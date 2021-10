U n'abitudine sana da aggiungere alla propria skincare e haircare per vederne massimizzati gli effetti. L'importante però è non sostituire l'alimentazione con gli integratori. Scopri quelli più indicati per la bellezza

Cresce il consumo degli integratori alimentari in Italia, primo paese in Europa, con un utilizzo quasi 3 volte quello della Gran Bretagna. Secondo un'indagine condotta dall’associazione di categoria Integratori Italia, il ricorso agli integratori è aumentato del 12% dopo lo scoppio della pandemia. Oltre un consumatore su due (60,5%) è donna, e il 79% degli acquisti avviene in farmacia. Le finalità principali di assunzione? Il recupero sportivo, il rafforzamento del sistema immunitario, il "controllo" dello stress e, naturalmente, la bellezza.

Ma gli integratori servono davvero a rendere più belli pelle, unghie e capelli? In prima battuta, i medici non smettono di ricordare che i supplementi alimentari non sostituiscono una dieta di tipo “mediterraneo”.

«L’integratore come la stessa parola indica, ha il compito di completare, di integrare la normale dieta con specifiche sostanze che, nella stessa dieta, sono talora carenti, indipendentemente dall’apporto calorico. Possiamo infatti avere regimi alimentari ipercalorici ma allo stesso tempo povere di nutrienti essenziali per l’organismo» – spiega il Prof. Celleno, dermatologo e presidente AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).

Oggi le abitudini quotidiane ci impongono spesso ritmi di vita che non consentono sempre una sana e corretta alimentazione e può quindi succedere che siamo carenti di alcuni nutrienti funzionali alla bellezza di pelle e capelli. In questi casi allora l’integratore permette una supplementazione adeguata ed efficace. È il caso di chi assume quantità insufficienti di specifiche proteine, vitamine, minerali o micronutrienti quali il ferro, rame e lo zinco.

Gli integratori indicati per la pelle

Antiossidanti, polifenoli, β-caroteni le sostanze più funzionali per la pelle.

Si tratta di ingredienti che svolgono diversi ruoli, come ad esempio contrastare l’invecchiamento precoce della pelle a causa della foto-esposizione, migliorare le problematiche legate al microcircolo cutaneo, come nel caso della rosacea e della couperose.



«Inoltre in alcuni particolari stati, come ad esempio in certe forme di caduta dei capelli in seguito ad una patologia importante o per una dieta troppo severa e povera di un apporto proteico adeguato, una supplementazione dietetica con aminoacidi solforati quali la cistina, può portare beneficio alla capigliatura e magari anche alle unghie quando queste sono eccessivamente fragili. Polifenoli, flavoni, β-caroteni ed altri ancora vengono ampliamente utilizzati negli integratori.

«Sebbene la caratteristica degli antiossidanti sia quella di contrastare la formazione dei radicali liberi, alcuni sono particolarmente attivi in specifici ambiti, ad esempio contrastare i danni del microcircolo cutaneo. Inoltre intervengono positivamente sul processo del photoaging.

È importante soprattutto nelle donne un’alimentazione equilibrata e ricorrere ad un’integrazione che “nutra” la cute garantendo un apporto proteico che possa mantenere un adeguato trofismo cutaneo con quelle sostanze come gli amminoacidi e le sostanze che compongono il derma della pelle (collagene, acido ialuronico ecc)» - spiega il dottor Celleno.

Integratori specifici per la pelle da provare

Nella gallery in basso, la nostra selezione di integratori sotto forma di capsule, polvere da sciogliere in acqua (o nel caffè latte), liquidi pronti da bere per avere una pelle luminosa, contrastare i cedimenti e vedere lontana la comparsa delle rughe.

1 di 9 - Skin Glow di MIAMO

Collagene marino idrolizzato per essere assorbito dall'organismo e arrivare al derma. Completano la formula un pool di vitamine, acido ialuronico e zinco.

2 di 9 - Acido ialuronico di ERBAMEA

Una formula pura in capsule vegetali 3 di 9 - Boost-Purify di AEQIUM

Due capsule mattino e sera che combinano prebiotici e probiotici

per l’efficienza del sistema intestinale, con l'azione depurativa e drenante degli

estratti di cardo mariano, the verde e linfa di bambù. Il tutto a beneficio della pelle. In vendita sul sito di Aeqium 4 di 9 - WELL·AGE Intensive Drink di BIONIKE NUTRACEUTICAL

Ideale come primo step nutraceutico anti-age dai 30 anni in poi, contiene collagene marino e ceramosides, per per migliorare l’elasticità cutanea e ridurre l’aspetto delle rughe. 5 di 9 - Nectar LP-DG® - Beauty Complex di SOFAR®

A base di Collagene Idrolizzato, Vitamine e Oligoelementi essenziali, sostiene la pelle nel tempo che passa. 6 di 9 - Skincoll Expert di NATURADIKA

Si sciolgono in acqua le bustine a base di collagene idrolizzato Verisol®: esclusivi peptidi di collagene bioattivi specificamente formulati per nutrire la pelle e ridurre le rughe. Contiene, inoltre, Astaxantina Astareal, un potente antiossidante naturale noto alla scienza che migliora l’elasticità̀ della pelle e Orgonopowder® (l’acido ortosilicico con la più̀ alta biodisponibilità̀ che agisce sull’elastina). 7 di 9 - Vita C 1000 di AQUAVIVA linea Nutrifarma

Contiene tre diverse forme di vitamina C, utile per sintetizzare la formazione di collagene. 8 di 9 - Vital Proteins® Collagen Creamer

Un integratore alimentare a base di collagene di origine bovina con latte di cocco in polvere. Contiene 10 g di peptidi di collagene per porzione. Al gusto di vaniglia, è ideale da aggiungere in acqua, latte o tè. 9 di 9 - Hyaluronic Acid di SANT'ANNA BEAUTY

Un integratore alimentare pronto da bere con 135 mg di acido ialuronico + zinco.

Integratori per capelli e unghie

Di solito gli integratori per capelli sono funzionali anche per le unghie, poiché si tratta di annessi cutanei composti delle stesse sostanze. Quali sono le sostanze più utili? In primis, la biotina, una vitamina del gruppo B che svolge un ruolo importante nel promuovere la crescita di capelli sani. Gli studi indicano che circa il 40% di tutte le donne con problemi di perdita di capelli hanno carenze di biotina. Inoltre sembra avere un ruolo attivo nella crescita dei capelli più spessi e più sani. Infatti recenti studi dimostrano che l'integrazione di biotina orale assicura una crescita dei capelli più rapida nelle persone con capelli fini o molto fini.

Molto efficace per i capelli è la niacina o vitamina B3, che è un ottimo antinfiammatorio. Permette la dilatazione dei vasi sanguigni, migliorando il microcircolo nel cuoio capelluto. In questo modo favorisce l’assorbimento degli attivi, aiutando a controllare i livelli di colesterolo, concausa nella perdita dei capelli.

Molto efficace per capelli e unghie forti è l'acido Folico o vitamina B9, fa parte del gruppo di vitamine idrosolubili. È essenziale per la sintesi delle proteine che fanno bene ai capelli. E poi interviene nei processi della rigenerazione cellulare, passaggio fondamentale per la riproduzione del capello. La carenza di acido folico comporta indebolimento dei capelli, crescita lenta, fragilità e diradamento.

Lo zinco è un altro elemento utile per il mantenimento di bei capelli perché aiuta ad assorbire le vitamine e i minerali essenziali per il trofismo delle cellule. Poiché la crescita dei capelli dipende dalla normale riproduzione cellulare e dalla costruzione di proteine, una carenza di zinco può ostacolarla.

Integratori per capelli e unghie da provare

Nella gallery in basso la nostra selezione di integratori per capelli e unghie ideali come coadiuvanti nei trattamenti contro la caduta dei capelli, capelli fragili, deboli e tendenti a spezzarsi.

1 di 6 - Bio-Force di BIOCLIN

Integratore alimentare a lento rilascio a base di vitamine (B5, B6, Acido Folico e Biotina), minerali (Zinco e Rame), aminoacidi solforati (Metionina e Cisteina), olio algale (ricco di DHA), estratti vegetali (Vitis vinifera) e Guaranà. Ideale come coadiuvante nella caduta dei capelli. 2 di 6 - Capelli Sublimi di SWISSE

Contiene estratto di bamboo, fonte naturale di Silicio, che supporta il

benessere dei capelli. Completano la formula biotina, zinco, vitamina C e olio di ribes nero dal ricco contenuto di Omega 6.

3 di 6 - Hair Vitamins di OASE

Integratore sotto forma di caramelle gommose dal sapore di ribes nero. Contengono 17 ingredienti di alta qualità (vitamine A, B6, B12, C, D3 ed E, biotina, acido folico, vitamina D e B12, niacina, biotina, zinco)

In vendita su noorbeautyshop.com 4 di 6 - Fortiker.IN di SKINIUS

Integratore alimentare a base di estratto di Bamboo, Zinco, Selenio e Biotina coadiuvante nella caduta dei capelli. 5 di 6 - Kyklos di Jean Paul Mynè

Gli attivi principali sono vite Rossa, Selenio, Zinco, Rame, Selenio, Vitamina E, Vitamine Gruppo B, Ferro, Coenzima Q10, tutti utili per capelli sani e forti.

6 di 6 - Beauty Love di B-SELFIE

Un potente integratore a base di aminoacidi, vitamine e minerali: particolarmente utili al ripristino dell’equilibrio fisiologico, sono fondamentali per il benessere delle unghie e dei capelli e aiutano il nostro organismo a farli crescere più sani, forti, vitali e belli.