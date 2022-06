Ogni pelle ha la sua bellezza: l’importante è prendersene cura

1 00% biologica, certificata e adatta a ogni tipo di pelle ed esigenza, solari compresi: ecco come la nuova linea di cosmetici per il viso ErbaVita aiuta ogni donna a prendersi cura della sua pelle

Tutte noi desideriamo avere una pelle luminosa, priva di impurità e che si possa considerare “bella”, per questo è fondamentale prendersene adeguata cura seguendo piccoli accorgimenti.

Ci sono gesti che, se ripetuti quotidianamente e con costanza, possono davvero fare la differenza. Stiamo parlando sia di beauty routine sia di un complesso di fattori correlati allo stile di vita, primo fra questi un’adeguata protezione dai raggi solari.

Protezione solare: primo step anti-età

È risaputo che i prodotti solari sono da considerarsi tra i primi “anti-rughe” per eccellenza. Il motivo? Il sole, e la conseguente esposizione senza adeguata protezione, indebolisce le fibre di collagene ed elastina, rendendo la pelle più suscettibile e determinando lassità e cedimenti cutanei. Proteggere la propria cute dai raggi UV è una questione di salute per prevenire sì scottature, ma anche danni decisamente più seri.

Conosciamo bene ormai le diciture UVA e UVB riferite ai raggi solari, quello che forse non tutte sanno è che, mentre i raggi UVB sono più concentrati durante la stagione estiva esponendo la nostra pelle a una maggior rischio di scottature ed eritemi, la concentrazione degli UVA rimane costante per tutto l’anno, motivo per cui è importante proteggere la pelle durante tutte le stagioni, specialmente quando si prevedono lunghe giornate all’aria aperta.

Dalla nuova Linea Cosmetica Organic Beauty Care di Erba Vita, arriva SOLARIA, due creme solari con fattore di protezione 30SPF, specifiche per viso e corpo. La texture leggera lascia una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle. Le formulazioni a base di Aloe Vera e Lavanda sono specifiche per garantire una completa azione protettiva e lenitiva.

Detersione costante e idratazione mirata

Abbiamo già detto che per prendersi cura della pelle in modo adeguato è essenziale seguire piccoli accorgimenti ripetendoli quotidianamente. Detersione e idratazione devono essere sempre presenti durante le nostre giornate ed è fondamentale che siano adatte a ciascun tipo di pelle.

Per esempio la pelle grassa si riconosce se il viso si “lucida” già dalle 11 del mattino, mentre la pelle secca tende a “tirare” durante le ore pomeridiane. Le pelli sensibili le riconosci subito, sono più soggette a irritazioni e sensazioni di calore, bruciore o altri fastidi.

Spesso si dedica poco tempo a detergere la cute del viso, quando invece è necessario farlo sia al mattino, per liberare la pelle dai residui della notte (mix di sebo e scarti metabolici), sia alla sera, per eliminare le impurità accumulate durante il giorno (tra trucco e inquinamento atmosferico).

Oltre ai detergenti specifici, si consiglia sempre anche di effettuare una maschera scrub delicata, 1 volta alla settimana, che esfoli la pelle, aiutandola ad eliminare le cellule morte.

Una volta che la pelle è pulita e libera dalle impurità è tempo di dedicare attenzione all’idratazione, avendo cura di scegliere i prodotti adatti al proprio tipo di cute. In caso di “pelle normale o mista” la scelta dei prodotti può seguire le diverse stagioni, prediligendo cosmetici più leggeri in estate e più nutrienti per la stagione fredda.

Organic Beauty Care di Erba Vita è una linea completa di 13 prodotti cosmetici formulati con ingredienti naturali, 100% biologici, pensati per ogni esigenza: detersione efficace con Pura + Maschera Scrub delicata e Pura detergente viso, idratazione completa e mirata con Remedia Gocce, Remedia Crema viso e Booster crema, energizzante viso e corpo, e i prodotti specifici anti-age per nutrire, ridensificare e ridefinire la cute nel suo momento più delicato.

Ricordiamoci sempre che la cura della pelle non si ferma al viso! Una buona abitudine è quella di applicare i trattamenti anche al collo e al decolleté. Iniziare a prendersi cura della propria pelle prima della comparsa di fastidi o “sofferenze” è fondamentale, anche se il tempo sembra essere sempre poco, ricordati che prima o poi ti ringrazierai di essere stata così attenta!