“Michelle Impossible”: lo show della Hunziker con l’ex Ramazzotti e la figlia Aurora

D ue prime serate, il 16 e il 23 febbraio, su Canale5, per un one-woman-show. La conduttrice riunisce la famiglia dopo la separazione da Tomaso Trussardi: ospiti Eros Ramazzotti e la figlia Aurora

Prende il via mercoledì 16 febbraio, in prima serata su Canale 5, "Michelle Impossible", l'atteso one-woman-show di Michelle Hunziker: due serate-evento (la seconda andrà in onda il 23 febbraio) che vedono protagonista assoluta la conduttrice svizzera che condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, ripercorrendo i suoi primi 25 anni di carriera.

Non potevano certamente mancare la figlia Aurora e l'ex marito Eros Ramazzotti che sono gli attesissimi ospiti della prima puntata. Una reunion sperata dai molti fan della coppia che in due decenni non hanno mai accettato la saparazione. Oggi, dopo la fine dei rispettivi matrimoni (lui con la modella Marica Pellegrinelli e lei con l'imprenditore Tomaso Trussardi), c'è chi crede che il cantante di "Terra promessa" e la showgirl possano concedersi una seconda occasione.

«Una separazione è sempre un lutto da affrontare», ha detto la Hunziker commentando la fine del suo secondo matrimonio nel salotto di Verissimo. «È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi con Tomaso, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre». Silvia Toffanin le ha inoltre chiesto se la precedente rottura l'ha aiutata ad affrontare questo secondo momento personale complicato: «Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza».

D'altro canto, come ha ammesso più volte la bionda conduttrice, dai periodi bui è sempre riuscita ad emergere con più forza di prima. Ecco perché il suo show, in questo momento della sua vita, vuole essere una grande festa "informale" a cui sono invitati gli amici che negli anni l'hanno accompagnata fuori e dentro il piccolo schermo.

E chissà che non possiamo avere anche noi un bel ritorno di fiamma dopo vent'anni come quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopotutto loro sono l'esempio che nella vita le seconde chance sono dietro l'angolo!