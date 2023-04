Lorella Cuccarini, la figlia e l’amore senza etichette

C hiara Capitta, 22 anni, figlia di Lorella Cuccarini, risponde alla domande dei followers su Instagram: "Potrei innamorarmi di una ragazza"

Chiara Capitta, 22enne figlia di Lorella Cuccarini, non ama le etichette di genere in amore. E' lei stessa ad affaremarlo rispondendo a una serie di domande dei follower che le chiedono del suo orientamento sessuale.

"Potrei innamorarmi di una ragazza"

"Hai mai provato sentimento per una persona del tuo stesso sesso?". E ancora: "Ti sei mai innamorata o sei mai uscita con una ragazza?". Alle domande arrivate nel box di Instagram, Chiara Capitta ha risposto in maniera disincantata e sincera, senza pregiudizi: "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com'è, indipendentemente dal genere. In linea generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza".

Il coming out ha fatto immediatamente il giro del web. Vuoi per la notorietà della madre, vuoi perché Chiara è una calciatrice, capitano della Roma calcio femminile. Nella squadra della capitale, attualmente in serie C, Chiara gioca nel ruolo di difensore centrale. In giallorosso da quando aveva 12 anni, ha avuto anche esperienze con la nazionale Under 15.

Tematiche di genere, cosa pensa mamma Lorella Cuccarini

Sulle tematiche di genere anche la madre di Chiara, Lorella Cuccarini, ha assunto in passato posizioni tali da creare non poche polemiche. Come quando al settimanale "Oggi" dichiarò di non essere mai stata femminista e contro le quote rosa: "Le donne la credibilità devono guadagnarla sul campo. Dobbiamo accettare il fatto che uomini e donne sono diversi, seppur complementari. Se ci sono più uomini ai vertici è perché sono più predisposti".

"No" ai figli da utero in affitto

In più occasioni Lorella Cuccarini si è inoltre sbilanciata a favore delle unioni civili, ma contro i figli da utero in affitto: "Non sono sempre allineata al politicamente corretto" scriveva qualche tempo fa sui social la ballerina e "showgirl più amata dagli italiani". "Se mi si chiede un'opinione sulle adozioni o sulla pratica dell'utero in affitto posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità Lgbt e i diritti delle persone che vi appartengono. Se avessi un figlio gay, lo amerei profondamente come qualsiasi altro figlio", aveva concluso.

Chi è Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini

Nata il 2 maggio 2000, Chiara è una dei quattro fuigli di Lorella Cuccarini e del marito Silvio Testi Capitta.

Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics dopo aver frequentato la St. George’s British International School di Roma. Nella sua vita non c'è solo la passione per il calcio. Chiara è anche social media manager e content creator: ha fondato l'agenzia di marketing Meros Agency che si occupa di digital strategy e brand identity.

Ed è la stessa Chiara a occuparsi e gestire i social della madre. A "Verissimo" aveva raccontato: "È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po' le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po' più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata".