifinito gli orli dei triangoli, con una fettuccia in tinta potete realizzare i quattro laccetti del reggiseno da fissare ai triangolini con ago e filo.



A questo punto occupatevi del pezzo di sotto, la mutandina. Tagliate quella del vecchio bikini lungo le due cuciture laterali, quelle sui fianchi, per ricavare dalla mutandina la forma di una clessidra. Stendetela sul tessuto, tracciatene i bordi con un gessetto e poi tagliate la nuova clessidra ottenuta, lasciando sempre il bordino per cucire l'orlo. Lasciate anche delle strisce di stoffa più lunghe alle estremità che userete per realizzare i fiocchetti ai fianchi della mutandina.