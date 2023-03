N é troppo anti-età né troppo teen. Queste sono le caratteristiche della crema ideale per la fascia dai 30 ai 40 anni, quella in cui porre le basi per la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo. Vietato lasciarsi ossessionare dalle rughe, però!

Da qualche tempo, i trattamenti skincare non vengono più tanto catalogati per fascia di età, quanto per esigenza e condizione della pelle. Tuttavia, una minima indicazione anagrafica - per esempio crema viso per 30 anni - spesso è necessaria per non incorrere in errori grossolani, come l'uso di attivi potentemente anti age quando si gode ancora di una pelle giovane e sana. Ma è frequente anche l'errore opposto: continuare a usare fluidi ultra-leggeri, quando è evidente che la pelle avverte una cura in più.

Crema viso per i 30 anni

Come capire che a 30 anni si ha bisogno di una crema diversa da quella che si è usata nel decennio precedente? Intendiamoci, non è un diktat: la richiesta di un cambiamento skincare la lancia la pelle. Se noti che a fine giornata il viso è particolarmente affaticato, è ora di cambiare crema viso. Stesso discorso per la sensazione di pelle che tira: vuol dire che è in corso una disidratazione che va curata con un surplus di acido ialuronico.

A volte, è il colorito a sembrare un po' opaco, perché magari sei troppo esposta all'inquinamento o hai già accumulato i radicali liberi dei raggi UV. In questo caso, occorrono prodotti illuminanti, come quelli a base di vitamina C, che donano radiosità al viso.

Perché cambiare crema viso a 30 anni

L'obiettivo di un arricchimento del beauty case è universale: prevenire i segni dell'età, in particolare rughe e cedimenti cutanei. È presto, certo, per pensare alle rughe, ma è in questa fascia cruciale, dai 30 ai 40 anni, che si gioca il futuro della pelle nel decennio successivo. Il segreto consiste semplicemente nell'aumentare il tasso di idratazione, vero fattore chiave di giovinezza. Se la pelle è carica di acqua, gli scambi cellulari avvengono più rapidamente, e quindi si mantiene giovane.

E poi a 30 anni è importante inserire qualche specialità cosmetica con estratti anti età, cioè contro la tendenza della pelle a cedere o a segnarsi precocemente. E poi, fondamentale, è la protezione solare, un altro caposaldo della lotta all'invecchiamento. Il tutto, senza ossessioni.

Guida alla scelta della crema viso adatta a 30 anni

In basso la nostra selezione per tutti i tipi di pelle e le esigenze, con attenzione alla texture e alla gradevolezza d'uso.

Superdefense™ SPF 25 di Clinique

Una crema idratante da giorno adatta ai 30 anni, perché contrasta l’aspetto stanco tipico di questa fascia di età. Il merito è della caffeina che ha un'azione rivitalizzante e dell'estratto di perle che rendono il viso subito più luminoso. Inoltre, difende la pelle dai primi segni di invecchiamento grazie alle vitamine antiossidanti (Vitamina C ed E) e agli attivi che he fortifica la barriera cutanea, come il trealosio e l'stratto di sigesbeckia. L'acido ialuronico completa la formula di una crema con filtro solare SPF 25

Superdefense™ SPF25 Fatigue + 1st Signs of Age , crema multi-correttiva, Clinique (57 euro).

Il prodotto ideale per chi inizia a notare il viso un po' segnato dalla fatica.

Réponse Preventive di Matis

Contiene un complesso di attivi che previene l’invecchiamento cutaneo precoce e stimola le proteine della giovinezza, come il collagene. Il mix di estratto di buddleja officinalis minerali essenziali (ferro, zinco e manganese) protegge dai radicali liberi dei raggi luminosi. In più l'acido ialuronico ad alto e medio peso molecolare ripristina un livello ottimale di idratazione, sia in superficie che in profondità.

Réponse Preventive, crema preventiva anti-età, Matis (71 euro in salone).

Il prodotto ideale per chi è esposto alla luce degli schermi digitali.

Elixir Botanique di Yves Rocher

Nel cuore della formula di questa crema viso da notte c'è l'estratto di nasturzio (una pianta) e la microalga tetraselmis. Il primoaumenta l’ossigenazione delle cellule della pelle, la microalga, invece, combattere i fattori ambientali negativi causati dall’inquinamento e che accelerano l’invecchiamento cutaneo.

Elixir Botanique, crema da notte, Yves Rocher (32,95 euro).

Il prodotto ideale per chi desidera una crema che rigeneri la pelle durante il sonno.

Hyaluron Activ B3 di Avène

Una crema viso adatta dai 30 ai 40 anni (ma anche oltre), perché previene la senescenza cellulare, cioè la ridotta capacità delle cellule cutanee di dividersi con l'aggravante di "propagare" invecchiamento nei tessuti. È concentrata in acido ialuronico e niacinamide per agire sulla causa dell'invecchiamento.

Hyaluron Activ B3, crema rigenerante, Avène (vaso 43,90 euro, ricarica 39,90 euro, in farmacia).

Il prodotto ideale per chi a 30 anni nota le prime linee di espressione.

Essential Energy di Shiseido

Questa crema viso è indicata per le trentenni perché è formulata con una nuova tecnologia esclusiva che combina un terzetto di acidi ialuronici altamente performanti con un estratto di radice di ginseng red, derivato dalla ricerca The Lifeblood peridratare lapelle, ma anche per insegnarle a re-idratarsi dall’interno.

Essential Energy, crema attivatrice di idratazione, Shiseido (65 euro il vaso, 49 euro la ricarica).

Il prodotto ideale per chi una pelle molto assetata di acqua.

Hyalu Biotic di SVR

Probiotici, Acido ialuronico, Vitamina C sono i 3 ingredienti di questa crema viso che contrasta la disidratazione e le irregolarità del colorito. Tutti aspetti che nelle pelli più esposte ai fattori ambientali, cominciano a manifestarsi già dai 30 anni in poi.

Hyalu Biotic, gel-crema rimpolpante, SVR (46 euro).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di un'idratazione intensa ma non pesante.

Essential-C Firming di Murad

Una lussuosa crema idratante e antiossidante che protegge la pelle dai radicali liberi e dai danni ambientali durante il giorno. Grazie agli estratti botanici, come le ceramidi vegetali, mantiene il corretto livello di idratazione della cute. Inoltre, la vitamina C di nuova generazione aumenta la produzione di collagene per una pelle più tonica e distesa.

Essential-C Firming, crema giorno illuminante e tonificante, Murad (114 euro, in farmacia).

Il prodotto ideale per chi avverte i primi cedimenti cutanei che si manifestano con un ovale poco definito.

Start Hydra di Eisenberg

Una crema "smart", adatta per viso e contorno occhi, ideale per iniziare a curare la pelle in modo più mirato, appunto a 30 anni. I principi attivi contenuti sono naturali al 100%, come l'estratto di portulaca oleracea e i semi di moringa per una protezione ottmale contro l’inquinamento interno e esterno.

Start Hydra, Défense anti-pollution, trattamento viso e contorno occhi, Eisenberg (57 euro da Sephora)

Il prodotto ideale per chi sente l'esigenza di proteggere intensamente la pelle da tutte le forme di inquinamento.

Active beauty di Terme di Saturnia

Emulsione fresca e sensoriale con struttura a cristalli liquidi. Garantisce una costante idratazione cutanea grazie ad un’architettura multistrato e alla presenza di ceramidi, acido ialuronico e liposomi. Gli oligoelementi presenti nel prezioso Saturnia Bioplancton, associati a peptidi biomimetici, formano uno scudo cosmetico contro i fattori inquinanti. Un reservoir idrico a disposizione della tua pelle 24 h. Una texture confortevole a rapido assorbimento.

Active beauty, Pro-biota rebalancing cream, crema idratante, Terme di Saturnia (70 euro).

Il prodotto ideale per chi cerca una crema leggera ma con azione anti età.

Source de Roses di Melvita

Un fluido idratante a base di estratto di rosa canina e di pianta della resurrezione, dalle spiccate proprietà rivitalizzanti. Questa pianta resiste alla siccità e ritrova la sua freschezza in sole 3 ore dall'immersione in acqua! Inserito in una crema viso, rafforza la barriera di una pelle disidratata e protegge dalle aggressioni esterne.

Source de Roses, fluido idratante rimpolpante, Melvita (26 euro)