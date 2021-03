A mati da tutti, richiedono una dose extra di coccole. La soluzione? Un impacco pre-shampoo per capelli ricci. Ecco qualche ricetta home-made da sperimentare

Belli, anzi bellissimi. E soprattutto cool, se diamo un occhio alle proposte dei Saloni: i capelli ricci hanno una vasta platea di estimatori. E questo nonostante non siano certo il capello più facile da gestire. Al contrario, più sono belli e ricci, maggiori sono le cure e le attenzioni che richiedono perché tendono più facilmente ad avere problemi di secchezza, per non parlare del fastidiosissimo effetto crespo. Ma cosa fare? Quali strategie adottare per avere una chioma al top? La soluzione è negli impacchi pre-shampoo per capelli ricci. Qui vi diamo una serie di dritte e una selezione di impacchi home-made per capelli ricci definiti che ti semplificheranno la vita!

Impacco pre-shampoo: perché farlo

Il primo problema dei capelli ricci si chiama umidità. L'umidità li rende crespi, difficili da pettinare e da domare. L'unico modo per dire “stop” al crespo è idratare al massimo i capelli. Per questo diventa importante prestare massima attenzione al mix di prodotti per capelli ricci secchi da introdurre nella haircare routine, partendo proprio da un impacco pre-shampoo, da fare almeno una volta a settimana. Si tratta di un metodo efficacissimo per dare nutrimento, forza e morbidezza alle lunghezze, senza minare la leggerezza del riccio.

Impacco pre-shampoo idratante

Esistono vari ingredienti alleati di bellezza per i capelli. Come l'aloe vera, da abbinare al latte o all'olio di cocco, che nutre in profondità e modella perfettamente i ricci. Per ottenere un impacco pre-shampoo idratante, unisci un cucchiaio di olio di cocco con quattro di latte di cocco e quattro di gel di aloe vera. Massaggia sul cuoio capelluto e lascia in posa per circa 30 minuti. Lava poi i capelli con un detergente delicato.

Impacco capelli ricci amido di mais

L'amido di mais è davvero multitasking: ristruttura, nutre e doma il riccio. Inoltre, ha anche un effetto detergente notevole perché pulisce la cute rimuovendo tutte le impurità. Per fare l'impacco, ti basterà aggiungere due cucchiai di amido di mais a un bicchiere di acqua (trovi l'amido di mais al supermercato: è lo stesso prodotto che si usa per preparare i dolci!) e lasciare il composto in posa per circa mezz'ora (è il tempo di posa standard per tutti gli impacchi pre-shampoo).

Capelli ricci secchi rimedi naturali: l'impacco nutriente all'avocado

L'impacco pre-shampoo all’avocado per capelli ricci è davvero super nutriente. Il merito è del mix di elementi che ritroviamo in questo frutto: acidi grassi, minerali e vitamine in pole position. Per fare l'impacco basta unire mezzo avocado a cinque gocce di olio di lavanda. Frulla gli ingredienti in modo da ottenere un composto morbido e lascia in posa. Applica questo impacco un paio di volte al mese utilizzando per la detersione dei prodotti per capelli ricci secchi.

Maschera per capelli ricci afro fai da te con latte di mandorla

Molti di questi ingredienti sono ottimi sia per fare un impacco sia per una maschera capelli. Qual è la differenza? La maschera va applicata dopo il lavaggio ed è un balsamo più ricco e consistente da tenere in posa a lungo; l'impacco, invece, si lascia in posa prima del lavaggio e può essere considerato al pari di una crema da applicare su lunghezze e sulle punte. All'occorrenza, quindi, puoi decidere se fare l'uno o l'altra oppure entrambi, quando il capello ha necessità particolari. Per esempio, se hai un capello riccio afro, potrà essere necessario un boost di nutrimento. Ci pensa una maschera (o un impacco) al latte di mandorla noto per le sue proprietà anti-crespo. Puoi usarlo da solo oppure mixarlo ad altri ingredienti. Ti suggeriamo questa ricetta super easy. Mescola 40 millilitri di latte di mandorla con due cucchiai di yogurt naturale interno, un cucchiaio di olio di sesamo e cinque gocce di olio essenziale di arancio dolce. Unisci tutto in una ciotola e mixa gli ingredienti fino a ottenere un composto cremoso. Lascia in posa per 45 minuti e risciacqua abbondantemente.

Impacco pre-shampoo ristrutturante allo yogurt

Per i capelli ricci esistono tanti rimedi naturali, come dimostrano questi tips. A partire dagli oli per capelli ricchi secchi fino alle maschere e agli impacchi fai-da-te. In questa lista non può mancare un ingrediente famoso come lo yogurt, ricco di acidi grassi che nutrono i capelli. Mescola sei cucchiai di yogurt bianco con un albume d’uovo, da montare a neve, e applica il composto sui capelli ricci per 20 minuti. Risciacqua e usa uno shampoo idratante.

L'impacco pre-shampoo con miele e olio per capelli ricci secchi

Ed ecco un ultima "ricetta" che ti consigliamo di provare quando le tue lunghezze sono particolarmente secche e aride. Unisci tre cucchiaini di miele con due di olio: sono due ingredienti semplici che idratano e ammorbidiscono. Applica l'impacco solo sulle lunghezze avvolgendo i capelli nella pellicola trasparente. Dopo averli lavati, noterai subito una luminosità straordinaria!